最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

聖誕節2025｜聖誕節正日出發 台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕節2025｜聖誕節正日出發 台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

今年聖誕節即使不請假都有四連休，適合一眾港人來個短線遊！Yahoo購物專員深知聖誕節旺季機票的確貴得令人卻步，今次一於幫大家查看東南亞4大熱門旅行地，包括台北、曼谷、首爾及東京的聖誕檔期機票價錢，發現即使聖誕節正日出發也不是貴得太可怕，最平飛台北$1,454起，曼谷及首爾都是二千元有找，即睇各人氣旅遊目的地的機票價格及航班時間。

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

台北/曼谷/首爾均為2千元左右

Yahoo購物專員在11月5日4pm經Google Flights查過，聖誕檔期12月25日離港、12月28日回港的來回機票，當中台北、曼谷、首爾的來回機票分別為星宇航空$2,395、大灣區航空$2,364、香港航空$2,651，以聖誕節正日出發來說，價錢合理；反而最貴的東京，來回機票價錢為香港航空的$3,922 ，價錢比淡季貴一倍有多。留意全部價錢都未有包寄艙行李費，以下會就各旅行地列出最低價格及執飛*航空公司，亦會推薦最優惠的機票平台。

備註：*執飛｜執行飛行任務

聖誕節到台北閒逛夜市，是不錯的節目。（相片來源：Getty Images）
東京各地都會舉行各式各樣的聖誕節主題活動及市集。（相片來源：官方照片）
曼谷是避寒的旅遊目的地。（相片來源：Getty Images）
由首爾市與首爾觀光財團主辦的首爾最具代表性聖誕市集 「光化門聖誕市集2025」將於12月12日至12月31日登場。（相片來源：首爾市官方旅遊資訊網站）
Google Flights台北最平票價截圖
Google Flights曼谷最平票價截圖
Google Flights首爾最平票價截圖
Google Flights東京最平票價截圖
即睇機票平台機票價位

除了Google Flights，Yahoo購物專員更為大家搜尋4大機票平台的直航來回機票價位，同樣以12月25日出發、12月28日回程為搜尋日期，發現東京機票價位落差頗大，由$2,675至$5,898不等，大家可以留意標示＊且粗體的價錢，便是每個航點提供最低價錢的購買平台！不過機票價格浮動，以下價錢只作參考，以各網站顯示的價格為準。

1. 台北聖誕檔期機票價格

Agoda最平票價｜香港快運：$1,728起

按此經Agoda預訂

Agoda台北最平票價截圖
*KAYAK最平票價｜香港快運：$1,454起

按此經KAYAK預訂

KAYAK台北最平票價截圖
Expedia最平票價｜香港快運：$2,502起

按此經Expedia預訂

Expedia台北最平票價截圖
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,324起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊台北最平票價截圖
2. 曼谷聖誕檔期機票價格

Agoda最平票價｜香港快運：$1,845起

按此經Agoda預訂

Agoda曼谷最平票價截圖
*KAYAK最平票價｜香港快運：$1,844起

按此經KAYAK預訂

KAYAK曼谷最平票價截圖
Expedia最平票價｜香港快運：$2,465起

按此經Expedia預訂

Expedia曼谷最平票價截圖
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,552起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊曼谷最平票價截圖
3. 首爾聖誕檔期機票價格

*Agoda最平票價｜香港快運：$1,855起

按此經Agoda預訂

Agoda首爾最平票價截圖
KAYAK最平票價｜香港快運：$2,784起

按此經KAYAK預訂

KAYAK首爾最平票價截圖
Expedia最平票價｜香港快運：$2,925起

按此經Expedia預訂

Expedia首爾最平票價截圖
永安旅遊最平票價｜香港快運：$2,760起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊首爾最平票價截圖
4. 東京聖誕檔期機票價格

Agoda最平票價｜香港快運：$3,965起

按此經Agoda預訂

Agoda東京最平票價截圖
*KAYAK最平票價｜香港快運：$2,675起

按此經KAYAK預訂

KAYAK東京最平票價截圖
Expedia最平票價｜香港快運：$5,898起

按此經Expedia預訂

Expedia東京最平票價截圖
永安旅遊最平票價｜香港航空：$5,889起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊東京最平票價截圖
