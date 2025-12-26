派對後必看！5招貼士急救疲倦肌膚 去浮腫、消黑眼圈 超高CP值護膚品35折起/MEDIHEAL面膜每片低至$7.8

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
聖誕日日去派對令皮膚又殘又無活力？精選10多款平價開架護膚品，保濕、掃走黑眼圈等都得，即睇Yahoo購物推介：
聖誕節即將到臨，再直落跨年倒數，緊接而來的約會、派對、飯局令肌膚疲倦又欠缺乏活力！加上乾燥且不穩定的天氣影響，皮膚產生的乾紋、暗啞、黑眼圈、粉刺等多種問題統統出現！而接下來又到新年、情人節，大家不想打卡照全被暗黃浮腫、黑眼圈搶佔焦點？Yahoo購物精選了節日後保濕急救、提亮暗黃、緊緻去腫及掃走黑眼圈的5大貼士，再配合簡單保養技巧，一步到位對抗疲倦殘樣！到時日日去party都不用怕！
佳節後肌膚急救保養1）徹底清潔 磨砂去角質
清潔是護膚的第一步！最關鍵步驟就是早晚都使用洗臉產品，以清潔臉上多餘的油脂和徹底卸除美妝品殘留物，從而降低生暗瘡和黑頭的機會。平時可以選擇成分溫和的洗臉乳，簡單去除面部的油污。然而，節日通常會經常化妝，需要特別護理清潔臉部，大家可以加上磨砂膏一起使用。配合按摩手法（例如，食指在鼻翼部位輕輕打圈）徹底清潔。
臉部磨砂的成分需要特別留意，最好使用天然成分的磨砂以免傷害細嫩肌膚。韓系化妝品中的SKINFOOD磨砂膏和ma:nyo磨砂膏以天然黑糖和大豆調製，前者是細膩的糖粒和夏威夷果油，後者搭配舒適柔滑的乳木果油乳霜質地，帶來舒適的毛孔清潔體驗，不會造成疼痛或紅腫，大家可以放心使用。
SKINFOOD 黑糖完美精華磨砂膏 2 X 210克
65折特價：$132｜
原價：$202
ma:nyo 純豆磨砂膏 100克
62折特價：$163｜
原價：$264
佳節後肌膚急救保養2）勤敷面膜保濕 護膚油鎖水修復
冬天天氣極為乾燥，加上連夜派對未有足夠睡眠，肌膚容易缺水變得粗糙。此時，懶人可選用集中注水睡眠面膜，而勤力的好孩子可於睡前敷20分鐘保濕面膜，尤其加入CICA積雪草、魚腥草成分的保濕修復配方更佳，避免因面膜精華太潤而引起暗粒、粉刺，Olive Young排名第一位的MEDIHEAL積雪草精華面膜就很適合修復皮膚時使用。超級乾肌更可再塗上精油按摩，如王妃Kate Middleton般使用護膚油按摩並加強保濕鎖水，一覺瞓醒肌膚重現水潤嫩滑！
MEDIHEAL積雪草精華面膜 12片裝
5折特價：$93｜
原價：$187
平均每片面膜$7.8
ROVECTIN舒緩蓮花面膜 5片裝
35折價錢：$65｜
原價：$187
平均每片面膜$13
王妃Kate Middleton愛用！Trilogy Aromatic Certified Organic Rosehip Oil
6折優惠：$65｜
原價：$108
佳節後肌膚急救保養3）維C精華掃走暗黃 抗氧煥活亮肌
連夜上妝又捱夜後，肌膚容易變得暗黃而缺乏活力，此時就要投向維他命C精華的懷抱！維他命C具有抗皺、提亮、改善痘印及均勻膚色的功效，而且搭配維他命E及阿魏酸（天然植物性抗氧化劑），更能達至抗氧化、抗紫外線傷害效果。Timeless Skincare的10％維他命C+E及阿魏酸精華，被譽為SkinCeuticals抗氧時光機精華CE Ferulic的平替款。另外iHerb上Advanced Clinicals、Pura D'or的維C精華亦是平價又好用之選，日間使用後記得用防曬，才能達至最佳美白效果！
Timeless Skin Care - 10% 維生素C + E阿魏酸精華
8折特價：$189｜
原價：$236
Advanced Clinicals 維他命C提亮精華 52毫升
7折特價：$50｜
原價：$71
iHerb首次購物輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
Pura D'or 20%維他命C精華 118毫升
7折特價：$75｜
原價：$107
iHerb首次購物輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
Eucerin Age Defense輕盈面部抗曬乳液 SPF 50 75毫升
7折特價：$104｜
原價：$149
iHerb首次購物輸入優惠碼【NEW30】即享7折優惠
佳節後肌膚急救保養4）內外夾擊去水腫 重拾緊緻V面
派對食品太多高鹽高油，想極速重現緊緻V面，必備韓星大愛的去水腫法寶！不少韓星早上起床後會飲用齋啡，透過咖啡因去水腫。而不愛咖啡的話，吃早餐後可飲用蘊含豐富維他命C及鉀的綠茶檸檬水，同樣有絕佳的天然去腫效果。緊接做簡單瑜珈或拉筋加強全身去浮腫，再配合緊緻精華及刮痧板或滾輪按摩面部，例如加入松露成分的OLAY胜肽專研緊緻精華，以及Mount Lai玉石刮痧板，即可重拾緊緻V面輪廓！
OLAY胜肽專研緊緻精華 30毫升
79折特價：$299｜
原價：$379
Mount Lai玉石刮痧板
6折特價：$131｜
原價：$219
California Gold Nutrition - 有機速溶咖啡 含蟲草和靈芝粉
6折特價：$145｜
原價：$242
Yogi Tea 特強抗氧綠茶
7折特價：$26｜
原價：$38
佳節後肌膚急救保養5）拯救黑眼圈 提亮暗沉抗乾紋
佳節過後最顯疲態的就是揮之不去的黑眼圈，想提亮黑眼圈需要使用蘊含維他命C的眼霜；要改善眼紋需要使用視黃醇眼霜；而急救乾燥眼肌的話，就要選用保濕眼膜。韓國goodal青橘維C淡斑眼霜，加入青橘萃取蘊含豐富維他命C，具有提亮及緊緻的功效，於Olive Young長期銷售第一，極受韓國女生歡迎。而Beauty of Joseon視黃醇眼霜則具有抗老、抗眼紋的功效，加入人蔘萃取加強保濕效果，超級抵買又實用！
goodal青橘維C淡斑眼霜 30ml 1+1 套裝
79折特價：$172｜
原價：$218
Beauty of Joseon人蔘+視黃醇雙效煥活眼部精華 1+1 套裝
價錢：$226
相關文章：急救面膜推薦｜派對前後必備10大補水提亮mask！消委會好評保濕面膜／吳千語、Janice Man私心回購推介
