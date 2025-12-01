聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介12間！酒店蛋糕低至$70/限時早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕節是瘋狂玩瘋狂吃的日子，想盡興慶祝就記得買好聖誕禮物，預訂好聖誕大餐及聖誕自助餐，也不要忘記買一個靚靚聖誕蛋糕！Yahoo Food就為大家搜羅了12間高質餅店，帶來充滿節日氣氛的蛋糕，傳統的朱古力樹頭蛋糕、米芝蓮出品蛋糕、或是大熱口味的開心果朱古力蛋糕，只要網上Click一下，就可以輕鬆入手酒店級蛋糕，部分早鳥優惠更低至$70一個！

聖誕蛋糕推介1.香港港麗酒店：超像真打卡蛋糕！開心果迷必食！

香港港麗酒店的蛋糕系列絕對是用心之作，尤其大熱的開心果 100%，用上了伊朗及土耳其頂級開心果來製作，一層是細滑的開心果慕絲，一層是海綿蛋糕，再加上開心果脆脆、開心果焦糖燉蛋，多層次的口感，有著濃郁的堅果甘香，而且蛋糕亦提供無麩質選擇，十分貼心。另外也可一試70% 法國特濃黑朱古力蛋糕，它選用法國 70% 朱古力豆製作外層，再包裹著 Valrhona 朱古力海綿蛋糕、Valrhona 及 Cocoa Barry 打造的朱古力慕絲及榛子脆脆，加上雲呢嗱忌廉，甘甜香氣充滿層次！

港麗酒店餅店

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座（地圖按此）

電話：2822 8813

開心果 100% (1磅 / 1.5磅 ) $368 可自選1磅或1.5磅。

聖誕蛋糕推介2.W酒店：4款特色蛋糕撻點限時85折優惠

聖誕節不少蛋糕甜點都會加價，但如果在KKday預訂W酒店的節日蛋糕，繼續享有85折優惠，相當抵食！今年酒店推出4款特色蛋糕撻點，包括聖誕栗子蘭姆葡萄蛋糕，內含層次豐富的大溪地雲呢拿慕斯、栗子忌廉及蘭姆酒葡萄乾。朱古力愛好者絕不能錯過愛爾蘭甜酒朱古力蛋糕，嚴選採用 66% Valrhona Caraibe 朱古力與 35%杜斯朱古力，完美融合愛爾蘭咖啡布丁。另外包括充滿鄉村風味的法式薑燴梨撻及傳統國王批，全部折後定價為$415。

KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2299

聖誕栗子蘭姆葡萄蛋糕 $415 大溪地雲呢拿慕斯搭配栗子奶油及蘭姆酒葡萄乾，佐以栗子杏仁蛋糕底與糖漬愛媛縣栗子。濃郁節慶風味，最適共享。

聖誕蛋糕推介3.YMCA港青咖啡座：一磅蛋糕低至$151起

聖誕怎能少了最經典的黑森林蛋糕，尖沙咀YMCA港青咖啡座就有一系列懷舊複古的蛋糕可以選擇，好像大熱的芒果千層酥、朱古力栗子瑞士卷、鮮雜果吉士撻、黑森林蛋糕等等，各款蛋糕只是$151起，定價非常親民！

港青咖啡座

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號地下（地圖按此）

電話：2268 7819

黑森林蛋糕 $259 蛋糕上有每粒飽滿的車厘子，再配上濃厚朱古力，每啖都令人回味無窮。

聖誕蛋糕推介4.香港萬麗海景酒店：各款巴斯克芝士蛋糕低至$70起 奢華必選魚子醬口味

酒店蛋糕都只是$70起？說的是灣仔萬麗海景酒店的各款巴斯克芝士蛋糕，原味只是$70，相當受歡迎的迷你杜拜朱古力開心果口味都只是$88，當然聖誕想食豪點，酒店更有推出超浮誇的迷你魚子醬巴斯克芝士蛋糕 ，但價錢並不浮誇，只需$388，想打卡又有勇氣的話，不妨一試。

Food Studio

地址：灣仔港灣道1號1 號香港萬麗海景酒店閣樓（地圖按此）

電話：2802 8888

迷你魚子醬巴斯克芝士蛋糕 $388 芝士混合粒粒魚子醬的鹹鮮，意外地相襯。

聖誕蛋糕推介5.唯港薈：榴槤蛋糕過聖誕 每啖都是榴槤香氣

作為榴槤迷，當然要吃榴槤蛋糕過聖誕節！唯港薈作為全港最出名整榴槤蛋糕的酒店，當然不會令大家失望，推出多款不同配搭的榴槤蛋糕，好像榴槤班蘭千層蛋糕、榴槤芝士蛋糕、D197榴槤拿破崙等等；其他非榴槤口味的蛋糕同樣出色，好像有輕怡士多啤梨橄欖蛋糕、斑蘭椰香蛋糕、凍頂茉香茶朱古力蛋糕等，亦非坊間常見的全個蛋糕口味。

Green

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地舖（地圖按此）

電話：3400 1300

D197榴槤拿破崙 $520 D197榴槤拿破崙巧妙地把香脆鬆軟的拿破崙及足料D197榴槤吉士醬結合，每一口都融匯多重質感。

聖誕蛋糕推介6.GODIVA：指定蛋糕低至7折+獨家送朱古力

比利時朱古力名牌GODIVA一向都是大家最愛，但想食得更抵？現在只要於Klook預訂Signature 70% 黑巧克力榛子夾心蛋糕，除了可享7折優惠，更獨家送G Cube松露朱古力！另外Delight Cake Signature 70%黑朱古力榛子夾心蛋糕、心形士多啤梨覆盆子朱古力蛋糕跟Delight Cake 意大利開心果巧克力蛋糕同樣有7折優惠。

在Klook預訂指定蛋糕，可獲7折優惠。

聖誕蛋糕推介7.LALA：人氣法國餐廳首次推出節慶甜點與原個蛋糕系列

法式甜點向來讓聖誕變得更浪漫動人，如果你正在找尋一間出色的法式糕點為聖誕派對更加有氣氛，推介中環人氣法式餐廳LALA的出品！餐廳首次推出節慶甜點與原個蛋糕系列，系列靈感取自餐廳人氣甜品，包含檸檬金桔蛋糕撻、巴黎布雷斯特泡芙、聖多諾黑蛋糕、巧克力撻及聖托佩塔橙花奶油布里歐，另有12月節日限定的聖誕咕咕霍夫蛋糕，即日起可於官網預訂。

LALA

地址：中環擺花街29號（地圖按此）

電話：5200 3915

聖多諾黑蛋糕 $458 經典之作，輕盈的忌廉配上甜蜜泡芙，完美享受法式美味。

聖誕蛋糕推介8.Pandan Man：多款特色班蘭蛋糕 大玩復古造型

平時喜歡吃班蘭蛋糕的話，就記得不要錯過班蘭蛋糕專門店Pandan Man聖誕節最新出品！新作美祿流心香蕉聖誕蛋糕融合班蘭清香與美祿的濃郁，在經典聖誕色調中重現復古滋味，頂部點綴著現代風格的聖誕樹裝飾。同為節日新作的檯燈班蘭蛋糕，散發著溫暖金光，呼應佳節溫馨，層層鬆軟的班蘭戚風蛋糕鋪滿士多啤梨果醬。想要清新一點？推介全新登場的薄荷Oreo班蘭流心蛋糕，可愛笑臉造型配上士的糖，與一支裝滿Oreo牛奶的趣味飲管，更顯俏皮玩味。

分店：金鐘太古廣場、銅鑼灣希慎廣場、中環置地廣場

美祿流心香蕉聖誕蛋糕 $1,280起 平時喜歡東南亞風味的話，就記得不要錯過這款造型精美復古的美祿流心香蕉聖誕蛋糕，適合多人聖誕派對。

聖誕蛋糕推介9.四季酒店：聖誕限量迷你蛋糕 超應節栗子蜂蜜朱古力蛋糕

要搞公司Party，想買一個得體又夠食的聖誕蛋糕的話，推介近年話題作多多的中環四季酒店餅店！今個聖誕，酒店推出多款應節蛋糕，最搶眼的一定是造型可愛的栗子蜂蜜朱古力蛋糕，重達2磅，每口都能嚐到栗子跟蜂蜜的香甜味道。另外還有只售$78的聖誕限量迷你蛋糕，包括開心果朱古力迷你樹頭蛋糕、節日雜莓泡芙跟黑森林蛋糕，每款造型都精緻，絕對為派對增添不少聖誕氣氛。

四季酒店餅店

地址：中環金融街8號香港四季酒店（地圖按此）

電話：3196 8708

栗子蜂蜜朱古力蛋糕 $1,200/2磅 造型相當像真，將栗子、蜂蜜跟朱古力三個元素完美融合。

聖誕蛋糕推介10.L’Atelier de Joël Robuchon & Le Salon de Thé de Joël Robuchon：米芝蓮級數聖誕蛋糕

想品嚐到米芝蓮級數蛋糕？其實幾百元就可以！9月才重啟的L’Atelier de Joël Robuchon在裝修上為米芝蓮三星餐廳，重開後2個月即奪米芝蓮推介餐廳，平時Lunch Menu都近成千，但聖誕限定的士多啤梨白朱古力樹頭蛋糕只需$528，足夠3至4人分享，可以說是非常親民！外賣僅限於e-shop預購，並在在L’Atelier de Joël Robuchon自取，供應期只到12月8日至26日，記得別錯過！

L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON

地址：中環置地廣塲中庭4樓403號舖（地圖接此）

電話：2166 9000

士多啤梨白朱古力樹頭蛋糕 $528 有着滿滿香甜的白朱古力混合酸甜士多啤梨，十分開胃。

聖誕蛋糕推介11.沁蝶 Butterfly Patisserie：獲獎糕點主廚監修 享9折優惠

尖沙咀Rosewood的蛋糕有多受歡迎，應該不需多說吧！今年在獲獎糕點主廚Jonathan Soukdeo的指導下，推出經典季節限定蒙布朗聖誕木頭蛋糕，奢華的榛子夏威夷果仁聖誕千層酥，乃至匠心獨運、造型如聖誕彩球的節慶黑森林蛋糕，現在購買還有9折優惠！

沁蝶

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓（地圖按此）

電話：3891 8822

蒙布朗聖誕木頭蛋糕—栗子、雲呢拿和野莓 $588 以雲呢拿瑪德蓮海綿蛋糕為餅底，鋪上混合野莓果醬，散發香甜的野莓果香，與栗子的濃郁天然風味完美交融。

聖誕蛋糕推介12.半島精品店：與Miffy聯乘超可愛蛋糕！買滿指定金額仲送禮物！

如果你是Miffy Fans的話，就千萬不能錯過半島精品店與Miffy聯乘超可愛「Miffy 與 Boris 黑森林蛋糕」，綿密的朱古力蛋糕層糅合新鮮黑莓與車厘子的果香，洋溢著濃郁的季節色彩。另外還有Miffy 椰子熱情果跟Boris 榛子朱古力蛋糕，現購物滿$800，可獲贈雪花掛飾一個；滿$1,500，便可獲贈精選曲奇一罐。

半島精品店

地址：尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店商場地庫7-9號舖（地圖按此）

電話：2696 6972

Miffy 與 Boris 黑森林蛋糕 $728 絕對是今年最特別的黑森林蛋糕！

