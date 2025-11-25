張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕自助餐優惠2025｜W酒店節慶自助餐買一送一！人均$257起食盡無限供應生蠔/威靈頓牛排/紅燒花膠
W酒店自助餐限量買1送1人均$257起食自助午餐，$257起食自助晚餐！立即睇內文：
香港W酒店Kitchen自助餐BLACK FRIDAY限定優惠來襲！如果你是自助餐控，這個年底絕對不能錯過今次的聖誕自助餐優惠。由11月25日中午12點起，KKday推出黑色星期五驚喜限時搶購，週一至週五的自助午餐首位享有72折優惠，第二位只需$28港元，另有買一送一優惠，人均低至$257起；至於自助晚餐同樣有買一送一，人均只需$509起，不能錯過更有早鳥低至75折優惠，讓你用輕鬆品嚐美味海鮮：雪蟹腳、藍青口、熟蝦以及海螺，威靈頓牛排。假日則有豐富雪蟹腳任食，兼享指定汽泡酒、紅白酒暢飲，玩樂氛圍更加分！
W酒店節日「幻彩旋樂」自助饗宴！人均低至$257起
香港W酒店Kitchen自助餐黑色星期五驚喜限時搶購，週一至週五的自助午餐首位享有72折優惠，第二位只需$28港元，人均低至$257，另有買一送一優惠，人均低至$257起；至於自助晚餐同樣有買一送一，人均只需$509起。最新的「幻彩旋樂」自助餐，可品嚐多道驚喜美食， 例如香料蜜糖芝士和無花果沙律火腿、烤羊排配醃檸檬和哈里薩醬，以及烤豬肉波爾凱塔配檸檬香草醬，蝦、蜆、小 龍蝦及雪蟹腳等琳瑯滿目的冰鎮海鮮。
12月更有節慶特別版「幻彩旋樂」自助午餐和晚餐盛宴，24、26、31日特別供應無限量雪蟹腳與紅燒花膠，還有氣泡酒、紅白酒與果汁無限暢飲，聖誕節當天更有香檳和無酒精特調飲品，加上兒童也能無限暢飲果汁，全家共享節日美好時光。傍晚自助晚餐更推巨型生蠔、威靈頓牛排配香檳和多款飲品，12月31日除夕夜更加碼76樓池畔倒數派對門票及特色飲品，讓你心情滿足，迎接新年！
【黑五優惠｜第一位 28%off (72 折)｜第二位$28】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$514起/2位 ，平均 $257/位（
原價：$581起/位）
【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$646起/2位，平均 $323/位（
原價：$581起/位）
【早鳥75折優惠】節慶自助午餐 | 無限暢飲指定飲品（適用於 12 月 24-26，31 及 1 月 1 日）
優惠價：$568起/位（
原價：$713起/位）
12 月 24, 26, 31 日供應時間：12:00-14:30；12 月 25 及 1 月 1 日供應時間：12:00-15:00
【買一送一】自助晚餐連無限供應龍蝦及指定暢飲（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠價：$1,018起/2位，平均 $509/位（
原價：$911起/位）
【買一送一】自助晚餐 | 無限供應生蠔及暢飲指定汽泡酒（用餐時段：18:00 – 22:00）
優惠價：$1,090/2位，平均 $545/位（
原價：$999/位）
【早鳥75折優惠】節慶自助晚餐 | 無限暢飲指定飲品（適用於 12 月 24-26，31 及 1 月 1 日）
優惠價：$772起/位（
原價：$1,857起/位）
12 月 24-26 及 31 日供應時間：首輪 17:30-20:00，次輪 20:30-23:00；1 月 1 日供應時間：18:00-22:00
W酒店 KITCHEN
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
