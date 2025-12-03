宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕自助餐優惠2025｜荃灣悅品酒店自助餐買一送一！人均低至$84歎慢煮火雞胸/經典烤火雞配金巴梨醬/波士頓龍蝦意大利飯
荃灣悅品酒店推聖誕買一送一優惠，人均低至$84歎慢煮火雞胸、經典烤火雞配金巴梨醬或波士頓龍蝦意大利飯！詳情即睇：
聖誕佳節將至，於葵青區的荃灣悅品酒店，不僅有滿室綠植與自然光營造的愜意空間，旗下The Platter餐廳更有分時段限定美味，於聖誕半自助午餐餐桌上，可嘗到慢煮火雞胸、香嫩波士頓龍蝦意大利飯，自助餐時段更有經典烤火雞配金巴梨醬，慢煮原條三文魚配日式芥茉汁、聖誕BBQ豬仔骨、焗芝士波士頓龍蝦，廚師團隊亦特別炮製聖誕節慶甜點如聖誕樹形朱古力蛋糕、聖誕曲奇餅、聖誕杯子蛋糕及德式聖誕蛋糕等，為節日增添氣氛；從午到夜讓食客以親民價盡享最精彩的節日風味！荃灣悅品酒店更帶來了自助餐驚喜，於KKday平台預訂，就有獨家半自助餐買一送一、自助餐買二送二優惠！
雙重主題晚餐優惠 龍蝦松露聖誕半自助晚餐/閃悅蟹逅聖誕海鮮自助晚餐
晚間的聖誕慶祝場景，打造兩款主題晚餐；「龍蝦松露·聖誕半自助晚餐」延續了一貫的高水準，主菜選項陣容更是亮點滿滿，包括了澳洲和牛肉眼扒伴燒新薯及菠菜配紅酒汁，肉質軟嫩且裹著濃郁酒韻；香煎銀鱈魚搭紅花意大利飯，並佐以蕃茄、松露洋蔥及紅酒汁，海鮮鮮甜與松露獨香融合得恰到好處；波士頓龍蝦及阿拉斯加蟹肉拌闊條麵，淋上濃醇的龍蝦白蘭地忌廉汁，每一口都充盈著海鮮的鮮美與醬汁的濃潤；香草烤澳洲羊鞍搭配意式燴雜菜與露絲瑪莉燒汁，肉香中夾雜著香草清新；慢煮火雞胸伴煙火腿裹著蜜糖燒汁，鹹甜交織極具層次。
「閃悅蟹逅·聖誕海鮮自助晚餐」則於12月24及25日限定供應，是聖誕夜的鮮味盛宴。先品嘗大廚悉心炮製的烤全火雞配金巴梨醬，感受經典節日滋味，再盡享新鮮冰鎮海鮮、即開生蠔等，是滿滿等海風氣息；慢煮原條三文魚配日式芥茉汁更是鮮嫩中帶刺激，層次突出；聖誕BBQ豬仔骨則香軟入味，必吃的一定是焗芝士波士頓龍蝦，肉質鮮嫩彈牙，滿滿的芝士香！限定供應的牛壽喜燒烏冬麵、海鮮沙律杯、錫紙清酒焗大蜆等小食，都有驚喜。廚師團隊還準備了聖誕樹形朱古力蛋糕、聖誕曲奇餅、聖誕杯子蛋糕及德式聖誕蛋糕等節慶甜點，為整場盛宴增添甜蜜氛圍，讓食客收穫滿載而歸的聖誕體驗。
【買二送二】閃悅蟹逅·聖誕海鮮自助晚餐
優惠價：$1,076起/4位，平均$269/位｜
原價：$538起/位
2025年12月19, 22, 23, 26日（6:00pm - 9:30pm）
2025年12月20-21日 & 12月24-25日（第一輪5:30pm - 7:30pm / 第二輪 8:00pm - 10:00pm）
【69折優惠】「龍蝦松露·聖誕半自助晚餐」
優惠價：$178起/位｜
原價：$258/位
主菜選項：澳洲和牛肉眼扒伴燒新薯及菠菜配紅酒汁、香煎銀鱈魚伴紅花意大利飯配蕃茄及松露洋蔥配紅酒汁、波士頓龍蝦及阿拉斯加蟹肉配龍蝦白蘭地忌廉汁闊條麵、香草烤澳洲羊鞍伴意式燴雜菜配露絲瑪莉燒汁、慢煮火雞胸伴煙火腿配蜜糖燒汁
2025年12月15-18日（ 6:00pm - 9:00pm）
閃悅聖誕半自助午餐 歎慢煮火雞胸/波士頓龍蝦意大利飯
適合上班族與輕食愛好者的「閃悅聖誕半自助午餐」，將節日的儀式感融入午間時光。套餐主菜的選擇更是豐富多元，從肉香濃郁的烤美國安格斯肉眼牛扒，到帶著香草獨特芬芳的香草烤穀飼羊鞍，從裹滿蟹肉鮮甜的波士頓龍蝦意大利飯，到融合海鮮鮮氣與檸香的鮮鮑魚蜆肉香檸汁扁意粉，再到裹著蜂蜜燒汁的經典慢煮火雞胸伴煙火腿，每一款都用料講究、口感層次分明，滿足不同味蕾偏好。「閃悅夢幻聖誕自助午餐」全自助套餐不僅保留了輕享午餐的經典頭盤與甜點，更升級了多款聖誕主題熱菜陣容，也不要錯過！
【買一送一】平日聖誕半自助午餐
優惠價：$168起/2位，平均$84起/位｜
原價：$168/位
半自助餐主菜選項：烤美國安格斯肉眼牛扒伴燒新薯及菠菜配紅酒汁、香草烤榖飼羊鞍伴意式燴雜菜配露絲瑪莉燒汁、波士頓龍蝦意大利飯伴蟹肉、鮮鮑魚蜆肉香檳汁扁意粉、慢煮火雞胸伴煙火腿配蜜糖燒汁
2025年12月8-12日（12:00 pm - 2:30pm）
2025年12月15-19日（12:00 pm - 2:30pm）
【買二送二】「閃悅聖誕自助午餐」
優惠價：$776起/4位，平均$194/位｜
原價：$338起/位
2025年12月20-24日&12月26日（12:00 pm - 2:30pm）
2025年12月25日（ 第一輪11:30am - 2:00pm / 第二輪 2:30pm - 5:00pm）
荃灣悦品度假酒店
地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下低層 (地圖)
