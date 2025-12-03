聖誕旅遊優惠2025｜HopeGoo一連4週大派優惠券：機票酒店最高減$2,000/高鐵車票低至$1

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕節想去旅行，又點少得搶盡優惠着數？旅遊平台HopeGoo最近大搞「旅遊驚喜日日開！」聖誕特典活動，由2025年12月1日至12月25日一連四週大派旅遊優惠！只要成為註冊用戶，每日有機會開啟內含多種聖誕禮品的禮盒，當中包括G-Coins及多款限量高鐵、機票、酒店優惠券，隨時助你慳下一筆旅費！想知道如何每日贏取額外開箱機會，兼且獲得最高$2,000的大額禮券，就要留意以下優惠詳情及玩法！
HopeGoo這次推出的「旅遊驚喜日日開！」活動，專為中國香港的HopeGoo註冊用戶而設。活動時間由2025年12月1日至12月25日，分四個星期舉行。HopeGoo會在活動期間，每週準備7個內含驚喜禮品的禮盒，用戶每天有1次免費及2次額外開箱機會，而第7格禮品為當週的重頭大禮。
驚喜禮盒內的獎品除了G-Coins（每100 G-Coins約價值$7.78）外，還會出現1,111個限量禮盒，當中包括價值$2,000的大額機票+酒店優惠券，一次過盡享最高減$1,000的國際酒店9折券、最高減$300的港澳台酒店9折券，以及滿$2,999減$100等的國際機票優惠券。另外亦有機會獲得滿$74即減$73的高鐵券，一按即享，非常易玩。
一按即享酒店/機票/高鐵/巴士優惠券
除了透過開箱贏取優惠券外，用戶亦可在活動頁面直接領取多款特選優惠券，當中包括港澳台及海外酒店的9折優惠券，適用於任何金額，最高減$288，亦有機票、高鐵及巴士優惠券，使用門檻亦不算高，輕鬆展開聖誕旅程。不過要留意，各款優惠券庫存數量有限，送完即止，立即去官方網站先搶為快！
