聖誕派對遊戲「Beat Challenge」超人氣必玩！考反應爆笑遊戲，「這裡」自製DIY影片逐步教你

聖誕節要來了，在網上最近很流行一個叫做「Beat Challenge」的派對遊戲，遊戲玩法就是按照影片背景的節拍，再說出影片畫面的圖片影像。8張圖片，8個節拍，成功說完就換下一位挑戰者。看似容易但實際玩起來也很考急才，一於在聖誕派對場合裡大展身手！

Say The Word On Beat Challenge，此遊戲玩法很簡單，就是按著影片節奏，8拍裡就說出圖片是什麼。影片會由最慢到最快，大致分3個級數，說完就下一位挑戰者。

遊戲主要是你就對節拍跟圖片是什麼就完成，說不對拍或圖片也沒關係，隨後看回影片可以看到彼此語無倫次，才是遊戲好玩有趣的精髓。

想要自製影片的話，網上也有一些範本讓各位可以自製「Beat Challenge」影片，以下網站是小編試用過的，可以自己加圖片，雖然節拍是有一點點對不上，但尚可接受，大家也可以試試看！

範本按此

「Beat Challenge」範本

Step 1：按畫面格子，右邊按「Replace」

Step 1：按畫面格子，右邊按「Replace」

Step 2：按「Upload file」，就可以上傳圖片

Step 2：按「Upload file」，就可以上傳圖片

Step 3：逐格處理好圖片後，就在右邊按「Export Project」，再按「Export as MP4」

Step 3：逐格處理好圖片後，就在右邊按「Export Project」，再按「Export as MP4」

Step 4：當影片上載完成，就可以按「Download」，完成

Step 4：當影片上載完成，就可以按「Download」，完成

聖誕派對玩Merry Christmas吹蠟燭比賽！明星都在玩的假日「Tea Light」挑戰

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。

43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！

【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡

朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。

近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。

現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」

有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？

大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。

天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。

【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩

婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。

98年獲港姐季軍入行，現年51歲的吳文忻，為圓夢推出首支個人單曲《重生》接受雷霆881商業電台《星光背後》專訪。去年曾分享抗癌出現曙光的她，今年初卻因癌細胞突變，擴散至尾龍骨成乳癌第四期。雖然經歷心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關，但吳文忻從沒絕望，更因重拾信仰完成人生兩大心願出書又出歌，希望以生命影響生命。節目中，吳文忻除了披露曾迷信令抗癌情緒陷低谷外，更首度承認與前夫離婚已始於患病前，她說：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她更坦言要平反外間對前夫的誤會，「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」。

抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道

ViuTV原創劇《存酒人》

「索爆媽咪」岑麗香及現年6歲多的大兒子Jacob首次母子檔上陣為乳酪品牌拍攝宣傳短片，「神還原」香香與兒子在家相處的溫馨日常，包括兩母子齊心合力為家人炮製美味又健康的鮮果乳酪早餐；Jacob大啖大啖食乳酪、眼仔睩睩的萌爆畫面；以及香香享受Me Time歎乳酪的悠閒時光，展示各款乳酪如何照顧所有家庭成員每日所需，開心開始每一日！

日本前奧運桌球國手福原愛，近日接受日媒《女性SEVEN》專訪，首度親口證實已低調再婚，且目前正懷上第三胎。她透 […]

目黑蓮這次超拼，每天拍攝前花4小時上妝，變成原作那個推估140公斤的發福大叔，預告裡他頂著圓潤身材吃泡麵擋子彈，卻瞬間切瘦版模式大開殺戒，粉絲笑說「這特效太自然，目黑蓮根本一人分飾兩角」。

