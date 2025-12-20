🎄聖誕軟心曲奇🍪～無需用打蛋器❗️

一年中最喜歡12月, 這年更有來得不易的珍貴感⋯⋯呢款曲奇超容易整，攪攪搓搓加啲裝飾就整好！多了時間就可與家人朋友共度佳節和享受美食 曲奇我就做咗綠色（抹茶開心果）、紅色（紅菜頭朱古力）、啡色（朱古力果仁碎），係聖誕嘅顏色，搓好嘅曲奇焗10分鐘後取出，呢個時間曲奇外脆內軟，可在餅上插上不同裝飾，再焗多4-5分鐘就食得！焗完出嚟好靚又好味，仲保持軟心感～ 提子乾含豐富營養，包括鉀、鐵、纖維、 礦物質和碳水化合物，可以保護身體細胞， 也幫助新陳代謝！記得去各大超市係買美國加州提子乾呀！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

蛋 2隻

黃油 110g

糖 70g

低筋麵粉 380g

泡打粉 12g

?綠色：抹茶粉 10g

?綠色：開心果碎 適量

?綠色：加州提子乾 適量

?綠色：朱古力粒 適量

?綠色：迷你薑餅人曲奇/迷你 Oreo 6-10塊

❤️紅色：紅菜頭粉 10g

❤️紅色：朱古力粒 適量

❤️紅色：加州提子乾 適量

❤️紅色：聖誕食用裝飾 適量

❤️紅色：迷你薑餅人曲奇/迷你 Oreo 6-10塊

?啡色：朱古力粉 10g

?啡色：朱古力粒 適量

?啡色：聖誕食用裝飾 適量

?啡色：加州提子乾 適量

?啡色：朱古力粒 適量

?啡色：迷你Oreo 6-10塊





作法:

1 ：





將蛋、室溫放軟的黃油、糖攪拌均勻

2 ：





低筋麵粉、泡打粉攪拌均勻 將（2）粉加入（1）攪拌均勻後分成三份

3 ：





每份各加入一種顏色粉及曲奇餅內餡料 ?綠色：抹茶粉 10g + 開心果碎 + 提子乾 ❤️紅色：紅菜頭粉 10g + 朱古力粒 + 提子乾 ?啡色：朱古力粉 10g + 朱古力粒 + 提子乾

4 ：





攪勻後，每種顏色分成六個差不多大小的波波（每個約20g）

5 ：





放在焗盤上，輕輕壓扁

6 ：





預熱焗爐，160度焗10分鐘，之後取出在曲奇面上插上不同裝飾 ?綠色：提子乾 + 迷你薑餅人曲奇/迷你 Oreo 半塊/1塊 ❤️紅色：提子乾 + 聖誕食用裝飾 + 迷你 Oreo 半塊/1塊 ?啡色：提子乾 + 聖誕食用裝飾 + 朱古力碎 + 迷你 Oreo

7 ：





加上錫紙再焗4-5分鐘即可





