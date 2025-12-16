Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕自助餐優惠2025｜金茂深圳JW萬豪酒店聖誕自助餐68折起！人均最平$439任食海鮮／牛扒+有機會抽遊輪套票

眨下眼聖誕節不足10日就到，各位deadline fighter訂好餐廳帶屋企人或另一半去食餐好未？趁著幾日連假，不少人都打算北上玩幾日，來個小旅行！而金茂深圳JW萬豪酒店最近亦於Klook推出聖誕自助餐限時低至68折優惠，折後人均最平$439即可任食多款海鮮及肉類之外，更有機會抽到5天4晚奢華遊輪旅行套票、豪華總統套房1晚等多個豐富獎品，簡直是「又食又拎」，大放送！趁聖誕連假一於帶屋企人去放鬆chill一chill喇！

立即查看金茂深圳JW萬豪酒店自助餐優惠

金茂深圳JW萬豪酒店自助餐人均$439起+多份豪華抽獎禮品

今次金茂深圳JW萬豪酒店推出的聖誕自助餐分為兩個時段，第一個為晚上5點半至8點，第二個是晚上8點至10點半。首先大家最關心的海鮮選擇非常多，包括乾式熟成章紅魚刺身、現撈即煮蒸氣活海鮮、波士頓龍蝦、扇貝等。推薦一定要試現撈即煮蒸氣活海鮮，分別有三點蟹、基圍蝦、蟶子、大沙白等8款活海鮮選擇，即撈即煮夠晒生猛，又鮮甜，海鮮控不能錯過。另外平安夜當晚更加碼有限定「藍鰭金槍魚開魚秀」，現場即切，油脂豐腴、口感細膩，成為全場焦點！而熱食方面亦有45天乾式熟成牛扒、牛排、羊扒、魚扒、聖誕火雞及火腿，威靈頓牛柳、戰斧牛扒等。大推威靈頓牛柳，外層酥皮香脆，內裡牛肉粉嫩多汁，食完好想不停encore！最後甜品及飲品區則有多款新西蘭品牌雪糕、聖誕主題蛋糕及多款酒水，由頭盤到甜品都照顧周到，夠大家飲飽食醉！

除了美食外，金茂深圳JW萬豪酒店聖誕自助餐更推出多個精彩豪華抽獎活動，第1輪更是重點時段。於平安夜當晚，大家可以參加豐富獎品大抽獎，獎品陣容相當吸引，包括5天4夜奢華遊輪之旅、西餐廳自助午餐或晚餐券、老北京涮羊肉自助餐券、60分鐘煥活SPA體驗等；而聖誕節當日的抽獎禮物跟前一晚有少少不同，當中遊輪之旅會變成豪華總統套房1晚，cp值一樣高！現在Klook限時低至68折優惠後，第一時段折後人均$760，而第二時段折後人均$439，以聖誕節自助餐來講都算幾抵食！最後提提大家，抽獎活動只限第一時段時間先有，想參加的話訂枱時記得望清楚時間喇！

【平安夜&聖誕節】單人/雙人自助晚餐-海鮮自助西餐廳 (用餐時間為17:30-20:00)

特價：$760/位｜ 原價：$1,056/位

SHOP NOW

【平安夜&聖誕節】單人自助晚餐-海鮮自助西餐廳 (用餐時間為20:00-22:30，無抽獎活動)

特價：$439/位｜ 原價：$650/位

SHOP NOW

藍鰭金槍魚開魚秀

波士頓龍蝦

西班牙火腿

多款刺身

現開法國黃寶石生蠔和新西蘭莫娜生蠔

金茂深圳JW萬豪酒店聖誕自助餐68折起

