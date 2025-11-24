Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜凱悅酒店聖誕除夕節慶自助餐買二送二！人均$269起任食皇帝蟹腳/波士頓龍蝦/威靈頓牛扒

踏入歲末節慶季節，想與摯愛親朋共享豐盛美食時光？尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由平安夜至元旦期間推出一系列限定節慶自助餐，12月期間自助餐更有買二送二優惠，折後人均$269起。無論是午餐或晚餐時段，餐廳都特意加入節慶限定菜式，包括冰鎮及燒烤皇帝蟹腳、即烚及燒烤波士頓龍蝦、鮮海膽三文魚子杯等矜貴食材，更有烤原隻火雞、威靈頓牛扒、黑毛豬豬鞍等經典主菜，配合「Pass around」沿桌送餐服務，讓你盡享四小時的盛宴，立即上KKday入手優惠！

按此查看尖沙咀凱悅酒店咖啡廳優惠

平安夜、聖誕珍饈美食自助餐 必食皇帝蟹腳/鮮海膽三文魚子杯/花膠冬菇炆鴨掌

今次尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的聖誕除夕節慶自助餐買二送二優惠，人均只需$269起，即可食到一系列的節日美食！12月24日平安夜當天，自助午餐時段供應香蒜燒汁和牛壽司、烤原隻火雞、鮑汁冬菇炆鴨掌、露絲瑪莉燒羊架及紅棗雞燉海螺頭湯等精選菜式。晚餐時段則全面昇華，除了皇帝蟹腳（燒烤及冰鎮）、鮮海膽三文魚子杯、香蔥吞拿魚蓉軍艦等高級海鮮料理外，更有花膠冬菇炆鴨掌、紅棗花膠燉海螺頭湯等滋補燉湯，主菜包括燒火雞、威靈頓牛扒、黑毛豬豬鞍及燒烤即烚波士頓龍蝦，陣容極盡豪華。

至於12月25日聖誕節午餐提供冰鎮皇帝蟹腳、香蒜燒汁和牛壽司、烤原隻火雞、鮑汁冬菇炆鴨掌及紅棗雞燉海螺頭湯。晚餐菜單與平安夜晚餐同樣精彩，呈獻燒烤及冰鎮皇帝蟹腳、鮮海膽三文魚子杯、花膠冬菇炆鴨掌、紅棗花膠燉海螺頭湯、燒火雞、威靈頓牛扒、黑毛豬豬鞍及燒烤即烚波士頓龍蝦；12月26日聖誕節翌日，午晚餐時段同樣維持相同水準的節慶菜式，讓節日氣氛持續延燒。

皇帝蟹腳

除夕元旦迎新盛典 烤美國肉眼牛扒/鮑汁冬菇炆鴨掌超滿足

踏入除夕夜12月31日，午餐時段供應烤美國肉眼牛扒、鮑汁冬菇炆鴨掌、露絲瑪莉燒羊架及紅棗雞燉海螺頭湯。晚餐則準備皇帝蟹腳(燒烤及冰鎮)、鮮海膽三文魚子杯、香蔥吞拿魚蓉軍艦、花膠冬菇炆鴨掌、紅棗花膠燉海螺頭湯、威靈頓牛扒、黑毛豬豬鞍及燒烤即烚波士頓龍蝦，讓你以豐盛美食告別2025年。元旦1月1日午餐精選包括香蒜燒汁和牛壽司、烤美國肉眼牛扒、鮑汁冬菇炆鴨掌、露絲瑪莉燒羊架及紅棗雞燉海螺頭湯，晚餐則延續除夕夜的豪華陣容，為新一年展開美味序幕。

紅棗花膠燉海螺頭湯

【買二送二】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 22:00）

優惠價：$1,796起/4位，平均 $449起/位 （ 原價：$3,292起/4位 ）

SHOP NOW

【買二送二】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$1,076起/4位， 平均 $269起/位（ 原價：$1,971/4位 ）

SHOP NOW

聖誕、除夕及元旦自助晚餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：12月24至25、31日 $1,098、1月1日 $977/位

2025 年 12 日 24 - 25、 31 日：首輪 18:00 - 20:00； 次輪 20:30 - 22:30

2025 年 12 日 26 及 2026 年 1 月 1 日 18:00 - 22:00

2025 年 12 日 24-26、 31 日兩輪均奉送無限暢飲餐酒、汽水及橙汁

SHOP NOW

威靈頓牛扒

壽司

咖啡廳

地址：香港尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂（地圖按此）

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？