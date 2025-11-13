聖誕送禮推薦 2025｜實用之選用科技傳遞心意 iPhone 17 Pro/iPhone Air/Apple Watch Series 11

聖誕鈴聲即將響起，又到了挑選禮物的溫馨時刻。今年不妨考慮 Apple 的最新產品系列，無論是送給熱愛攝影的朋友、注重健康的家人，還是犒賞辛苦一年的自己，都能在 Apple 的產品線中找到最合適的選擇。更貼心的是，每件禮物都附有實用的使用小貼士，讓收禮者能更快上手，享受科技帶來的便利生活。​





攝影愛好者的最佳拍檔

對於喜歡用鏡頭記錄生活的朋友，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 絕對是夢寐以求的禮物。這兩款手機搭載了 Apple 史上最強大的相機系統，三個 4800 萬像素融合相機——包括主相機、超廣角及全新長焦距相機——提供相當於 8 個鏡頭的拍攝能力，光學變焦更達到驚人的 8 倍，無論是遠景特寫還是廣角風景都能輕鬆捕捉。​

廣告 廣告

前置相機同樣令人驚艷，1800 萬像素的 Center Stage 設計讓自拍體驗提升到全新境界。對於專業創作者，全新的 ProRes RAW、Apple Log 2 及 Genlock 影片功能，讓 iPhone 能無縫融入各種規模的製作項目。機身採用陶瓷晶體護面 2 (Ceramic Shield 2)，抗刮能力提升 3 倍，機背同樣受到保護，讓這份禮物既專業又耐用。iPhone 17 Pro 售價由 HK$9,399 起，iPhone 17 Pro Max 則由 HK$10,199 起。​

追求輕盈體驗的時尚之選

如果收禮對象重視便攜性和專業效能的完美平衡，iPhone Air 會是理想選擇。作為 Apple 歷來最纖薄的 iPhone，它採用革新性的鈦金屬設計，機身雅緻輕巧卻依然堅固耐用。6.5 吋 Super Retina XDR 顯示器配合支援高達 120Hz 的 ProMotion 技術，無論是瀏覽網頁還是觀看影片，都能享受流暢順滑的視覺體驗。​

iPhone Air 配備實力超強的 A19 Pro、N1 和 C1X 晶片，是 Apple 歷來最具能源效益的 iPhone，能提供滿足全日所需的非凡電池續航力。4800 萬像素融合主相機相當於 4 個專業級鏡頭，配合 1800 萬像素 Center Stage 前置相機，讓影像質素絲毫不妥協。售價由 HK$8,599 起，是兼具美感與性能的絕佳選擇。​

運動健康的貼身教練

對於注重健康管理和運動追蹤的親友，Apple Watch 系列提供了多樣化的選擇。Apple Watch Series 11 是健康與健身的終極好拍檔，提供「高血壓通知」和「睡眠分數」等全新健康分析資料，長達 24 小時的電池續航力滿足全天候的監測需求。售價由 HK$3,199 起，功能全面且性價比出色。​

如果預算有限但仍想體驗智能手錶的便利，Apple Watch SE 3 迎來重大更新，加入「手腕體溫感應」、常亮顯示器等功能，售價由 HK$1,999 起，物超所值。而對於極限運動愛好者或經常戶外探險的朋友，Apple Watch Ultra 3 配備長達 42 小時的電池續航力和 Apple Watch 史上最大顯示器，售價由 HK$6,499 起，是終極運動及歷險手錶。​





音樂迷的隨身音樂廳

對於喜歡隨時隨地沉浸在音樂世界的朋友，AirPods Pro 3 帶來令人驚嘆的音質體驗。全球最佳的入耳式耳筒「主動降噪」功能，降噪效果較第一代提升達 4 倍，無論在嘈雜的地鐵還是繁忙的咖啡廳，都能享受純淨的音樂世界。升級設計讓耳機佩戴時更貼耳，即使在跑步、高強度間歇訓練或瑜伽等運動中，依然穩固不移。​





更令人興奮的是「即時翻譯」功能的加入，讓用戶能輕鬆打破語言隔閡，面對面聊天更自如。首度支援在運動期間測量心率，配合 iPhone 上「健身」app 追蹤逾 50 種體能訓練類型，讓 AirPods Pro 3 不只是耳機，更是全方位的健康夥伴。售價為 HK$1,849，是兼具音質、功能與設計的完美之作。​

創作者與專業人士必備工具

對於從事創意工作或需要處理高效能任務的專業人士，配備 M5 晶片的 iPad Pro 是不可多得的禮物。M5 晶片將驚人的強大功能與 AI 效能融入 iPad Pro 輕巧便攜的設計中，新一代 GPU 的每一核心皆內置神經網絡加速器，無論是尖端科技項目還是運用 AI 提升工作效率，都能游刃有餘。​

Apple 設計的全新無線網絡晶片 N1 支援 Wi-Fi 7，流動網絡型號配備的 C1X 數據機系統，流動數據效能提高最高可達 50%，讓用戶外出時亦能辦妥更多事務。11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$7,999 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$9,599 起;13 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$10,499 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$12,099 起。​

極致效能的筆電首選

對於需要應付多重工作流程或快速執行創作軟體的使用者，配備 M5 晶片的 14 吋 MacBook Pro 是絕佳選擇。新一代 GPU 各核心皆配備神經網絡加速器，AI 效能表現較上一代最快可達 3.5 倍，圖像效能最快可達 1.6 倍。更快的 CPU、經提升的神經網絡引擎，以及更高的統一記憶體頻寬，讓所有工作流程都能加速執行。​

最新儲存技術帶來最快可達 2 倍的 SSD 效能表現，無論是匯入 RAW 圖像檔案或匯出大型影片，都更快速流暢。配合亮麗奪目的 Liquid Retina XDR 顯示器、1200 萬像素 Center Stage 相機、六揚聲器音響系統，以及 Apple Intelligence 功能和 macOS Tahoe 的強大威力，令 MacBook Pro 體驗更加完整。售價由 HK$12,999 起，是專業人士的最佳生產力夥伴。​

家居娛樂的完美組合

對於喜歡宅在家中享受影音娛樂的朋友，Apple TV 4K 和 HomePod 的組合能打造出色的家庭娛樂體驗。Apple TV 4K 匯聚最佳電視娛樂內容，支援 4K 杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲，將影院級的震撼在家中螢幕上逼真呈現。你可隨時欣賞 Apple TV+、Apple Music 及相片 app 上的內容，更可使用「Apple Music 即唱」功能，讓家變成私人 K 房，盡情歡唱。​

HomePod (第 2 代) 不僅提供優質音樂體驗，還能透過 Siri 輕鬆連接智能家居裝置，讓生活更便利舒適。Apple TV 4K 售價由 HK$1,049 起，HomePod (第 2 代) 則為 HK$2,299，是打造智能家居娛樂中心的理想選擇。​

實用貼士讓禮物更有溫度

送出 Apple 產品後，別忘了與親友分享實用的使用小貼士，讓他們能更快掌握設備的強大功能。例如 iPhone 用戶可以學習如何在海外使用 eSIM、管理 iCloud 儲存空間、使用 iCloud 備份，以及找出已儲存的密碼和通行密匙，還有實用的通話錄音和轉寫功能。​

Apple Watch 用戶可以探索心理健康功能，記錄瞬間情緒和每日心情，更可以隨時更改錶面設計，讓手錶外觀符合個人風格。AirPods 用戶則能體驗「即時翻譯」功能，並學習使用「尋找」功能找出遺失的耳機。iPad 用戶可以善用「視窗化 App」同時處理多項任務，Mac 用戶則能運用「iPhone 鏡像輸出」功能從 Mac 無線操控 iPhone，以及使用「分割顯示」並排使用多個 App，提升工作效率。