聖誕2025｜聖誕蛋糕揀邊間好？今次搜羅咗多個香港聖誕蛋糕推介，無論係星級酒店定誠意小店出品都有～甜品控預訂聖誕蛋糕前記得睇定以下推介，啱晒開聖誕派對或者拍拖慶祝聖誕節！

車厘子黑森林蛋糕 Lady M

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

今個冬天朱古力Fans必食甜品登場！講緊嘅係Lady M重新詮釋德國經典「車厘子黑森林蛋糕」～蛋糕沿用傳統法國朱古力海綿蛋糕，再鋪上自家製車厘子果醬，完全係升級版黑森林蛋糕!!一切開蛋糕就見到兩款獨特夾心，第1層係軟心黑朱古力忌廉夾心，用咗法國70%黑朱古力同頂級白蘭地；第2層係酒浸車厘子軟心(法國得獎item)，會食到果肉、自家製啫喱同果醬，清新得嚟又幾有咬口。

Miffy卡通聖誕蛋糕 半島精品店與咖啡廳

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

身為Miffy控，慶祝聖誕節又點少得可愛嘅Miffy蛋糕！半島酒店新出Miffy與Boris節日系列，立體卡通造型打卡一流，加上童趣同聖誕元素，超得意～Miffy聖誕甜品有黑森林蛋糕、椰子熱情果糕點、榛子朱古力糕點，另外仲有半島小熊糖霜餅乾，送禮自用都好適合！

童話世界走出嚟嘅卡通聖誕蛋糕 聖安娜餅屋

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

卡通蛋糕長期係熱門受歡迎嘅聖誕蛋糕之選，出名價錢親民嘅聖安娜餅屋今年呈獻「The Cutest Christmas 聖誕樂園」系列，將童話入面嘅可愛公仔同夢幻場景變成睇得又食得嘅聖誕蛋糕，造型超得意！聖誕蛋糕款式包括「聖誕樹精靈」朱古力黑糖麻糬脆脆蛋糕、「森林聖誕屋」黑森林蛋糕、「Q萌聖誕花環」朱古力慕絲雜果蛋糕、「冬日聖誕屋」雜果脆脆蛋糕等。除咗原個磅裝蛋糕外，亦有聖誕小甜品，迷你啱晒開聖誕Party時同朋友或一家人齊齊食～

預訂早鳥優惠：預訂$208或以上之聖誕系列蛋糕，可享85折

優惠日期：即日起至2025年12月19日

精緻日式甜品POP UP URA

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

源自日本巴斯克芝士蛋糕Urasaki Lab品牌，以全新形象限時登港！鍾意芝士嘅朋友推介你試「日式熔岩慕絲芝士蛋糕」同埋「日式布雪糕(軟心)芝士雪糕」，前者面層加熱至半融狀態，入口幾滑；後者就帶奶油芝士香氣，輕盈綿密冇咩負擔。同場仲有日式牛油蛋糕、日式慕絲蛋糕等甜點𠻹。即食醫肚嘅朋友不妨加杯焙茶、果茶或玄米茶Balance一下都唔錯㗎。

期間限定店：銅鑼灣SOGO B2超市 (營業至2025年12月25日)

聖誕小點+造型蛋糕 森林麵包

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

今年聖誕限定新品有好多款(供應至12月31日)，包括3款聖誕布甸(聖誕蘭王布丁燒/蘭王布甸千層撻/聖誕老人布甸生乳包)、聖誕意大利水果包、4款壓扁牛角聖誕版同聖誕馬卡龍等等，當中融入聖誕老人、薑餅人、聖誕樹等造型，睇見都有濃厚嘅節日氣氛～佢哋仲有1磅聖誕樹開心果北海道忌廉蛋糕、聖誕松果Tiramisu蛋糕，無論想Share食或當做聖誕禮物仔咁分享都得。留意產品每日限量供應，最好預先向店家查詢供貨情況。

藍帶餅廚主理泡芙蛋糕 AW Patisserie

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

甜品店由法國藍帶餅師主理，以開心果麻糬撻同爆餡泡芙打響名堂，適逢節日更新出一系列精緻聖誕甜品，聖誕Party首選聖誕樹造型泡芙蛋糕，仲有多款聖誕手工撻，包括薄荷朱古力脆脆撻、熱情果牛奶朱古力撻、三重開心果士多啤梨撻、香濃榛子咖啡撻等，每款嘅配搭同層次都好豐富！甜品控喺銅鑼灣、尖沙咀都買到小店嘅出品，亦可以去旺角朗豪坊聖誕市集(2025年12月24-28日)，夠晒方便～

平均$19嘆咖啡/聖誕甜點！ Pret A Manger

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

聖誕節至適合飲杯暖笠笠熱飲配甜點～呢間人氣英國連鎖咖啡店推出送禮自用皆宜嘅聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」咖啡卡，客人可憑卡自選10款飲品或者烘焙酥點，平均低至$18.8，而且優惠喺外賣、 堂食都適用，CP值高！聖誕特飲心水推介棉花糖薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡，至於聖誕節日限定嘅烘焙酥點都有好多款式選擇，包括英國麵包師親手製嘅聖誕乾果批(限量發售)、肉桂皇冠酥、朱古力布朗尼旋風卷。除咗期間限定嘅節日款式外，招牌法國牛角酥、黑朱古力杏仁曲奇餅都值得一試～

聖誕節特別版咖啡卡：$188

發售日期：即日起至2026年1月24日

聖誕派對打卡蛋糕塔 MsDonutt & MrBagell

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

聖誕Party蛋糕想搞搞新意思？呢間蛋糕網店推出聖誕蛋糕塔，蛋糕外形整成迷你冬甩，可愛趣致，加上唔同聖誕裝飾同朱古力，砌成蛋糕山，頂層仲有發光星星佈置，造型夠晒搶眼，打卡100分！值得一提係小店嘅蛋糕特意用上非油炸同少甜配方，口感綿密，啱晒怕甜又愛食甜品嘅吃貨～

聖誕蛋糕價錢：一盒9個 $285｜一座16個 $465

取貨日：即日起至2026年12月31日

十款節日限定禮盒 Patisserie Jane

聖誕2025｜聖誕蛋糕推介！打卡芝士蛋糕/黑森林/麻糬撻

聖誕佳節為自己同朋友送上一點甜，大家都開心～呢間人氣甜品店今年嘅節日禮盒多達十款，包括聖誕布朗尼禮盒、聖誕冬甩禮盒、聖誕朱古力球單件裝等等，想按分量送畀唔同嘅人都得。門市仲有限定流心磅蛋糕系列，紅絲絨聖誕圈蛋糕最夾節日氣氛，開心果聖誕圈蛋糕就啱晒果仁控。如果12月21日前買指定產品有85折起早鳥優惠。

文：Cathy、Kylie

編：Kate