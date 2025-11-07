專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
聖誕自助餐優惠2025｜港島香格里拉聖誕自助晚餐買2送1再減$111！任食火雞與烤羊架/蒜蓉蒸龍蝦/藍芝士青口
港島香格里拉cafe TOO推出「傳統滋味聖誕」主題自助餐，買2送1再減$111任食經典聖誕菜式，立即睇內文：
隨著聖誕佳節的臨近，港島香格里拉cafe TOO推出「傳統滋味聖誕」主題自助餐，為大家帶來充滿節日氣氛的美食體驗。今次更推出買2送1優惠輸入優惠碼【ISL111】更可額外減$111，人均午餐$764起；晚餐$847起，必食於即場烹調的經典聖誕菜式，包括傳統聖誕火雞、烤羊架，以及精心調製的海鱸魚香檳汁配三文魚子，想好好享受聖誕美食，記得上KKday入手優惠。
傳統滋味聖誕自助晚餐 任食火雞與烤羊架/蒜蓉蒸龍蝦/藍芝士青口
今次港島香格里拉cafe TOO的「傳統滋味聖誕」主題自助餐買2送1及額外減 $111優惠，折後人均午餐$764起；晚餐$847起。大家可享受即場烹調的經典聖誕菜式，包括傳統聖誕火雞、烤羊架，以及精心調製的海鱸魚香檳汁配三文魚子。晚市更可品嚐到煎鴨胸配無花果砵酒汁、蒜蓉蒸龍蝦、傳統聖誕火雞、枝竹羊腩煲、海鱸魚香檳汁配三文魚子、燉湯 : 牛肝菌鮑魚燉雞等晚市限定菜式，配合兩小時無限暢飲指定紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒、果汁及汽水的優惠，讓聖誕晚餐成為真正的慶祝盛宴！特別值得一提的是，餐廳在冬至期間（12月20、21日）的晚市將推出限定菜式，包括砂鍋鮑魚雞煲和傳統佛跳牆，絕對不能錯過！
【買2送1 & 額外減$111】「傳統滋味聖誕」自助午餐｜連兩小時無限暢 飲指定紅酒､白酒､氣泡酒､啤酒､果汁及汽水
優惠：$2,292起/3位，人均$764（
原價：$3,287起/3位）
輸入優惠碼「 ISL111 」後只需$2,181/3位， 人均$727
【第2位半價 & 額外減$111】「傳統滋味聖誕」自助午餐 連兩小時無限暢飲指定紅酒､白酒､氣泡酒､啤酒､果汁及汽水
優惠：$1,694起/2位，人均$847起（
原價：$2,191起/2位）
輸入優惠碼「 ISL111 」後只需$1,583起/2位， 人均$791起
【買2送1 & 額外減$111】「傳統滋味聖誕」自助晚餐｜連兩小時無限暢 飲指定紅酒､白酒､氣泡酒､啤酒､果汁及汽水
優惠：$2,889起/3位，人均$963起（
原價：$4,145起/3位）
輸入優惠碼「 ISL111 」後只需$2,778起/3位， 人均$727起
【第2位半價 & 額外減$111】「傳統滋味聖誕」自助晚餐 連兩小時無限暢飲指定紅酒､白酒､氣泡酒､啤酒､果汁及汽水
優惠：$2,136起/2位，人均$1,068起（
原價：$2,764起/2位）
輸入優惠碼「 ISL111 」後只需$2,025起/2位， 人均$1,012起
港島香格里拉7樓cafe TOO
地址: 香港中區法院道太古廣場（地圖按此）
