聖誕自助餐優惠2025｜海景嘉福洲際冬日佳節自助餐86折！歎海景食波士頓龍蝦/皇帝蟹腳/香烤聖誕美國肉眼
Café on M海景咖啡廊冬日佳節自助餐86折！食盡一系列聖誕美食，立即睇內文：
今個冬日佳節季節，海景嘉福洲際酒店內Café on M推出聖誕及除夕自助餐，讓大家可與親朋好友共享節日歡樂。餐廳推出冬日佳節自助餐86折優惠，折後人均$749起，食新鮮凍波士頓龍蝦、皇帝蟹腳和加拿大鱈場蟹腳，以及香烤美國聖誕肉眼和傳統燒火雞等經典美食，如果你都想邊享受美食邊過聖誕，立即上Klook入手優惠！
>>立即查看海景嘉福洲際酒店Café on M聖誕自助餐優惠<<
冬日佳節自助餐86折！必食波士頓龍蝦/皇帝蟹腳/加拿大鱈場蟹腳
海景嘉福洲際酒店Café on M 冬日佳節自助餐86折，午餐折後人均$749起，晚餐折後人均$1,129起，食盡一系列豈豐富美食，包括：新鮮凍波士頓龍蝦、皇帝蟹腳和加拿大鱈場蟹腳，以及香烤美國聖誕肉眼和傳統燒火雞等；另外自助餐晚餐限定的凍波士頓龍蝦、皇帝蟹腳和麵包蟹，都是海鮮愛好者的心頭好。12月24日至25日的聖誕晚餐，更有香烤美國肉眼和秘制乳豬、韓式照燒封門柳、香煎鴨肝配洋蔥醬等矜貴菜式，帶來節慶的奢華感。午餐時段則供應日式鹽燒咸牛舌與香煎紐西蘭羊扒，風味多變，滿足不同口味需求。
傳統燒火雞搭配栗子火雞餡、雞雜燒汁及蔓越莓醬，也是12月24至25日午餐及晚餐限定供應，為佳節氣氛增添浓郁的節慶味道。愛甜品的食客可享用多款應節甜品，包括朱古力車厘子樹頭蛋糕、聖誕棒棒蛋糕、聖誕布甸配雲呢拿白蘭地汁，以及人氣的Mövenpick雪糕，為冬日提供滿滿的節日氣氛。
【86折】冬日佳節自助午餐｜加拿大鱈場蟹腳、香煎紐西蘭羊扒
優惠價：$749/位（
原價：$867起/位）
【86折】冬日佳節自助晚餐｜凍波士頓龍蝦、皇帝蟹腳
優惠價：$1,129/位（
原價：$1,307起/位）
CaféOn M - 香港海景嘉福洲際酒店
地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層（地圖按此）
