聖誕送禮推薦 2025｜男友必學！香港機場免稅店聖誕送禮攻略

聖誕節快到了，還在煩惱送什麼給女朋友嗎？今年不妨考慮到香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU逛逛，無論你是要出國旅行還是接機回港，都能輕鬆買到她心儀已久的美妝禮物。店內推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物活動，集合全港最齊全的聖誕限定美妝套裝，更有低至4折的節日優惠，絕對能幫你贏得女友芳心！









雲集超過200個國際美妝與時尚品牌，還特設亞洲機場中最齊全的香水專區，超過2,600款香氛選擇任你挑。Creed、Penhaligon's、Byredo等小眾香水品牌應有盡有，不用在市區東奔西跑，候機時就能一站式買齊心水禮物。​

高級感滿分的送禮選擇

如果女朋友喜歡優雅的香氛，DIPTYQUE淡香精禮盒（$1,160）絕對是浪漫首選。金色閃光禮盒設計精緻得像一本魔法書，內含五款經典迷你淡香精，包括Fleur de Peau的溫柔肌膚之香、Eau Rose的清新玫瑰調，以及Do Son的優雅晚香玉等，一套就能滿足她對香氣的所有幻想。​

想要更奢華的選擇？CHANEL Coco Mademoiselle 隨行噴霧套裝（$1,815）採用珍珠串和金色鏈帶設計，可以像配飾一樣戴在手腕上，時尚又實用。

而TIFFANY & CO. 玫瑰金女士星願禮盒（$1,360）則以品牌標誌性的玫瑰金和經典藍色包裝呈現，送這個肯定讓她驚喜滿分。​





彩妝控的最愛禮物

如果她是彩妝愛好者，CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 亮膚光映粉（$800）是完美之選。這款節日限定版靈感源自蛋白石，精緻壓紋搭配閃耀包裝，細膩粉末輕掃就能綻放多維光芒，絕對是聖誕派對的必備單品。​

NARS 靈透光韻腮紅盤 Lightspeed（$520）也相當實用，六色腮紅盤集結紫色到粉橘色號，啞光與珠光質地自由疊加，一盤就能應付日常通勤和派對狂歡的妝容需求。

而Charlotte Tilbury 星願成真美妝盤（$575）更是萬能選擇，七合一設計包含眼影、胭脂、光影、粉餅，新手也能輕鬆駕馭，五分鐘就能打造高級感妝容。​





甜美少女風格推薦

如果女朋友喜歡可愛風格，BENEFIT Rollin' with Benetint 擲出好氣「骰」組合（$310）超級適合。經典玫瑰胭脂水配搭限量版玫瑰凝亮唇油，還附送毛絨絨的粉骰化妝袋，從包裝到內容都充滿玩樂氣息。

MARC JACOBS 雛菊女士淡香水三重奏禮品套裝（$1,065）也很受歡迎，標誌性的雛菊瓶身搭配金色包裝，清新的花香調最適合活潑可愛的女生。​





貼心實用的護理好禮

想送實用一點的禮物？JURLIQUE 茱莉蔻經典手霜摯愛禮盒（$676）精選四款人氣手霜，包括玫瑰、薰衣草、柑橘和蘆薈味道，蘊含澳洲農場活性成分與堅果油，深層滋潤不黏膩，特別適合冬天使用。

BVLGARI 靈意綠茶香氛套裝（$1,160）則包含淡香水、身體乳與沐浴啫喱，讓她從沐浴到日常都能沉浸於清新茶香中。​





超值購物禮遇

買禮物還有額外驚喜！購買Versace香水產品滿$1,500即免費獲贈品牌袋包，而購買Michael Kors香水產品滿$1,200也能免費獲贈收納袋或卡包。想玩遊戲拿獎品？只需追蹤BEAUTY&YOU的Instagram或小紅書帳號，就能參與「Merry Giftmas Roll 聖誕禮擲」互動遊戲，100%有獎，有機會獲得香水試用裝、美妝產品試用裝或現金券。​





擔心買太多行李超重？新羅免稅店BEAUTY&YOU提供「先購後取」服務，離港時選購商品後填寫預購單，回程抵達香港機場時再憑收據領取，讓你輕鬆購物無負擔。另外，11月指定期間還有BURBERRY和GUCCI的節慶彩妝服務，專業彩妝師只需5-10分鐘就能為旅客打造節日妝容，還附贈最新產品試用。





BURBERRY 節慶彩妝服務 日期：11 月 15、16、22、23、29、30 日

時間：10am – 7pm

地點：東大堂南店（近 1 號登機閘口）





GUCCI 節慶彩妝服務

日期：11 月 14、16、22、23、28、30 日

時間：10am – 7pm

地點：東大堂北店（近 5 號登機閘口）



