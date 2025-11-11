最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
今年聖誕節即使不請假都有四連休，適合一眾港人來個短線遊！Yahoo購物專員深知聖誕節旺季機票的確貴得令人卻步，今次一於幫大家查看東南亞4大熱門旅行地，包括台北、曼谷、首爾及東京的聖誕檔期機票價錢，發現即使聖誕節正日出發也不是貴得太可怕，最平飛台北$1,454起，曼谷及首爾都是二千元有找，即睇各人氣旅遊目的地的機票價格及航班時間。
台北/曼谷/首爾均為2千元左右
Yahoo購物專員在11月5日4pm經Google Flights查過，聖誕檔期12月25日離港、12月28日回港的來回機票，當中台北、曼谷、首爾的來回機票分別為星宇航空$2,395、大灣區航空$2,364、香港航空$2,651，以聖誕節正日出發來說，價錢合理；反而最貴的東京，來回機票價錢為香港航空的$3,922 ，價錢比淡季貴一倍有多。留意全部價錢都未有包寄艙行李費，以下會就各旅行地列出最低價格及執飛*航空公司，亦會推薦最優惠的機票平台。
備註：*執飛｜執行飛行任務
即睇機票平台機票價位
除了Google Flights，Yahoo購物專員更為大家搜尋4大機票平台的直航來回機票價位，同樣以12月25日出發、12月28日回程為搜尋日期，發現東京機票價位落差頗大，由$2,675至$5,898不等，大家可以留意標示＊且粗體的價錢，便是每個航點提供最低價錢的購買平台！不過機票價格浮動，以下價錢只作參考，以各網站顯示的價格為準。
1. 台北聖誕檔期機票價格
Agoda最平票價｜香港快運：$1,728起
*KAYAK最平票價｜香港快運：$1,454起
Expedia最平票價｜香港快運：$2,502起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,324起
2. 曼谷聖誕檔期機票價格
Agoda最平票價｜香港快運：$1,845起
*KAYAK最平票價｜香港快運：$1,844起
Expedia最平票價｜香港快運：$2,465起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,552起
3. 首爾聖誕檔期機票價格
*Agoda最平票價｜香港快運：$1,855起
KAYAK最平票價｜香港快運：$2,784起
Expedia最平票價｜香港快運：$2,925起
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,760起
4. 東京聖誕檔期機票價格
Agoda最平票價｜香港快運：$3,965起
*KAYAK最平票價｜香港快運：$2,675起
Expedia最平票價｜香港快運：$5,898起
永安旅遊最平票價｜香港航空：$5,889起
