聖誕購物旺季網上騙徒瀕現 HKCERT籲網購時提高警覺

【on.cc東網專訊】臨近聖誕購物旺季，香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示觀察到詐騙集團會在節日高峰期建立高度仿真的假冒購物平台網站，誘使用戶輸入登入帳號、信用卡資料、送貨地址等敏感訊息。這些網站的版面設計、網址及標誌往往與真實網站極為相似，令消費者難以分辨真偽。中心提醒市民在網上購物時務必提高警覺，保護個人資料。

除了假冒網站外，詐騙者亦會透過社交媒體廣告、即時通訊應用程式訊息或電郵，聲稱提供限時聖誕優惠或免運費服務，並附上連結至釣魚網站。部分詐騙更利用假QR Code或偽造付款頁面，令受害人不知不覺輸入敏感資料。

而近期，中心亦接獲多宗涉及假冒速遞公司的詐騙報告。詐騙者會透過短訊、電郵或即時通訊應用程式，聲稱收件人有包裹待領取，有的甚至警告如不盡快聯絡或登入網站，日後可能需要支付「逾期保管費」。此類訊息旨在製造緊迫感，迫使收件人立即行動。

中心提醒市民應避免在不安全的網站輸入敏感訊息，以防身份盜竊及網絡詐騙，又指出詐騙手法日趨多樣化，稍有不慎便可能造成財務損失或個人資料外洩，建議網購時應直接輸入官方網址或使用已儲存的書籤進入購物平台，切勿點擊來歷不明的電郵、訊息或社交媒體連結，在在輸入個人或付款資料前，務必核實網站真偽，留意網址是否異常、拼寫錯誤或設計可疑。

