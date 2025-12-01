Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜銅鑼灣柏寧酒店聖誕自助餐限時64折起！人均最平$394任食香煎法國鴨肝／酥皮蟹肉周打湯

聖誕節就是大家可以盡情放肆食好東西的節日！今年銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出全新「聖誕美食嘉年華自助餐」主題，多款節慶美食如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁、聖誕薑餅人曲奇、聖誕朱古力樹頭蛋糕等源源不絕供應。現在只要去KKday預訂，更有限時早鳥優惠低至64折，自助午餐折後人均$394起，而自助晚餐則人均$702起，以港島區聖誕節自助餐價錢來講，非常抵食！趁優惠價提早訂定聖誕大餐，到時帶屋企人去食餐好喇！

立即查看柏寧酒店聖誕節自助餐優惠頁

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多Klook自助餐優惠<< >>按此查看更多KKday自助餐優惠<<

限時64折起！最平人均$394食多款聖誕美食

柏寧酒店PLAYT的聖誕自助餐依然保留招牌「即席烹調」風格，特別推出3款特色現場製作美食，包括香煎法國鴨肝配雜莓汁及乾果麵包多士、灸燒和牛壽司及酥皮蟹肉周打湯。大家一定要試晚市限定的香煎法國鴨肝，鴨肝外脆內滑、油香四溢，配上酸甜果香的雜莓汁，味道層次豐富；而酥皮蟹肉周打湯亦值得一試，外層酥皮鬆化，入面濃郁的蟹肉湯鮮味突出，冬天暖胃一流。

除了3款「即席烹調」菜色外，大廚亦炮製了一系列節慶美食，如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁等，當中的慢烤聖誕火雞是不少人最期待的經典美食，火雞經過長時間醃製，再慢烤，肉質嫩滑不乾，配上雞肝肉汁、焦糖栗子、麵包釀餡、豬肉腸煙肉卷、小紅莓醬等配料，完美還原歐美地道滋味。聖誕甜品方面，標誌性的聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕薑餅人曲奇等亦會隆重登場，外觀及味道兼備，夠晒應節。

另外晚市自助餐亦有即開時令生蠔、龍蝦、花菇鴨掌扣原隻鮑魚等美食，而午餐則有刺身、壽司、泰式生蝦等，美食選擇非常多，保證大家可以食得大滿足！而去到平安夜及聖誕節正日，餐廳更特別增設聖誕老人巡遊、派對禮物、魔術表演及小丑扭氣球，非常適合一家大細！KKday早鳥優惠後，自助午餐折後人均$394起，自助晚餐人均$702起，cp值極高！

聖誕美食嘉年華自助午餐 (12月12日開始)

特價：$394起/位｜ 原價：$460起/位

SHOP NOW

聖誕美食嘉年華自助餐 (12月12日開始)

特價：$702起/位｜ 原價：$1,098起/位

SHOP NOW

銅鑼灣柏寧酒店聖誕自助餐限時64折起

「聖誕美食嘉年華自助餐」主題

慢烤聖誕火雞

烤聖誕火腿配蜜糖燒汁

多款聖誕甜品

香港柏寧酒店 PLAYT

地址：香港銅鑼灣告士打道310號 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？