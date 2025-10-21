楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
聖誕自助餐優惠2025｜九龍香格里拉Café Kool「聖誕奇遇」自助餐7折！人均$375起食時令冷海鮮/鱈場蟹腳/炭火現烤肉扒
尖沙咀九龍香格里拉酒店推出「聖誕奇遇」自助餐主題，現在只要去KKday預訂，更有限時低至7折，即看內文：
聖誕節將至，想要與摯愛親友共度一個難忘的節日時光，一頓豐盛的聖誕大餐絕對不可少。位於尖沙咀東的九龍香格里拉Café Kool咖啡廳，今年特別推出「聖誕奇遇」主題自助餐7折優惠，午餐折後人均$375 起；晚餐折後人均$615 起，從新鮮時令海鮮到炭火烤肉，從亞洲風味熱菜到精緻甜點，每一口都充滿驚喜，絕對是今個聖誕不容錯過的美食體驗，立即上KKday入手優惠！
「聖誕奇遇」自助餐限時7折起！有時令冷海鮮/炭火現烤肉扒
九龍香格里拉Café Kool的聖誕自助餐最大亮點，莫過於那豐富多樣的新鮮冷海鮮選擇。餐廳提供多款頂級海鮮，包括肥美的鱈場蟹腳、鮮甜的麵包蟹，以及波士頓龍蝦等珍貴海產。每一款海鮮都經過精心挑選，確保新鮮度與品質。最令人期待的師傅即切吞拿魚，逢星期五至日及公眾假期限定登場，現場即劏即切的新鮮吞拿魚，配合師傅精湛的刀工，每一片都是藝術品。此外，各式新鮮刺身輪流供應，從三文魚到甜蝦，款式應有盡有，滿足不同口味需求。
除了海鮮，餐廳的炭火現烤肉扒同樣令人垂涎。經驗豐富的廚師運用炭火烘烤技巧，將各式優質肉類烤至外焦內嫩，肉汁豐富。配合聖誕節慶氛圍，餐廳更特別推出楓糖烤火雞，傳統節日風味與現代烹調技術完美結合。為了照顧不同食客的口味偏好，Café Kool特別準備了鑊氣十足的亞洲熱葷，從中式經典到東南亞風味，每一道菜都保持著正宗的亞洲味道。無論是想念家鄉口味的本地食客，還是希望體驗亞洲美食的國際賓客，都能在這裡找到心儀的選擇。一頓完美的聖誕大餐，當然少不了精緻的甜點作結。Café Kool的糕點師傅精心製作各式節日甜品，從傳統聖誕布丁到創意蛋糕，每一款都充滿節日氣氛。
【7折優惠】「聖誕奇遇」自助午餐｜任食蟹腳／刺身、惹味烤肉
用餐時段：下午12時至下午2時30分
12月25日：首輪下午12時至下午2時30分；次輪下午3時至5時
優惠價：$375/位（
原價：$889/位）
【7折優惠】「聖誕奇遇」自助晚餐｜任食波士頓龍蝦、任食蟹腳／刺身、惹味烤肉
用餐時段：晚上6時至9時30分
12月24-25及31日：首輪下午5時30至晚上8時；次輪晚上8時30分至11時
優惠價：$615/位（
原價：$1,362/位）
九龍香格里拉大酒店
地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號(地圖)
