聖誕自助餐2025｜北角海逸酒店聖誕節自助餐早鳥半價起！豪食聖誕燒火雞／聖誕樹頭蛋糕／即開生蠔

聖誕節即將來臨，又是歎聖誕大餐的好時機了！北角海逸酒店在10月10日下午三點於KKday隆重推出聖誕節自助晚餐快閃半價優惠，人均低至$533，即可任食即開生蠔、鱈場蟹腳、燒火雞，還有聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、西班牙油條等節慶美食，更可無限暢飲精選紅白餐酒及啤酒，氣氛滿滿！另外，聖誕自助午餐亦有推出優惠，食客可享西班牙海鮮飯、燒羊架、燒火雞、自家熟成鴨、麵包布甸等美食，聖誕必食！12月24至25日限定，立即睇下文了解內容啦！

聖誕自助餐快閃半價優惠 任食生蠔、燒火雞

位於北角海逸酒店的綠怡咖啡廳推出聖誕自助晚餐快閃半價優惠，帶來豪華聖誕饗宴！餐廳以即開生蠔、鱈場蟹腳等凍海鮮盤開場，又有高質三文魚、吞拿魚、鯛魚等精選刺身；說到聖誕大餐，當然必食燒火雞啦，外皮香脆，肉質鮮嫩juicy，充滿聖誕氣氛；其他主題美食包括燒鹹豬手配黑椒汁、自家熟成鴨、砵酒燴牛肉、西班牙燴豬等，選擇多元化！甜品區也是相當應節，提供聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、西班牙油條、蜜糖蛋糕、迷你特濃朱古力蛋糕、麵包布甸等多款應節食品，完美收結！

至於聖誕自助午餐則有買一送一優惠，同樣令人驚喜！即時烹調櫃位除提供燒火雞外，還有西班牙海鮮飯及西班牙蒜片蝦，熱葷包括燒鹹豬手配黑椒汁、燒烤豬肋骨、燒牛肉雜菜卷等，款款精彩！甜品區一樣有多款聖誕甜品，溫馨滿分！

【快閃半價】聖誕節自助晚餐（12月24-25日）連無限暢飲汽水、橙汁、精選紅 / 白餐酒及啤酒（用餐時段：18:30 - 22:00）

優惠價：$533起/位（ 原價：$977起/位 ）

SHOP NOW

【買一送一】聖誕節自助午餐（12 月24-25 日）連無限暢飲氣泡酒、精選紅 / 白酒及汽水

優惠價：$562起/2位（ 原價：$515起/位 ）

SHOP NOW

聖誕自助餐

自助餐區

任食海鮮

用餐環境

北角海逸酒店 綠怡咖啡廳

地址：北角英皇道665號 (地圖)

