聖誕自助餐優惠2025｜都會海逸酒店「冬日童夢奇緣」自助餐買2送1！人均低至$388食炭烤戰斧牛排／四式芝士醬燒龍蝦

聖誕將至，紅磡都會海逸酒店化身夢幻糖果王國，推出「冬日童夢奇緣」自助餐買2送1優惠，午餐人均低至$388、晚餐$608起，即可任食炭烤戰斧牛排、四式芝士醬燒龍蝦、燒有骨火腿配菠蘿燒汁、松露摩利菌烤乳豬燴飯等節慶豪華美饌，還有KITKAT®朱古力聖誕蛋糕、冬雪聖誕星光蛋糕現場表演，聖誕氣氛爆燈！首50位付費小童更可扭蛋贏驚喜禮物，12月24-25日再有聖誕老人巡禮，絕對是一家大細聖誕除夕聚會首選！立即睇下文了解詳情啦！

都會海逸酒店自助餐優惠

紅磡都會海逸酒店推「冬日童夢奇緣」自助餐買2送1優惠

紅磡都會海逸酒店Promenade 西餐廳推出「冬日童夢奇緣」自助餐買2送1優惠，酒店大堂變身童話糖果城堡，鹿車、聖誕車廂、巨型糖果城堡、朱古力瀑布、繽紛馬卡龍魔法石階，處處充滿驚喜！必食霸氣上桌的炭烤戰斧牛排，外脆內嫩的烤威靈頓牛肉，皮脆肉香的北京烤鴨，濃香誘人的四式芝士醬燒龍蝦，還有燒有骨火腿配菠蘿燒汁、松露摩利菌烤乳豬燴飯等菜式都香氣四溢！甜品區更加是焦點，有KITKAT®朱古力聖誕火雞造型蛋糕、冬雪聖誕星光蛋糕現場表演、芒果拿破崙、朱古力心太軟等，滿滿聖誕氣氛，甜到入心！

「冬日童夢奇緣」自助餐買2送1優惠

【快閃買2送1】自助午餐｜無限暢飲指定飲料

12月21及25日 上午11時正 – 下午1時15分 (首輪) / 下午1時45分 – 下午4時正 (次輪)

優惠價：$1,164起/3位，人均$388起（ 原價：$2,039起/3位 ）

SHOP NOW

【快閃買2送1】自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水｜適用於聖誕及除夕

12月20-21日 下午5時正 – 晚上7時15分 (首輪) / 晚上7時45分 – 晚上10時正 (次輪)

12月24-25日 下午5時正 – 晚上7時半 (首輪) / 晚上8時正 – 晚上10時半 (次輪)

12月31日 下午5時半 – 晚上8時正 (首輪) / 晚上8時半 – 晚上11時半 (次輪)

優惠價：$1,824起/3位，人均$608起（ 原價：$2,534/3位 ）

SHOP NOW

KitKat甜品

Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 (地圖)

