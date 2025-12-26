Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

派對後必看！5招貼士急救疲倦肌膚 去浮腫、消黑眼圈 超高CP值護膚品35折起/MEDIHEAL面膜每片低至$7.8

聖誕節即將到臨，再直落跨年倒數，緊接而來的約會、派對、飯局令肌膚疲倦又欠缺乏活力！加上乾燥且不穩定的天氣影響，皮膚產生的乾紋、暗啞、黑眼圈、粉刺等多種問題統統出現！而接下來又到新年、情人節，大家不想打卡照全被暗黃浮腫、黑眼圈搶佔焦點？Yahoo購物精選了節日後保濕急救、提亮暗黃、緊緻去腫及掃走黑眼圈的5大貼士，再配合簡單保養技巧，一步到位對抗疲倦殘樣！到時日日去party都不用怕！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

為之後的節日做好準備！（Getty image）

佳節後肌膚急救保養1）徹底清潔 磨砂去角質

清潔是護膚的第一步！最關鍵步驟就是早晚都使用洗臉產品，以清潔臉上多餘的油脂和徹底卸除美妝品殘留物，從而降低生暗瘡和黑頭的機會。平時可以選擇成分溫和的洗臉乳，簡單去除面部的油污。然而，節日通常會經常化妝，需要特別護理清潔臉部，大家可以加上磨砂膏一起使用。配合按摩手法（例如，食指在鼻翼部位輕輕打圈）徹底清潔。

磨砂最好選擇天然成分的顆粒

臉部磨砂的成分需要特別留意，最好使用天然成分的磨砂以免傷害細嫩肌膚。韓系化妝品中的SKINFOOD磨砂膏和ma:nyo磨砂膏以天然黑糖和大豆調製，前者是細膩的糖粒和夏威夷果油，後者搭配舒適柔滑的乳木果油乳霜質地，帶來舒適的毛孔清潔體驗，不會造成疼痛或紅腫，大家可以放心使用。

SKINFOOD 黑糖完美精華磨砂膏 2 X 210克

65折特價：$132｜ 原價：$202

按此購買

SKINFOOD 黑糖完美精華磨砂膏 2 X 210克

ma:nyo 純豆磨砂膏 100克

62折特價：$163｜ 原價：$264

按此購買

ma:nyo 純豆磨砂膏 100克

佳節後肌膚急救保養2）勤敷面膜保濕 護膚油鎖水修復

冬天天氣極為乾燥，加上連夜派對未有足夠睡眠，肌膚容易缺水變得粗糙。此時，懶人可選用集中注水睡眠面膜，而勤力的好孩子可於睡前敷20分鐘保濕面膜，尤其加入CICA積雪草、魚腥草成分的保濕修復配方更佳，避免因面膜精華太潤而引起暗粒、粉刺，Olive Young排名第一位的MEDIHEAL積雪草精華面膜就很適合修復皮膚時使用。超級乾肌更可再塗上精油按摩，如王妃Kate Middleton般使用護膚油按摩並加強保濕鎖水，一覺瞓醒肌膚重現水潤嫩滑！

MEDIHEAL積雪草精華面膜 12片裝

5折特價：$93｜ 原價：$187

平均每片面膜$7.8

按此購買

MEDIHEAL積雪草精華面膜 12片裝

ROVECTIN舒緩蓮花面膜 5片裝

35折價錢：$65｜ 原價：$187

平均每片面膜$13

按此購買

ROVECTIN舒緩蓮花面膜 5片裝

王妃Kate Middleton愛用！Trilogy Aromatic Certified Organic Rosehip Oil

6折優惠：$65｜ 原價：$108

按此購買

王妃Kate Middleton愛用！Trilogy Aromatic Certified Organic Rosehip Oil

佳節後肌膚急救保養3）維C精華掃走暗黃 抗氧煥活亮肌

連夜上妝又捱夜後，肌膚容易變得暗黃而缺乏活力，此時就要投向維他命C精華的懷抱！維他命C具有抗皺、提亮、改善痘印及均勻膚色的功效，而且搭配維他命E及阿魏酸（天然植物性抗氧化劑），更能達至抗氧化、抗紫外線傷害效果。Timeless Skincare的10％維他命C+E及阿魏酸精華，被譽為SkinCeuticals抗氧時光機精華CE Ferulic的平替款。另外iHerb上Advanced Clinicals、Pura D'or的維C精華亦是平價又好用之選，日間使用後記得用防曬，才能達至最佳美白效果！

Timeless Skin Care - 10% 維生素C + E阿魏酸精華

8折特價：$189｜ 原價：$236

按此購買

Timeless Skin Care - 10% 維生素C + E阿魏酸精華

Advanced Clinicals 維他命C提亮精華 52毫升

7折特價：$50｜ 原價：$71

按此購買

Advanced Clinicals 維他命C提亮精華 52毫升

Pura D'or 20%維他命C精華 118毫升

7折特價：$75｜ 原價：$107

按此購買

Pura D'or 20%維他命C精華 118毫升

Eucerin Age Defense輕盈面部抗曬乳液 SPF 50 75毫升

7折特價：$104｜ 原價：$149

按此購買

Eucerin Age Defense輕盈面部抗曬乳液 SPF 50 75毫升

佳節後肌膚急救保養4）內外夾擊去水腫 重拾緊緻V面

派對食品太多高鹽高油，想極速重現緊緻V面，必備韓星大愛的去水腫法寶！不少韓星早上起床後會飲用齋啡，透過咖啡因去水腫。而不愛咖啡的話，吃早餐後可飲用蘊含豐富維他命C及鉀的綠茶檸檬水，同樣有絕佳的天然去腫效果。緊接做簡單瑜珈或拉筋加強全身去浮腫，再配合緊緻精華及刮痧板或滾輪按摩面部，例如加入松露成分的OLAY胜肽專研緊緻精華，以及Mount Lai玉石刮痧板，即可重拾緊緻V面輪廓！

OLAY胜肽專研緊緻精華 30毫升

79折特價：$299｜ 原價：$379

按此購買

OLAY胜肽專研緊緻精華 30毫升

Mount Lai玉石刮痧板

6折特價：$131｜ 原價：$219

按此購買

Mount Lai玉石刮痧板

California Gold Nutrition - 有機速溶咖啡 含蟲草和靈芝粉

6折特價：$145｜ 原價：$242

按此購買

California Gold Nutrition - 有機速溶咖啡 含蟲草和靈芝粉

Yogi Tea 特強抗氧綠茶

7折特價：$26｜ 原價：$38

按此購買

Yogi Tea 特強抗氧綠茶

佳節後肌膚急救保養5）拯救黑眼圈 提亮暗沉抗乾紋

佳節過後最顯疲態的就是揮之不去的黑眼圈，想提亮黑眼圈需要使用蘊含維他命C的眼霜；要改善眼紋需要使用視黃醇眼霜；而急救乾燥眼肌的話，就要選用保濕眼膜。韓國goodal青橘維C淡斑眼霜，加入青橘萃取蘊含豐富維他命C，具有提亮及緊緻的功效，於Olive Young長期銷售第一，極受韓國女生歡迎。而Beauty of Joseon視黃醇眼霜則具有抗老、抗眼紋的功效，加入人蔘萃取加強保濕效果，超級抵買又實用！

goodal青橘維C淡斑眼霜 30ml 1+1 套裝

79折特價：$172｜ 原價：$218

按此購買

goodal青橘維C淡斑眼霜 30ml 1+1 套裝

Beauty of Joseon人蔘+視黃醇雙效煥活眼部精華 1+1 套裝

價錢：$226

按此購買

Beauty of Joseon人蔘+視黃醇雙效煥活眼部精華 1+1 套裝

