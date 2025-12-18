聖誕親子遊攻略：全球 9 大夢幻目的地！追極光/歐洲市集/溫泉/交通慳錢貼士

聖誕親子旅遊

Plan 一個完美聖誕親子遊，係好多家庭嘅願望，但係咪成日覺得唔知點開始好呢？唔使驚！呢份 Trip.com 精心策劃嘅超實用指南，幫你精選咗 2025 年全球 9 大夢幻聖誕目的地！無論你鍾意歐洲聖誕市集嗰種浪漫 Feel、亞洲浸溫泉嗰種暖笠笠嘅享受，定係北國刺激嘅極光探險，都一定搵到最啱你哋一家大細嘅好主意！Trip.com 小編會為你提供超多行程建議同埋慳錢秘訣，包你輕鬆打造一個開心、溫馨又難忘嘅家庭聖誕假期！

🌎 聖誕親子遊 | 目的地快速睇

目的地 節慶特色同埋適合年齡 必玩亮點 英國 充滿傳統英倫風情，氣氛超熱鬧。啱晒所有年齡層。 坎特伯里、伯明翰聖誕市集；海德公園冬日仙境 (Winter Wonderland) 有超大溜冰場。 法國 浪漫嘅法式聖誕 Feel，好啱一家大細。啱晒所有年齡層。 巴黎聖誕市集開到周圍都係，感受浪漫冬天氣氛。 德國 歷史悠久嘅聖誕市集發源地，氣氛超濃。啱晒所有年齡層。 慕尼黑、德勒斯登市集歷史耐，有薑餅、熱紅酒呢啲傳統美食。 芬蘭 聖誕老人故鄉，極致嘅冬季體驗。啱晒所有年齡層，特別係信聖誕老人嘅細路。 赫爾辛基聖誕市集好溫馨；仲可以去探訪聖誕老人村。 匈牙利 東歐傳統聖誕風情同美食體驗。啱晒所有年齡層。 布達佩斯聖誕市集就喺市中心，仲可以去浸溫泉。 瑞典 北歐簡約但溫馨嘅聖誕 Feel。啱晒所有年齡層。 斯德哥爾摩聖誕市集有傳統瑞典嘢食，好似肉桂卷、熱葡萄酒。 馬耳他 地中海暖笠笠聖誕，啱晒避寒同埋文化探索。啱晒所有年齡層。 馬耳他冬天好舒服，啱去睇古蹟同埋迷人村落，過一個唔同傳統雪景嘅聖誕。 日本札幌 北海道冬季盛典，又有溫泉又有雪祭。啱晒所有年齡層。 札幌白色燈樹節超浪漫，體驗日式冬季奇幻之旅。 冰島 冰火交融嘅極地探險，啱晒鍾意大自然嘅家庭。啱較大嘅小朋友同青少年。 冬季限定嘅藍冰洞探險、追極光係畢生難忘嘅體驗。

🎉 聖誕親子遊 | 必玩節目同活動推介

英國 - 充滿傳統英倫風情

想體驗最有「哈利波特」Feel 嘅聖誕氣氛？講到聖誕親子遊，歐洲嘅聖誕市集絕對係經典！試吓想像吓，你帶住小朋友漫步喺燈火通明嘅市集，空氣入面有烤杏仁同熱紅酒嘅香味，又有好多靚靚嘅手工藝品、特別嘅飾品等住你尋寶。呢度唔只可以令小朋友大開眼界，各種地道聖誕美食更加令你哋全家大飽口福，感受最純粹嘅聖誕氣氛。

如果鍾意刺激同熱鬧，倫敦海德公園嘅「冬日仙境」(Winter Wonderland) 更加係聖誕親子遊嘅超級亮點！呢度簡直係小朋友嘅夢幻天堂，有超大型嘅戶外溜冰場、刺激嘅機動遊戲、精彩嘅馬戲表演，同埋充滿節日氣息嘅主題市集，包你哋全家由朝玩到晚，唔捨得走！

仲有，記得帶小朋友去各大商場入面嘅 「聖誕老人洞穴」(Santa's Grotto)，親身同聖誕老人見面，許個聖誕願望，呢個一定會成為佢哋心目中最溫馨、最珍貴嘅聖誕回憶！

海德公園冬季仙境

法國 - 浪漫的法式聖誕氛圍

法國 - 浪漫嘅法式聖誕 Feel

聖誕節嘅巴黎搖身一變，變到浪漫指數爆晒燈嘅夢幻之都！去到法國巴黎，佢哋嘅聖誕市集同樣超級熱鬧（留意：而家已經搬咗去杜樂麗花園，出發前最好上官網確認吓最新資訊）。

行入去，空氣入面飄住可麗餅、香甜炒栗子同暖心熱紅酒嘅迷人香味，真係忍唔住要邊行邊食！攤位擺滿咗各式各樣獨特法式風情嘅聖誕禮物，等你為屋企人朋友精心挑選。

巴黎鐵塔、凱旋門... 唔只市集，巴黎呢個「光之城」有聖誕燈飾點綴，更加係閃閃發光，由香榭麗舍大道到艾菲爾鐵塔，周圍都充滿浪漫又開心嘅冬季氣氛。帶住屋企人一齊沉浸喺呢份璀璨同溫馨之中，影返無數靚相，絕對可以為你嘅聖誕親子遊留低最美好嘅永恆回憶！

德國 - 歷史悠久的聖誕市集發源地

德國絕對係聖誕市集嘅發源地！慕尼黑、紐倫堡、德勒斯登呢啲城市嘅聖誕市集，歷史超悠久，聽講有啲市集甚至可以追溯到 14 世紀，嗰種濃厚嘅傳統聖誕 Feel 真係令人心醉神迷！

喺呢度，你同小朋友絕對唔可以錯過品嚐地道嘅聖誕美食，好似香脆可口嘅薑餅 (Lebkuchen)、經典嘅聖誕水果蛋糕 (Stollen) 同埋暖呼呼嘅熱紅酒 (Glühwein)，啖啖都充滿幸福感。當然，呢度都有好多專為小朋友準備嘅甜品同零食！

除咗行市集、試美食，德國好多聖誕市集附近仲會搞聖誕烘焙或者手工藝工作坊，等小朋友可以親手整聖誕餅乾或裝飾品，深入體驗最原汁原味嘅聖誕文化，呢個絕對係聖誕親子遊入面難得嘅互動環節。小編偷偷話你知：德國一啲出名嘅主題樂園，好似歐洲公園 (Europa-Park)，冬天都會特別開放，有精彩嘅雪地活動同聖誕主題表演，包你哋喺冰雪世界度玩到 High 爆！

芬蘭 - 去探吓聖誕老人嘅故鄉！

講到聖誕老人，點可以唔提佢嘅故鄉——芬蘭呢？首都赫爾辛基嘅聖誕市集氣氛溫馨又舒服，好啱全家人手拖手悠閒散步，感受北歐嘅節日氣息。

不過，如果你嘅聖誕親子遊想特別啲、夢幻啲，咁就一定要去芬蘭北部，探訪真正嘅聖誕老人村！直奔拉普蘭地區，去到羅瓦涅米 (Rovaniemi) 嘅聖誕老人村，幫小朋友實現同聖誕老人見面嘅夢想！

喺芬蘭北部嘅羅瓦涅米，呢個冰雪覆蓋嘅拉普蘭地區，你哋全家人可以一齊體驗刺激嘅哈士奇雪橇或者馴鹿雪橇，感受喺雪地中奔馳嘅快感；仲可以參加各種有趣嘅親子工作坊，親手製作獨特嘅聖誕裝飾。到咗夜晚，最令人期待嘅戲肉就係全家一齊望住個星空，尋找嗰神秘又絢麗嘅北極光！呢趟結合冒險、文化同自然奇觀嘅聖誕親子之旅，絕對會成為你哋家庭最棒、最難忘嘅冬季回憶！

布達佩斯 - 超夢幻嘅燈光裝飾、 仲有溫泉！

匈牙利布達佩斯嘅聖誕市集，俾人叫做「歐洲最靚市集」之一，呢個名真係冇誇張！行入市中心嘅瓦采街同周邊地區，你會發現成個城市俾超夢幻嘅燈光裝飾點亮晒，靚到不得了。

空氣入面飄住匈牙利傳統美食嘅誘人香味，好似現烤嘅煙囪蛋糕 (Kürtőskalács) 同埋暖呼呼嘅燉牛肉湯，包你同小朋友食到停唔到口！你仲可以一路食一路欣賞多瑙河嘅無敵美景。

更令人驚訝嘅係，你仲可以帶住屋企人，體驗布達佩斯獨有嘅溫泉文化！不妨去塞切尼溫泉浴場，試吓喺冰天雪地中享受暖笠笠泉水嗰種奇妙感覺。嗰種冰火兩重天嘅獨特體驗，唔只可以令身心徹底放鬆，亦都係親子家庭放慢腳步、享受悠閒聖誕假期嘅絕佳選擇，為你嘅聖誕親子遊加添一份難忘嘅舒服與驚喜！

斯德哥爾摩 - 感受北歐冬季魅力

斯德哥爾摩嘅聖誕市集，主要就集中喺迷人嘅舊城區裡面！嗰度嘅氣氛簡直係簡約得嚟又溫馨到極致，古老嘅石板路、掛滿聖誕裝飾嘅建築，好似行咗入童話世界咁。

喺呢度，你哋絕對唔可以錯過試吓傳統瑞典美食嘅機會，好似充滿節慶氣息嘅香噴噴薑餅、金黃誘人嘅藏紅花麵包，同埋暖心暖胃嘅瑞典熱葡萄酒 (Glögg)，呢啲都係冬季聖誕親子遊嘅完美搭配！

仲正嘅係，好多斯德哥爾摩嘅聖誕市集仲會搞親子薑餅製作工作坊，等小朋友可以盡情發揮創意，親手整出獨一無二嘅聖誕薑餅，呢個會係佢哋聖誕親子遊入面最珍貴嘅成果！除咗食嘢同埋手作體驗，全家仲可以去城市附近嘅公園，盡情玩吓超好玩嘅雪地活動，好似開心溜冰、創意堆雪人，一齊感受北歐獨特嘅白色冬季魅力！

馬耳他 － 唔要傳統雪景聖誕、要地中海陽光！

想試吓啲唔同嘅聖誕體驗？如果你嘅聖誕親子遊想擺脫嚴寒，馬耳他絕對可以令你耳目一新！呢個地中海島國嘅冬天氣候宜人，溫和舒服，可以俾你哋完全擺脫歐洲大陸嘅酷寒，享受陽光下嘅聖誕。

呢度好啱一家大細一齊探索嗰啲充滿歷史故事嘅中世紀古蹟同埋迷人嘅海濱小村落，感受一吓唔一樣嘅聖誕氣氛！

雖然馬耳他冇浪漫嘅白雪紛飛，但成個島嶼都瀰漫住超濃厚嘅宗教聖誕氣氛，由教堂嘅裝飾到街頭嘅慶典，包你感受到滿滿嘅節日溫馨同埋當地特色。如果你哋家庭入面有潛水發燒友，咁就更正啦！馬耳他溫和清澈嘅海水可以俾你哋盡情享受冬季潛水嘅樂趣，探索神秘嘅海底世界，為聖誕親子遊加添一份獨特嘅海洋冒險！仲有藍湖、藍洞呢啲天然絕美景點等緊你！

札幌 - 夢幻嘅銀白童話世界！

一到咗冬天，日本北海道嘅札幌簡直就係直接變身成一個夢幻嘅銀白童話世界！喺聖誕節期間，市區入面有著名嘅 「札幌白色燈樹節」，令你哋好似一秒飛到德國咁，感受到濃厚嘅歐洲聖誕風情。

全家人可以一齊喺雪地裡面堆雪人、欣賞超壯觀嘅雪雕藝術，又或者去附近嘅滑雪場，體驗刺激嘅滑雪樂趣，為聖誕親子遊增添無限歡聲笑語！

喺札幌玩攰咗成日，絕對唔可以錯過去市郊享受限定版嘅「雪見溫泉」！想像吓，喺漫天飄雪嘅浪漫氣氛中，浸喺暖呼呼嘅溫泉水入面，嗰種身心靈嘅療癒感受，係聖誕親子遊中最極致嘅享受。到咗夜晚，大通公園同札幌車站前面嘅燈飾亮起，幾十萬粒 LED 燈閃閃發光，將成個城市裝扮成一個活生生嘅冬季童話世界，等你同小朋友沉醉喺光影交織嘅夢幻聖誕夜裡！

冰島 - 追蹤神秘聖誕北極光

講到夢幻又刺激嘅冬季冒險，點可以錯過冰島呢？快啲帶住全家大小參加冬季限定嘅藍冰洞探險團啦！行入嗰個好似藍寶石咁閃閃發光嘅千年冰層深處，感受大自然嘅鬼斧神工。

而當夜幕降臨，真正嘅戲肉先啱啱開始！全家一齊去追逐嗰神秘又絢麗嘅北極光，呢份共同經歷嘅震撼同感動，絕對會成為你哋一世都唔會忘記嘅珍貴親子聖誕回憶！

✈️ 聖誕親子遊 | 飛機同交通實用攻略

帶住小朋友去聖誕親子遊，搭飛機嗰陣有幾個小秘訣可以令旅程更順利：

建議 早啲到機場 ，等小朋友有時間「放電」消耗吓精力，或者揀 夜間航班 等佢哋喺機上好好休息。

記得喺 隨身行李 入面準備夠晒嘅 零食、安撫玩具、奶嘴或奶瓶 ，幫小朋友喺起降嗰陣緩解耳壓不適，仲要帶夠 尿片同濕紙巾 。

行程安排 要以 輕鬆、彈性 為主，唔好排到太密。

喺歐洲搭火車或地鐵，要特別小心扒手；喺日本就一定要遵守公共場所嘅安靜秩序，搭車唔好講電話，乖乖排隊係基本，咁你個聖誕親子遊就會更愉快安心。





🎒 聖誕親子遊 | 打包同裝備清單

必帶物品:

證件同藥品 : 出發前一定要確認所有家庭成員嘅 護照同簽證係咪有效 ，仲要 買好旅遊保險 。如果有長期服用嘅醫生處方藥，一定要 跟身帶 ，同埋準備一啲基本嘅 急救用品 ，好似退燒藥、腸胃藥、膠布等等，確保健康安全。

保暖衫褲: 針對聖誕親子遊目的地，着衫都有學問。如果去芬蘭、冰島、札幌呢啲極地氣候地區，一定要幫全家準備齊 Heat Tech 發熱衫、保暖羊毛襪、防水防風外套、雪褲、保暖手套同帽呢啲禦寒裝備。如果去馬耳他呢啲溫暖地區，就以方便除衫着衫嘅 「洋蔥式穿搭」 為主，應付日夜溫差。

可選同娛樂物品:

幼兒 : 奶粉、尿片、濕紙巾、玩具、輕便 BB 車。

較大兒童: 平板電腦（記得預先下載定片！）、畫筆、啤牌、小型桌遊。





💰 聖誕親子遊 | 預算同慳錢小技巧

旺季價錢比較

聖誕假期（大約由 12 月中至元旦）係全球旅遊嘅超級高峰期，即係話機票同酒店嘅價錢通常會比淡季貴好多，有時甚至會貴一倍。對於 plan 緊聖誕親子遊嘅家庭嚟講，提早規劃係慳錢嘅關鍵。

提早預訂優惠

機票 : 咁樣，我哋 強烈建議 你喺出發前 4 到 5 個月 就開始密密留意機票價錢走勢，特別係熱門嘅聖誕親子遊航線。雖然有時臨出發前幾星期可能有少少特價飛，但喺旺季，呢種機會 風險比較高 ，為咗確保順利出遊同埋攞到好價錢， 提早預訂 絕對係 最穩陣、最聰明 嘅選擇。

酒店同行程: 除咗機票，好多酒店、特色自助餐，同埋當地聖誕節限定活動，都會喺每年 10 月至 11 月期間推出吸引嘅早鳥折扣。好好利用呢啲優惠，可以幫你嘅聖誕親子遊慳唔少 budget，同時確保訂到心水住宿同埋體驗。

家庭套票優惠

為咗令聖誕親子遊嘅規劃更輕鬆、更抵玩，好多旅行平台或者航空公司都會提供機票加酒店嘅套票優惠。呢啲套票通常會比你分開訂機票同酒店更經濟實惠，係精明家庭旅客慳錢嘅好方法。

喺 Trip.com 慳錢嘅實用方法

Trip Coins 係 Trip.com 專為會員設計嘅獨家積分獎賞計劃，令你嘅聖誕親子遊都可以輕鬆慳錢！每次你喺 Trip.com 訂機票、酒店、寫評論，甚至參加指定活動，都可以輕鬆賺 Trip Coins。呢啲積分可以好似現金咁用，喺你將來嘅預訂入面直接扣錢，而且通常冇最低消費要求，等你靈活運用。俾錢嗰陣，只需要簡單撳 「使用 Trip Coins」，系統就會即刻自動計到你慳咗幾多，令你喺 plan 聖誕親子遊嗰陣，又開心又慳荷包！

禮儀篇 💡 聖誕親子遊 | 文化禮儀同埋當地注意事項

喺聖誕親子遊入面，尊重當地文化係令旅程更開心、更順利嘅不二法門！

歐洲聖誕市集 ：一定要 小心扒手 ，仲要留意好多舖頭喺 星期日會休息 。

北歐國家 ：公共場所普遍要求 保持安靜 。

日本：搭乘大眾交通工具時千祈唔好講電話，乖乖排隊更加係基本常識。

無論你帶住小朋友去邊度，都要教導佢哋做個有禮貌嘅細路仔，做到 「入鄉隨俗」，咁樣會為你嘅家庭聖誕假期帶嚟更多美好嘅互動同回憶！

訂嘢篇 🛎️ 聖誕親子遊 | Trip.com 預訂同退改重點

喺 Trip.com 訂聖誕親子遊住宿嗰陣，好好用我哋嘅篩選功能，勾選 「親子設施」 或者 「家庭房」，就可以輕鬆搵到最啱帶小朋友入住嘅酒店！無論你需要 BB 床、兒童餐椅，定係有兒童遊樂區嘅酒店，所有設施都會一目了然。

仲有，記得參考吓其他家庭旅客嘅真實評價，呢啲寶貴嘅經驗分享會為你嘅選擇提供超有幫助嘅參考！

此外，喺訂聖誕親子遊嘅機票、酒店或景點門票之前，一定要仔細睇清楚各項產品嘅退改政策細則。唔同艙等、房型或者優惠方案嘅條款可能會差好遠。為咗令旅程更安心，特別係帶住小朋友一齊出門，行程變數比較多，小編強烈建議你考慮揀一啲提供 「免費取消」 或者彈性更高嘅方案，咁樣就可以輕鬆應對各種突發狀況，令你嘅家庭聖誕假期冇後顧之憂！

❓ 聖誕親子遊 | 常見問題

Peak Season 預算好緊點算？

建議 提早預訂 機票酒店，同埋 善用 Trip.com 嘅會員優惠 。

帶小朋友搭長途飛機應該準備啲乜？

為咗確保旅途舒服同方便，記得喺隨身行李入面準備夠晒嘅 零食 、小朋友鍾意嘅 安撫玩具、奶嘴或耳塞 ，幫佢哋適應環境或緩解不適。同時，唔好唔記得帶足夠嘅 尿片同換洗衣物 ，應付各種突發情況，咁樣聖誕親子遊就會更輕鬆自在。

歐洲聖誕市集幾點閂門？

雖然大部分聖誕市集通常會開到 夜晚 8 點到 10 點 ，但每個市集嘅營業時間可能略有唔同。為咗你嘅聖誕親子遊行程規劃，建議你喺去特定市集之前，一定要 事先查清楚 佢哋嘅官方網站或相關資訊，確認最新開放時間，咁就唔會摸門釘啦！

冰島睇極光啱唔啱幼兒？

冰島冬天好凍，追極光要捱夜， 比較適合年紀大啲 嘅小朋友。

行程太趕，小朋友唔合作點算？

搞聖誕親子遊嗰陣，行程安排應該以 「鬆」 為主， 切忌太緊密 。一定要預留 充足嘅彈性時間 ，等小朋友有足夠嘅休息同玩樂空間。同時，多啲安排一啲 啱小朋友興趣 嘅活動，例如遊樂園、動物園或者互動式博物館等等，等佢哋喺旅途中都可以 玩得盡興 ，創造美好嘅聖誕家庭回憶！







