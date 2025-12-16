聖誕北上短線團2025｜潮汕3天美食純玩團！一人一鍋任食牛肉火鍋＋每人6隻生蠔＋獅頭鵝／住5星酒店

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕想離港來個快閃遊？不如北上來一場說走就走的「高鐵美食之旅」！潮汕一向是港人的美食後花園，KKday早前推出的「潮汕美食純玩3天團」，主打全程歎多餐地道珍饈，出海遊船食新鮮生蠔，還會走訪有「東方夏威夷」之稱的南澳島、青澳灣燈塔及千年潮州古城，更安排入住五星標準酒店。最重要是12月25日出發班次保證成團，只需一個週末加一日假，就能過一個暖笠笠又飽足的聖誕，CP值極高，想知行程概要及團費，即看下文！
任食牛肉火鍋＋10斤重獅頭鵝
去得潮汕玩，預咗「滿肚」而歸！這潮汕3天美食純玩團簡直是為吃貨度身訂造，行程安排了大家食「一人一鍋任食潮汕牛肉火鍋」，新鮮切好的極品黃牛肉無限量供應，讓大家實現「牛肉自由」！除了牛肉，重頭戲還有每圍一隻10斤重鹵水獅頭鵝宴，鵝肉肥美入味，啖啖肉香。行程更包了「南澳島鮮捕現撈海鮮宴」及「潮州府邸宴」，由海鮮到傳統手工菜一網打盡！
東方夏威夷「南澳島」出海 穿越萬畝蠔田歎生蠔
吃飽後，當然要走走逛逛消消滯。行程將帶大家前往有「東方夏威夷」之稱的南澳島，打卡網紅必去的青澳灣燈塔。最特別的是，這次會特別安排出海遊船，暢遊壯觀的「彩虹海」並穿越萬畝蠔田，每位團友更可即場品嚐6隻南澳新鮮生蠔！這種「即撈即食」的鮮甜滋味，是在市區餐廳絕對吃不到的體驗。此外，行程還會遊覽千年潮州古城，走過四大名橋之一的「湘子橋」及牌坊街，感受濃厚的歷史文化氣息。
12月25、26日出發！連續兩晚五星標準酒店
北上旅遊，最怕交通轉折和睡得不好。這團由深圳往返，包深圳北至潮汕站的來回高鐵/動車二等座，只需約2小時便舒適直達，免去長途巴士的舟車勞頓。
住宿方面亦相當有誠意，連續兩晚入住五星標準的汕頭猛獅凱萊酒店或汕頭君華海逸酒店或同級。這幾間酒店在當地口碑極佳，房間寬敞舒適，晚上能享受高質素的睡眠，第二天充滿電再繼續玩！KKday這個潮汕團最吸引之處在於12月25日保證成團，亦可選擇於26日出發。每人只需$1,499就能玩足3日2夜，包食包住包交通，想過一個「豐盛」聖誕，記得盡早預訂！
【保證成團】聖誕節潮汕美食純玩高鐵·動車3天團｜深圳往返｜特別安排出海遊船、觀光彩虹海穿越萬畝蠔⽥、包每⼈品嚐南澳新鮮生蠔6個、 一人一鍋任食潮汕牛肉火鍋
價錢：$1,499
此方案2人起訂，本團隊以2位成人／2成人+1小童／2成人+2小童的組合來計算共用一房的標準（小童為不佔床費用），如果團隊人數超出以上的房間標準，則超出的單數客人及單人報名的客人需支付單人房附加費。
要求大床房／雙床房或其它特殊要求以酒店當天安排為準，不保證。
費用不包括 : 服務費全程$80/位/天（全程$240/位），於完團時收取。包括當地導遊、旅遊車司機服務費及旅行社相關人員服務費（大小同價）
