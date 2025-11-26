Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕與閨密Girls’ Date貴婦約會提案，限定周生生x香港朗廷酒店聖誕酒店下午茶推薦

聖誕都有不少酒店會推出聖誕主題下午茶，不如就約閨密一起做貴婦，來個girls’ date約會，去歎酒店下午茶！近期香港朗廷酒店就與周生生聯名推出 「Wonders in Light」聖誕限定下午茶，拿了周生生的品牌旗艦YuYu系列的藍色與紋理做設計靈感，推出限定3層架下午茶。各位貴婦們，又多個藉口去約朋友歎afternoon tea！

周生生攜手香港朗廷酒店Palm Court，呈獻Wonders in Light聖誕限定下午茶，將珠寶美學融入節慶氛圍，即日起至12月31日期間，細味一系列以品牌旗艦YuYu系列為主題的精緻甜點與鹹點，茶點和餐具均以欖尖形圖案勾勒出如魚群般靈動優雅的節奏。

（官方圖片）

Palm Court本身的下午茶都相當受歡迎，今次與周生生合作的版本跟原本的都幾不同，甜點有Raspberry千層蛋糕、藍莓馬卡龍、白朱古力士多啤梨蛋糕、香梨撻，馬卡龍更以YuYu系列的主題深藍色作為靈感，看起來高確，吃起來也有藍莓香甜味。

（官方圖片）

（官方圖片）

鹹點有蟹肉珍珠，啖啖蟹肉是不錯的；雲石帶子小圓餅也挺香，還有暖龍蝦沙律撻、鮑魚酥盒。當然不少得英式及乾果鬆餅，玫瑰醬及車厘子醬，玫瑰醬很香甜，配鬆餅非常可口。

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

下午茶亦會配飲品，杯子也是特意因為此聯名系列而設計，挺用心的，影相又幾好睇，貴婦們要彼此互影相呢！

（Yahoo Style圖片）

除了主打的三層架下午茶，有個「甜品彩蛋位」，Palm Court會拉出一個裝了很多蛋糕、朱古力的甜品車，完全是令甜品迷心心眼的一個環節，裡面有芝士蛋糕、開心果磅蛋糕、水果小撻、朱古力、馬卡龍、燕麥曲奇等，會令你吃到這碟甜品都值回票價了。

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

周生生品牌旗艦YuYu系列選用簡潔的欖尖形圖案，巧妙地將魚的形態抽象化，營造出如魚群般靈動優雅、律動遊逸的節奏，細膩詮釋生生不息的品牌理念。YuYu 18K金系列珠寶更採用獨特的懸空式360度立體設計，融合多種貴金屬材質及顏色，配合精鑲美鑽及藍寶石，營造出動感、時尚與優雅並存的獨特風格。

這次聯名下午茶也會有gift voucher，這份貴婦聖誕禮物也是不錯吧！

周生生 x 香港朗廷酒店 「Wonders in Light」聖誕限定下午茶詳情：

日期：即日起至12月31日

價錢：（另收加一服務費）

11月15-30日，$738/2位（星期一至五）；$768/2位（星期六、日、公眾假期）

12月1-18日，$838/2位

12月19-31日，$888/2位

時間：2:15pm-4:15pm；4:30pm-6:30pm

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊 （Palm Court）（地圖按此）

