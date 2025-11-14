Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜嘉里酒店聖誕自助餐早鳥優惠75折！人均$534起任食威靈頓牛柳／熊本和牛／任飲紅白酒

眨下眼又到年尾，大家又是時候開始準備訂聖誕大餐、買聖誕禮物及參加一連串聖誕派對。想提早預訂聖誕大餐的話，不妨留意下位於紅磡嘉里酒店推出的聖誕自助餐，現在只要去Klook預購更有限時75折優惠，折後人均低至$534即可任食聖誕火雞、帶骨煙燻火腿等節日美食之外，更有期間限定的頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、法式紙包焗海鮮等，食物選擇都幾多。嘉里酒店坐落於紅磡海濱，餐廳可以飽覽維港海景，到時聖誕節一邊欣賞燈飾，一邊品嚐美食，夠晒嘆！

立即查看紅磡嘉里酒店自助餐優惠頁

聖誕自助餐早鳥75折！任食多款聖誕美食+任飲紅白酒

紅磡嘉里酒店率先推出聖誕自助餐主題，多款聖誕美食如聖誕火雞、帶骨煙燻火腿、香烤羊架等源源不絕供應，當中的聖誕火雞帶有少少楓糖香氣，搭配香草調味，非常好味。而去到12月24、25及31號三晚更推出限定菜式，誠意十足，包括頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、法式紙包焗海鮮、香煎鵝肝、酸汁醃帶子等。私心大推頂級熊本和牛，入口油脂細膩、肉味濃厚；另外威靈頓牛柳亦是必試，外層酥皮香脆，內裡牛柳嫩滑多汁，入口充滿濃郁蘑菇醬香味及牛油香，食完會想不停encore！

除了大量美食外，嘉里酒店在這3晚更特別安排現場即劏原條藍鰭吞拿魚表演，大家到時可以即場食到最新鮮的刺身，絕對是全晚的焦點。而平安夜及聖誕節當日，餐廳更有多項節日活動，包括聖誕老人驚喜現身、聖誕報佳音、扭氣球、魔術表演等，無論大人定小朋友都可以感受到滿滿節日氣氛，令自助餐整體CP值瞬間提升！現在只要去Klook預訂，自助午餐折後人均$534起，而自助晚餐$712起，再包任飲紅白酒、啤酒、汽水、果汁等，以聖誕節自助餐價錢來講，絕對抵食！

12月聖誕早鳥優惠 - 低至75折】自助午餐

特價：$534/位｜ 原價：$619/位

SHOP NOW

【12月聖誕早鳥優惠 - 低至75折】自助晚餐

特價：$712/位｜ 原價：$922/位

SHOP NOW

聖誕火雞

威靈頓牛柳

聖誕海鮮

多款聖誕特色美食

聖誕自助餐主題

餐廳環境

香港嘉里酒店 - 大灣咖啡廳

地址：3/F, Kerry Hotel Hong Kong, 38 Hung Luen Road, Hung Hom (地圖)

