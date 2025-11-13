專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
聖誕送禮推薦 2025｜實用之選用科技傳遞心意 iPhone 17 Pro/iPhone Air/Apple Watch Series 11
聖誕鈴聲即將響起，又到了挑選禮物的溫馨時刻。今年不妨考慮 Apple 的最新產品系列，無論是送給熱愛攝影的朋友、注重健康的家人，還是犒賞辛苦一年的自己，都能在 Apple 的產品線中找到最合適的選擇。更貼心的是，每件禮物都附有實用的使用小貼士，讓收禮者能更快上手，享受科技帶來的便利生活。
攝影愛好者的最佳拍檔
對於喜歡用鏡頭記錄生活的朋友，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 絕對是夢寐以求的禮物。這兩款手機搭載了 Apple 史上最強大的相機系統，三個 4800 萬像素融合相機——包括主相機、超廣角及全新長焦距相機——提供相當於 8 個鏡頭的拍攝能力，光學變焦更達到驚人的 8 倍，無論是遠景特寫還是廣角風景都能輕鬆捕捉。
前置相機同樣令人驚艷，1800 萬像素的 Center Stage 設計讓自拍體驗提升到全新境界。對於專業創作者，全新的 ProRes RAW、Apple Log 2 及 Genlock 影片功能，讓 iPhone 能無縫融入各種規模的製作項目。機身採用陶瓷晶體護面 2 (Ceramic Shield 2)，抗刮能力提升 3 倍，機背同樣受到保護，讓這份禮物既專業又耐用。iPhone 17 Pro 售價由 HK$9,399 起，iPhone 17 Pro Max 則由 HK$10,199 起。
追求輕盈體驗的時尚之選
如果收禮對象重視便攜性和專業效能的完美平衡，iPhone Air 會是理想選擇。作為 Apple 歷來最纖薄的 iPhone，它採用革新性的鈦金屬設計，機身雅緻輕巧卻依然堅固耐用。6.5 吋 Super Retina XDR 顯示器配合支援高達 120Hz 的 ProMotion 技術，無論是瀏覽網頁還是觀看影片，都能享受流暢順滑的視覺體驗。
iPhone Air 配備實力超強的 A19 Pro、N1 和 C1X 晶片，是 Apple 歷來最具能源效益的 iPhone，能提供滿足全日所需的非凡電池續航力。4800 萬像素融合主相機相當於 4 個專業級鏡頭，配合 1800 萬像素 Center Stage 前置相機，讓影像質素絲毫不妥協。售價由 HK$8,599 起，是兼具美感與性能的絕佳選擇。
運動健康的貼身教練
對於注重健康管理和運動追蹤的親友，Apple Watch 系列提供了多樣化的選擇。Apple Watch Series 11 是健康與健身的終極好拍檔，提供「高血壓通知」和「睡眠分數」等全新健康分析資料，長達 24 小時的電池續航力滿足全天候的監測需求。售價由 HK$3,199 起，功能全面且性價比出色。
如果預算有限但仍想體驗智能手錶的便利，Apple Watch SE 3 迎來重大更新，加入「手腕體溫感應」、常亮顯示器等功能，售價由 HK$1,999 起，物超所值。而對於極限運動愛好者或經常戶外探險的朋友，Apple Watch Ultra 3 配備長達 42 小時的電池續航力和 Apple Watch 史上最大顯示器，售價由 HK$6,499 起，是終極運動及歷險手錶。
音樂迷的隨身音樂廳
對於喜歡隨時隨地沉浸在音樂世界的朋友，AirPods Pro 3 帶來令人驚嘆的音質體驗。全球最佳的入耳式耳筒「主動降噪」功能，降噪效果較第一代提升達 4 倍，無論在嘈雜的地鐵還是繁忙的咖啡廳，都能享受純淨的音樂世界。升級設計讓耳機佩戴時更貼耳，即使在跑步、高強度間歇訓練或瑜伽等運動中，依然穩固不移。
更令人興奮的是「即時翻譯」功能的加入，讓用戶能輕鬆打破語言隔閡，面對面聊天更自如。首度支援在運動期間測量心率，配合 iPhone 上「健身」app 追蹤逾 50 種體能訓練類型，讓 AirPods Pro 3 不只是耳機，更是全方位的健康夥伴。售價為 HK$1,849，是兼具音質、功能與設計的完美之作。
創作者與專業人士必備工具
對於從事創意工作或需要處理高效能任務的專業人士，配備 M5 晶片的 iPad Pro 是不可多得的禮物。M5 晶片將驚人的強大功能與 AI 效能融入 iPad Pro 輕巧便攜的設計中，新一代 GPU 的每一核心皆內置神經網絡加速器，無論是尖端科技項目還是運用 AI 提升工作效率，都能游刃有餘。
Apple 設計的全新無線網絡晶片 N1 支援 Wi-Fi 7，流動網絡型號配備的 C1X 數據機系統，流動數據效能提高最高可達 50%，讓用戶外出時亦能辦妥更多事務。11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$7,999 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$9,599 起;13 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$10,499 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$12,099 起。
極致效能的筆電首選
對於需要應付多重工作流程或快速執行創作軟體的使用者，配備 M5 晶片的 14 吋 MacBook Pro 是絕佳選擇。新一代 GPU 各核心皆配備神經網絡加速器，AI 效能表現較上一代最快可達 3.5 倍，圖像效能最快可達 1.6 倍。更快的 CPU、經提升的神經網絡引擎，以及更高的統一記憶體頻寬，讓所有工作流程都能加速執行。
最新儲存技術帶來最快可達 2 倍的 SSD 效能表現，無論是匯入 RAW 圖像檔案或匯出大型影片，都更快速流暢。配合亮麗奪目的 Liquid Retina XDR 顯示器、1200 萬像素 Center Stage 相機、六揚聲器音響系統，以及 Apple Intelligence 功能和 macOS Tahoe 的強大威力，令 MacBook Pro 體驗更加完整。售價由 HK$12,999 起，是專業人士的最佳生產力夥伴。
家居娛樂的完美組合
對於喜歡宅在家中享受影音娛樂的朋友，Apple TV 4K 和 HomePod 的組合能打造出色的家庭娛樂體驗。Apple TV 4K 匯聚最佳電視娛樂內容，支援 4K 杜比視界、HDR10+ 和杜比全景聲，將影院級的震撼在家中螢幕上逼真呈現。你可隨時欣賞 Apple TV+、Apple Music 及相片 app 上的內容，更可使用「Apple Music 即唱」功能，讓家變成私人 K 房，盡情歡唱。
HomePod (第 2 代) 不僅提供優質音樂體驗，還能透過 Siri 輕鬆連接智能家居裝置，讓生活更便利舒適。Apple TV 4K 售價由 HK$1,049 起，HomePod (第 2 代) 則為 HK$2,299，是打造智能家居娛樂中心的理想選擇。
實用貼士讓禮物更有溫度
送出 Apple 產品後，別忘了與親友分享實用的使用小貼士，讓他們能更快掌握設備的強大功能。例如 iPhone 用戶可以學習如何在海外使用 eSIM、管理 iCloud 儲存空間、使用 iCloud 備份，以及找出已儲存的密碼和通行密匙，還有實用的通話錄音和轉寫功能。
Apple Watch 用戶可以探索心理健康功能，記錄瞬間情緒和每日心情，更可以隨時更改錶面設計，讓手錶外觀符合個人風格。AirPods 用戶則能體驗「即時翻譯」功能，並學習使用「尋找」功能找出遺失的耳機。iPad 用戶可以善用「視窗化 App」同時處理多項任務，Mac 用戶則能運用「iPhone 鏡像輸出」功能從 Mac 無線操控 iPhone，以及使用「分割顯示」並排使用多個 App，提升工作效率。
其他人也在看
內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定
今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE，推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋
Apple 與著名設計品牌 ISSEY MIYAKE 為 iPhone 聯手推出全新配件 — iPhone Pocket。這款產品採用獨特的 3D 針織結構，靈感源自 ISSEY MIYAKE 標誌性的「一塊布」概念，旨在為用戶提供一個隨身攜帶 iPhone 的優雅新方式。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 4 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、Dyson 年度最抵、LG 吸塵機套裝低至 2,xx
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 2 天前
賣價近 30 萬的超高階電視！Samsung 115 吋 Micro RGB 電視登陸香港！全球首創 Micro RGB LED 奠定畫質新標竿
Samsung 於香港推出全球首部 Micro RGB 電視，採用專利 Micro RGB 技術，以超精細排列將可獨立控制的紅、綠、藍色微米級 RGB LED 置於面板後，帶來更生動鮮明的觀賞體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
有轆、有懸臂，LG Swing 4K 超靈活智能顯示器限時送 $2,000 禮券
最新推出的 LG Swing 4K 智能顯示器主打極高靈活性！在 31.5 吋 4K 螢幕的背後就連接著一套有輪子的可移動座地支架，還有多角度調整的懸臂，用戶可以把 Swing 當作客廳的電視，亦可以帶到辦公室變成外接螢幕。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
百度(09888.HK)發布「百度獵戶座」AI引擎
百度(09888.HK)(BIDU.US)宣布正式發布「百度獵戶座」AI引擎，是集團首次全面對外開放25年來累積的搜索技術與前沿AI能力，即日起可供企業和開發者接入。百度搜索策略部負責人石岱庭指，該AI引擎為基座模型、搜索AI API、模型上下文協定(MCP)、垂類優勢能力的組合體。基於多智能體協作架構，統一連接信息、工具、服務、模型和界面，預期可成為AI時代的「新超級大腦」。 集團副總裁兼百度搜索總經理趙世奇指，目前AI技術發展迅猛，市場或會憂慮AI將取代搜索，但他認為AI是在重塑搜索，令產品及服更能聽懂人話，並可為用戶提供主動規劃功能還，實現從工具轉變為到AI全能助手。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
Google 對持續耗電 App 推出「红牌」警告
文章來源：Qooah.com 近期，Google 發佈 APP 品質新指南，主要是進一步遏制App過度消耗手機電量的問題，提升裝置續航表現。 新規則主要是在 Wake Locks 功能上進行技術治理，該功能雖然允許 APP 在屏幕關閉後仍然維持 CPU 運行，但會因為部分 APP 濫用該功能從而導致手機無法進入深度休眠狀態，從而導致電量異常消耗。 現在新規進行限制，手機端 APP 如果在24小時內以無正當理由累計喚醒裝置超過 2小時，就會被判定為過度耗電。 對於穿戴裝置要求更加嚴格，只要在會話期間每小時耗電量超過裝置總電量的4.44%，就會被判定為過度耗電。 對於違規的 APP 會面臨雙重處罰。第一項是在 Play Store 詳情頁增加醒目標籤，用於提示用戶該 APP 會加速電量消耗。第二項是將 APP 的商店推薦位、排行榜等核心曝光渠道的權重進行系統性調低。 Google 的新規首次將 Wake Locks 濫用問題納入可量化、可執行的技術監管框架，直擊用戶體驗痛點，提升裝置的續航。新政策將於2026年3月1日正式生效。 Nothing Ear (3) 開箱評測：音質與實用性兼備Qooah.com ・ 1 天前
小紅書內測「發文件」功能 可一鍵預覽下載
《新浪科技》引述消息報道，小紅書正內測「發文件」功能，用戶可在筆記中直接掛文檔，並支援一鍵預覽下載，一篇筆記最多支援上傳一個不超過100MB的文件，目前支持doc、docx、pdf、ppt、pptx格式。 小紅書官方客服確認有關功能目前內測中，以提升用戶體驗，滿足用戶的需求，強化平台的社區屬性。目前僅支援內地部分用戶可見，且折疊屏還不支援該功能，平台在逐步完善相關功能。此外，對於該功能未來是否商業化，客服表示還沒有相關計劃。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
芯原與Google聯合推出開源Coral NPU IP 加速邊緣AI生態發展
芯原近日宣布與Google(GOOG)聯合推出面向始終在線、超低能耗端側大語言模型應用的Coral NPU IP。此IP基於Google在開放機器學習編譯器的基礎研究成果，並強化AI安全特性，提供統一開源技術平台，建構邊緣AI生態系統。目前，芯原正在以AI/AR眼鏡與智能家居等應用開發基於Coral NPU IP的驗證晶片，以加速大語言模型在邊緣的部署。(CW)infocast ・ 6 小時前
巨星傳奇(06683.HK)與宇樹科技組合營 打造演藝娛樂互動智能機器人產品
巨星傳奇(06683.HK)宣布，全資附屬星創藝(昆山)文娛及宇樹科技全資附屬北京靈翌科技訂立合資企業合作協議書，雙方同意共同成立合資公司宇星娛樂科技，雙方將各持有合資公司50%權益。合資公司將主要負責消費級IP機器人(包括寵物四足機器人、演藝人形機器人)及IP衍生產品的打造、開發、運營、推廣與銷售。合資公司旨在整合集團的IP資源與宇樹科技的先進機器人技術，打造具有全球影響力的演藝娛樂互動智能機器人產品，為用戶提供創新娛樂與科技體驗。集團將負責機器人IP規劃、設計、AI交互、明星IP授權、媒體宣傳與渠道開發；演藝內容的策劃、製作及商業化客戶開發。宇樹科技將負責機器人設計與生產或供應；基於演藝內容的技術及場景研發，機器人設備技術研發、運維、操控及相關培訓等。(ST)infocast ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 2 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
不到兩週就收手？中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。 彭博引述匿名貿易商消息報導，在上月底一連串的採購、也是本季首次之後，中國對美國大豆的進口似乎有所放緩，目前並無新的出貨紀錄。 中國暫停進口的疑慮，加劇了市場的擔憂鉅亨網 ・ 6 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 18 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
怪曼聯放棄卡利拿斯 前球探譏杜古「水貨」
【Now Sports】一名前曼聯球探最近批評球會，稱他們放棄了一名頂級的自家青訓產品，並且高價簽入「水貨」球員。沙杜斯基（Piotr Sadowski）於2017年加入曼聯，在歐洲大陸為球會發掘人才，至去年離開，目前已於英冠的布力般流浪工作。他最近批評球會「走寶」，放棄今夏已回到皇家馬德里的卡利拿斯（Alvaro Carreras）。「他大概16歲的時候（2020年）來到曼聯，是個非常勤奮且雄心勃勃的孩子，學習語言的能力很快，我親眼見證，所以很清楚這一點。」沙杜斯基談到去年被曼聯出售至賓菲加的卡利拿斯：「起初，他的職業生涯發展得相當不錯，被租借到普雷斯頓，表現出色，但之後曼聯放棄了他，以低價把他出售。」事實上，卡利拿斯先是在皇馬青訓起步，現在又回到該隊，而據悉這支西甲豪門動用了5000萬歐元回購這名22歲左後衛，現於沙比阿朗素麾下出賽了12場，沙杜斯基補充：「他是一位真正的頂級球員，或許會是世上最好的左後衛，月初對華倫西亞取得一個精彩的入球，曼聯放走他是一個巨大的錯誤。」他不滿紅魔缺乏投資在年輕球員身上的勇氣，而且對球會在今年冬季轉會窗簽入杜古的決定提出質疑：「我完全可以輕鬆地為曼聯now.com 體育 ・ 40 分鐘前