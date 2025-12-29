聖誕派對「大餐急救」明星減肥方法合集！趙露思7日減肥餐單大公開、陳松伶行斜路機甩肉20kg變纖瘦「美魔女」

聖誕節日就是一連串的派對活動，應該都很有「食福」吃很多好吃東西吧！不想把肉肉帶到2026年的朋友，來吧！我們一起來「大餐急救」，做運動來「還債」。給大家一系列的減肥瘦身大法，從飲食到運動內至外瘦回來，一起加油努力！

1. MAMAMOO華莎激減10kg，「骨感美人」火辣身材這樣練：從增肌到雕塑線條，運動＋飲食減肥餐單公開

身高162cm的華莎，近年都是維持在50kg左右的體重，有著健康膚色、蜜大腿的健身型野性身材。不過因為新歌〈Good Goodbye〉是一首描寫分手與自我療癒的抒情曲，她在節目裡有分享，想以更纖細的身形來呈現「失戀後的孤單與脆弱」的狀態，於是跟教練討論過後就改了運動訓練策略，再減到40kg左右，由肌肉型變成骨感型。

運動上，華莎以有氧運動為主，如跑步，華莎透露自己會跑大約3公里，甚至到7到8公里左右。跑步有助代謝以及燃燒脂肪，讓整個人看起來更纖巧。同時都要配合重力訓練來維持肌肉量，以及不讓上圍瘦下來。

飲食上，華莎也由高油脂與重口味食物改為「輕食模式」，以沙律、豆腐、雞胸肉、雞蛋為主食來源，控制鹽分與油脂攝取，避免水腫與熱量超標。華莎曾分享自己的減脂菜單：以豆皮包裹蔬菜與豆腐泥取代白飯，並搭配低脂牛肉作為主食，飽肚得來又可以控制熱量。另外，原型食物也是首選，而且偏向清淡，來維持營養又能避免復胖。同時也補充水分，以加強基礎代謝、促進腸道消化。

2. 趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線

內地女星趙露思，因為《許我耀眼》人氣急升！現在看到她的「耀眼」模樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg！

身高161cm的趙露思，體重最輕只有39.5kg。飲食上，她一天只吃兩餐，早餐和午餐。她的餐單主要包括原型食物、高纖澱粉質、低脂乳製品、蛋白質，以及富含維生素C的低熱量水果。她不吃晚餐，也不碰零食，如果感到餓的話，她建議選擇水果作為零食，而不是吃垃圾食物，但要選擇健康、低糖的蔬果類。

值得注意的是，均衡飲食和適量攝取才是保持健康的長期策略。因此餐單只可作參考，不建議長期這樣進食，應該避免長期選擇某一種特定的飲食方式。

趙露思7天餐單公開

星期一

早餐：水煮蛋一顆、燕麥粥（加餐：5顆草莓）

午餐：蔬菜沙拉（加餐：低熱量水果）

星期二

早餐：一杯低脂牛奶、三明治（加餐：蘋果）

午餐：水煮菜＋西蘭花蝦仁沙拉（加餐：半個紫薯）

星期三

早餐：水煮蛋一顆、一杯豆漿（加餐：1顆蕃茄）

午餐：海帶湯＋清炒時蔬（加餐：1杯低脂牛奶）

星期四

早餐：一杯豆漿、全麥麵包（加餐：2根香蕉）

午餐：半個玉米＋半個紫薯（加餐：低糖水果）

星期五

早餐： 水煮蛋一顆、乳酪（加餐：小番茄15顆）

午餐：香菇湯、蔬菜沙拉（加餐：1顆柳丁）

星期六

早餐：一杯低脂牛奶、一顆紫薯（加餐：火龍果）

午餐：牛肉200g、一顆蕃茄（加餐：1根青瓜）

星期日

早餐：一杯黑咖啡＋全麥麵包（加餐：奇異果1顆）

午餐：雞胸肉300g＋牛奶（加餐：低糖水果）

3. 54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」

54歲「兒歌天后」陳松伶，近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！

陳松伶強調減肥關鍵在於「堅持」，她每天會進行15分鐘無間斷核心訓練。核心訓練能有效提高基礎代謝率，讓身體在休息時也能持續燃脂。推薦透過平板支撐（Plank）、仰臥起坐等動作強化腹部肌肉，不僅能消除腰間贅肉，還能支撐脊椎，改善體態。

除了核心訓練，陳松伶最推崇的帶氧運動就是「跑步機行斜路」。為什麼行斜路有效？ 比起平地跑步，增加跑步機坡度能顯著增加心率，燃燒更多卡路里，同時減少對膝蓋的衝擊。根據陳松伶的分享，利用坡度快走，能有效修飾下半身線條，對於產後或年過50的女性來說，是保護膝關節又能快速瘦身的最佳選擇。

4. 阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己

阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！

「211飲食法」，即每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。阿嬌公開5天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食3款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。阿嬌更融入「糙米減肥法」，早晨自製纖維豐富的糙米糊，有助腸胃消化。同時補充益生菌，加強代謝，即使偶爾貪嘴吃多了，也能維持平衡。

至於戒酒，其實對於體重控制都有好大的幫助。不只阿嬌，小S都有分享她戒酒後都減掉不少磅數，瘦回來。酒精本身的熱約為每克7大卡，比碳水化合物或蛋白質每克約4大卡的熱量高近一倍半。當然，不同酒精都有不同的熱量，如一杯175毫升、13%酒精濃度的紅酒則約含160大卡。但酒精本身熱量高且不提供營養，過量飲用會顯著增加能量攝入，對減肥不利，這也是戒酒幫助減肥的重要原因之一。

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

