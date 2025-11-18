Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐2025｜港青酒店節慶自助晚餐62折！任食波士頓龍蝦/芝士焗蠔/聖誕樹頭蛋糕/雪人薑餅蛋糕

聖誕鐘聲響起，新年倒數即將來臨，港青酒店YMCA再臨閣餐廳為大家準備了節慶自助晚餐早鳥快閃優惠2人起低至62折，人均$788起。從豐富的海鮮拼盤到精緻的國際美食，再到充滿節日氣氛的聖誕甜品，都可以食得到。包括波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔，而聖誕期間更有聖誕樹頭蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山，立即上KKday入手優惠！

港青酒店節慶自助晚餐2人起低至62折

再臨閣的節慶自助晚餐最大賣點，絕對是「海鮮大召集」陣容。今次早鳥快閃優惠2人起低至62折，人均$788起，即可享受波士頓龍蝦、俄羅斯蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔、琵琶蝦、藍青口、翡翠螺及龍蝦鉗等多款優質海鮮，讓海鮮迷可以一次過滿足味蕾。除了凍海鮮拼盤，餐廳更設有即切意大利風乾腿檔、即煎虎蝦、即煮鮑魚等現點現做檔口，確保每一口都新鮮熱辣。喜歡芝士焗蠔和脆香咸豬手的你，也不能錯過這些經典菜式，配搭烤有骨西冷及即煮意粉檔，滿足不同口味的需要。

聖誕期間，再臨閣特別準備多款充滿節日氣氛的甜品，為餐桌增添繽紛色彩。聖誕樹頭蛋糕、雪人薑餅蛋糕、火焰雪山及紅桑子芝士蛋糕等造型可愛又美味的甜點，絕對是打卡必備。餐廳更貼心準備香甜熱紅酒，讓你在品嚐甜品的同時，感受濃濃的聖誕氣氛！

聖誕期間火雞

【2人起低至62折】平安夜/聖誕節自助晚餐

用餐時段：12月24日第一輪17:00 - 19:30；第二輪20:15 - 22:30、12月25日18:15 - 21:30

優惠價：成人及長者$788/位，兒童$648/位（ 原價：成人及長者 $1,263/位，兒童 999/位 ）

【2人起低至62折】再臨閣大除夕自助晚餐（第一輪）

用餐時間：第一輪17:30 - 20:00

優惠價：成人及長者$788/位，兒童$588/位（ 原價：成人及長者 $1,263/位，兒童 999/位 ）

一系統聖誕美食

平日長者自助午餐買一送一！人均$197起

除了晚餐有優惠外，平日只限60歲以上長者自助午餐也有買一送一優惠！自助午餐的冷盤區選擇豐富，煙三文魚、雜凍肉、凍黑椒豬肉片、肝醬多士及芝士拼盆等開胃小食一應俱全，配上沙律吧及多款配料，清爽又健康。凍海鮮區更提供熟蝦、熟蜆、藍青口、翡翠螺、青口及小龍蝦等多款選擇，讓海鮮迷大飽口福。刺身愛好者也不會失望，餐廳精選三款魚生包括三文魚、希靈魚、立魚、赤貝及八爪魚，新鮮又滋味。

熱盤區更是選擇多多，中西fusion菜式包括兩款點心、蒸魚、匈牙利燴牛肉、美式燒排骨、豬腳薑、燴羊、啤酒燉雞等。喜歡傳統廣東菜的你，不能錯過鮮菇魚肚扒時蔬、魚肉碗仔翅、即燒即切豬頸肉、煎餃子及滷水拼盤，每一道都充滿家鄉味。用餐怎能少了甜品？再臨閣特設甜點即做檔口，雞蛋仔、窩夫、現焗蛋撻及葡撻等港式經典小食即叫即做，香脆鬆化。甜品區更是選擇繁多，朱古力草莓、棉花糖、牛油蛋糕、豆腐花、三層朱古力餅、芒果瑞士卷、迷你鮮果吉士撻、藍莓奶凍、青提奶凍、聖誕杯子蛋糕、麵包布甸及楊枝甘露，還有雪糕任你配搭。

自助午餐美食選擇豐富

【買一送一】平日自助午餐 長者（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠：長者$394/2位，平均 $197/位（ 原價：$361/位 ）

必需同時購買至少一位成人陪同

平日自助午餐

港青酒店YMCA 再臨閣

地址：尖沙咀梳士巴利道 41 號香港基督教青年會南座 4 樓 (地圖)

