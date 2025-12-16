精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕自助餐優惠2025｜W酒店WOOBAR節慶半自助餐、倒數派對買1送1！人均$353起歎龍蝦沙律、聖誕火雞卷、節慶限定雞尾酒
香港W酒店WOOBAR推節慶美食買一送一，快來現場感受下節日氣氛！即看內文：
W酒店WOOBAR在12月16日晚上9點在Klook推出平安夜「Frosty Fantasy」、聖誕「Santa's Spin」半自助晚餐＋DJ派對、午市套餐、下午茶自助餐買一送一！晚上10時起，場地更會變成活力四射的DJ派對狂歡，參加者可無限暢飲節慶限定雞尾酒、特色氣泡酒，盡情放肆！除夕更加誇張，酒店推出半自助晚餐，以及76樓戶外池畔WET®DECK倒數派對買一送一，參加者即可於戶外舉杯香檳倒數，餘興派對繼續high！節日氣氛雙爆棚，相信是今年最正聖誕除夕活動之一！立即睇下文了解詳情啦！
WOOBAR「Frosty Fantasy / Santa's Spin」平安夜聖誕半自助晚餐＋DJ派對／除夕倒數派對買一送一
位於尖沙咀W酒店的WOOBAR於平安夜及聖誕夜推出買一送一優惠，人均$713，食客可先享精緻半自助晚餐食飽個肚，佐以無限暢飲各式酒飲，令人興致勃勃後；晚上10時起，場地即變成DJ派對，特別奉上節慶限定雞尾酒與精選氣泡酒更可無限任飲，腎上腺素一下飆升，high到飛起！
至於除夕「狂歡 WOW 倒數派對」更加「畀貨」，買一送一人均$1,747，同樣從WOOBAR半自助晚餐開始，之後轉戰76樓戶外池畔 WET®DECK開派對，直擊維港壯觀倒數，舉杯香檳慶賀新年，倒數後更有餘興派對繼續狂熱節拍，玩得盡興！一邊食一邊飲一邊跳，聖誕除夕一次過玩晒，氣氛直接爆燈，絕對是朋友情侶派對神級選擇！快點約他們即刻book位啦！
【買一送一】Frosty Fantasy 平安夜半自助晚餐及DJ派對（用餐時間：12月24日 19:00-01:00）
優惠價：$1,426/2位，人均$713起（
原價：$2,614/2位）
【買一送一】Santa's Spin 聖誕半自助晚餐及DJ派對（用餐時間：12月25日 19:00-01:00）
優惠價：$1,426/2位，人均$713起（
原價：$2,614/2位）
【買一送一】半自助晚餐 x 76樓池畔除夕倒數派對（用餐時間：12月31日 19:00-00:30）
優惠價：$3,494/2位，人均$1,747起（
原價：$1,906/位）
美味餐飲買一送一
此外，不要以為晚上才可狂歡，午市套餐也可盡情吃喝！首先附贈的一杯特選香檳送上，之後清新開胃的龍蝦沙律配牛油果及西柚油醋汁或綿密的水牛芝士沙律配原種番茄及羅勒油開啟味蕾。主菜可選擇傳統聖誕火雞卷配烤球芽甘藍及雞燒汁、焗野生鱸魚配香檳青口汁，或濃郁松露忌廉意大利薯糰配帕瑪森芝士汁，小編推介必試試傳統聖誕火雞卷配烤球芽甘藍及雞燒汁，肉質緊實的火雞卷搭配滋味雞燒汁，再配上烤球芽甘藍，每個環節都配合得剛剛好。最後精緻的馬東朱古力聖誕樹頭蛋糕配愛爾蘭忌廉及雲呢拿香緹忌廉收尾，這餐吃得非常完美。
【買一送一】節慶下午茶自助餐配指定香檳一杯
優惠價：$706/2位，人均$353起（
原價：$1,294/2位）
【買一送一】節慶四道菜午市套餐配指定香檳
優惠價：$946/2位，人均$473起（
原價：$1,734/2位）
W 酒店 WOOBAR
地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港 W 酒店6樓 (地圖)
