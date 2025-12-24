聖誕派對遊戲「Beat Challenge」超人氣必玩！考反應爆笑遊戲，「這裡」自製DIY影片逐步教你

聖誕節要來了，在網上最近很流行一個叫做「Beat Challenge」的派對遊戲，遊戲玩法就是按照影片背景的節拍，再說出影片畫面的圖片影像。8張圖片，8個節拍，成功說完就換下一位挑戰者。看似容易但實際玩起來也很考急才，一於在聖誕派對場合裡大展身手！

Say The Word On Beat Challenge，此遊戲玩法很簡單，就是按著影片節奏，8拍裡就說出圖片是什麼。影片會由最慢到最快，大致分3個級數，說完就下一位挑戰者。

遊戲主要是你就對節拍跟圖片是什麼就完成，說不對拍或圖片也沒關係，隨後看回影片可以看到彼此語無倫次，才是遊戲好玩有趣的精髓。

想要自製影片的話，網上也有一些範本讓各位可以自製「Beat Challenge」影片，以下網站是小編試用過的，可以自己加圖片，雖然節拍是有一點點對不上，但尚可接受，大家也可以試試看！

範本按此

「Beat Challenge」範本

Step 1：按畫面格子，右邊按「Replace」

Step 2：按「Upload file」，就可以上傳圖片

Step 3：逐格處理好圖片後，就在右邊按「Export Project」，再按「Export as MP4」

Step 4：當影片上載完成，就可以按「Download」，完成

