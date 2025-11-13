Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕自助餐優惠2025｜九龍東皇冠假日酒店節慶自助餐買一送一！人均$245起食聖誕烤火雞/甲羅燒/聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕

KKday推出限量快閃優惠，為大家帶來香港九龍東皇冠假日酒店尚廚的自助餐買一送一驚喜！最平人均起只需$295起，任食傳統聖誕烤火雞、甲羅燒、聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔，無論你是喜歡海鮮盛宴的晚餐派、還是追求環球美食的午餐黨，這次優惠統統包括，絕對是年末自己和家人朋友享受美食的好時機！

奢華海鮮薈萃自助晚餐 聖誕限定豐富聖誕美食

想要一次過品嚐法國鴨肝、虎蝦球、葡式燒乳豬這些高級食材？香港九龍東皇冠假日酒店尚廚的海鮮薈萃自助晚餐絕對能滿足你的味蕾。買一送一優惠後人均平$377起，享受精選菜式包括：香草脆筒三重奏、忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆等創意料理，還有葡式燒乳豬配香料炒飯等豐盛主菜。甜品控更不能錯過開心果巴斯克芝士蛋糕、法式焦糖香蕉可麗餅、即製雲呢拿梳乎厘等多款精緻甜點。​週五至週日、公眾假期及前夕更有麵包蟹、油甘魚、帶子刺身、阿根廷天使粉紅蝦刺身等限定供應。

進入12月聖誕季節，（12月15至18日、22至23日、29至30日）餐廳更會推出特別菜式，包括威靈頓M2和牛柳、桂花醬燒原條豬肋骨、傳統聖誕烤火雞、鮑魚茶碗蒸、法國鴨肝、月見蟹味噌甲羅燒等節日限定美食。12月19至21日、26至28日、31日助晚餐精選：海膽魚生拖羅蓉甜筒、威靈頓M2 和牛柳、 桂花醬燒原條豬肋骨、傳統聖誕烤火雞、鮑魚茶碗蒸、鮮鮑魚、法國鴨肝、蟹味噌甲羅燒；而12月24日至12月25日亦有膽魚生拖羅蓉甜筒、威靈頓M2和牛柳、桂花醬燒原條豬肋骨、傳統聖誕烤火雞、鮑魚茶碗蒸、虎蝦、鮮鮑魚、法國鴨肝、月見蟹味噌甲羅燒、鮑魚螺頭燉雞湯（每位1客），聖誕限定甜品（12月15至31日）更有：聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔、開心果白朱古力慕絲、聖誕草莓紅絲絨蛋糕、開心果芝士撻、聖誕榛子朱古力樹頭蛋糕，抹茶芒果酥條、朱古力布甸，大家絕對不可以錯過！

【買一送一】海鮮薈萃自助晚餐連無限暢飲（用餐時段：18:30-21:30）

優惠價：$754起/2位，平均$377/位 （ 原價：$1,316起/2位 ）

自助晚餐

環球美食盛宴自助午餐 人均$245任食泰式青咖喱豬頸肉、紅酒燴牛尾

如果想在午間時光享受豐富的國際美食，環球美食盛宴自助午餐就是你的最佳選擇。午餐時段由中午12時至下午2時半，主打泰式青咖喱豬頸肉、紅酒燴牛尾、去骨海南雞、泰式滷水豬手等亞洲風味菜式。週六、日及公眾假期更會供應松葉蟹腳和阿根廷天使粉紅蝦刺身。​

踏入聖誕期間，午餐也會加推燒香草澳洲M4和牛後腿肉、傳統聖誕烤火雞、M4一口和牛等豐盛選擇，部分日子更有羊扒和法國鴨肝供應。甜品方面同樣提供多款精緻選擇，包括聖誕抹茶芒果樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔等節日限定款式。

【買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲

優惠價：$490起/2位，平均$245起/位 （ 原價：$766/2位 ）

自助午餐

任食雪糕

九龍東皇冠假日酒店節慶自助餐

尚廚

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓（地圖按此）

