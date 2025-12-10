聖誕蛋糕2025｜Lady M 香港匠心重現德國經典車厘子黑森林蛋糕

即將到來的聖誕節，Lady M 香港帶來一款充滿節日氣息的驚喜「車厘子黑森林蛋糕」。款蛋糕源自 20 世紀 30 年代德國西南部的黑色森林傳統，Lady M 選用法國、德國等地頂級原料，搭配當季空運新鮮車厘子，融合奢華藝術與經典風味，想趁節日讓摰愛一同享受，就記得提早入手！





蛋糕以傳統法國朱古力海綿蛋糕為基底，每層均勻塗抹自家製車厘子果醬，帶來濃郁醇厚果香。夾心中，第一層軟心黑朱古力忌廉由法國70%黑朱古力、頂級白蘭地及純鮮忌廉調製，苦甜交織、餘韻悠長；第二層酒浸車厘子軟心則融入獲獎酒漬車厘子、馬斯卡彭芝士及德國Specht Kirschwasser白蘭地，入口幼滑，果香中透著淡淡酒韻。

兩層夾心皆添加車厘子果肉、啫喱及雲呢拿籽醬，提升濕潤度和鮮豔色彩，外層再以馬斯卡彭芝士忌廉包裹，表面點綴手工朱古力片、可可粉、糖霜及整顆亮麗車厘子，視覺與味覺雙重享受。​

車厘子黑森林蛋糕從即日起日起於全線香港及澳門Lady M分店限量供應，同日起可網上預訂6吋及9吋原個蛋糕。



