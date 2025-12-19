Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕/除夕倒數好去處｜酒店廣東歌聖誕派對／維港遊+自助晚餐／北角東碼頭市集最平人均$99起

12月是一個普世歡騰的月份，有聖誕節派對，又有除夕倒數活動，各地都會舉辦各種節日慶祝活動！Yahoo購物專員為大家精選多個聖誕及除夕倒數好去處，有酒店派對、聖誕跨年市集等，價錢最平人均$99起，一於約齊班朋友部署一下慶祝活動吧！

聖誕/除夕派對活動 1. 北角東碼頭聖誕跨年市集66折

由香港北角東碼頭、藍妹大排檔、Notbad.三方聯乘的香港北角東碼頭聖誕跨年限定版市集，將於聖誕、跨年、元旦檔期舉行，集結20多個手作攤位、小食街、經典攤位遊戲如套圈圈、眼明手快、藍妹啤酒大排檔等，指定日子有駐場DJ演繹香港經典電影金曲，在濃濃的香港情懷之下，來一場倒數派對。KKday獨家推出$99單人套票，包10個代幣、1杯藍妹啤酒、$20市集現金券，優惠低至66折。

北角東碼頭聖誕跨年限定版市集

地點：北角東碼頭（地圖按此）

價錢：$99起

日期：12月24-28日、12月31至2026年1月4日

時間：12nn-11pm

按此經KKday預訂

由香港北角東碼頭、藍妹大排檔、Notbad.三方聯乘的香港北角東碼頭聖誕跨年限定版市集。（相片來源：KKday）

藍妹啤酒大排檔（相片來源：KKday）

指定日子有駐場DJ演繹香港經典電影金曲，在濃濃的香港情懷之下，來一場倒數派對。（相片來源：KKday）

聖誕/除夕派對活動 2. 兩大頂尖DJ組合 廣東歌聖誕倒數派對

自問熱愛廣東流行曲，推介香港海洋公園萬豪酒店的聖誕倒數派對，酒店於12月24日當晚邀得兩大頂尖DJ組合：「節拍星期五」及 Cantomania到場演繹經典與最新廣東金曲混音，由晚上9點玩到凌晨2點，一同倒數迎接聖誕節。價錢為每位$680，現時可享早鳥優惠，折後只需$550，包3杯標準飲品，現場更備聖誕美食美酒，能歡唱整個平安夜！

【Klook 獨家 - 早鳥優惠】香港海洋公園萬豪酒店｜大宴會廳 | 廣東歌聖誕倒數派對

價錢：早鳥優惠每位$550，包3杯標準飲品 （原價$680/位）

地點：香港海洋公園萬豪酒店大宴會廳（地圖按此）

日期： 2025年12月24日

時間：9pm-2am

按此經Klook預訂

香港海洋公園萬豪酒店的聖誕倒數派對將於12月24日當晚舉行。（相片來源：Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel@Facebook）

Cantomania成員有廣東歌 Disco 始祖兼專業鼓手及DJ的Steffunn勳，以及國際級表演 DJ Fabsabs組成。（相片來源：Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel@Facebook）

BEAT FRIDAY 節拍星期五，由資深音樂創作人及監製INK及香港電台DJ波盛組成。（相片來源：Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel@Facebook）

聖誕/除夕派對活動 3. 洋紫荊維港遊DJ音樂夜除夕海上倒數派對

洋紫荊維港遊推出DJ音樂夜除夕海上倒數派對，能在360度零死角維港夜景下迎接2026年來臨！派對由9點半開始，參加者可在船上享用豪華自助晚餐兼無限暢飲香檳Louis Roederer Champagne、威士忌、紅白酒、氈酒、啤酒、汽水等飲品，人氣DJ Fungmade及Rosalyn將打碟帶領節拍，將餐樓同甲板化身跨年舞池派對，最後更有幸運大抽獎，隨時羸到大獎為2025年完美作結。

洋紫荊維港遊

價錢：$2,380

按此經Klook預訂

洋紫荊維港遊推出DJ音樂夜除夕海上倒數派對，能在360度零死角維港夜景下迎接2026年來臨。（相片來源：Klook）

參加者可在船上享用豪華自助晚餐兼無限暢飲香檳Louis Roederer Champagne、威士忌、紅白酒、氈酒、啤酒、汽水等飲品。（相片來源：Klook）

聖誕/除夕派對活動 4. 全球最高空中酒吧迎接2026

香港麗思卡爾頓酒店的天台酒吧OZONE，位於118樓，是於全球最高空中酒吧，本身已坐擁無敵夜景，維港兩岸天際線一覽無遺，酒吧將於12月31日當晚舉行除夕倒數派對，以70年代璀璨魅力之夜為主題，三位DJ輪流登場，以美妙音樂炒熱氣氛，於雲端之上舉杯迎接新一年，由晚上10pm狂歡至凌晨2點，定能盡興而歸。

【Klook 獨家】香港麗思卡爾頓酒店｜OZONE 除夕倒數派對

價錢：企位門票每位$788（包香檳一杯）

地點：香港麗思卡爾頓酒店118樓OZONE（地圖按此）

日期：2025年12月31日

時間：10pm-2am

按此經Klook預訂

除夕倒數派對以70年代璀璨魅力之夜為主題，三位DJ輪流登場，以美妙音樂炒熱氣氛。（相片來源：Klook）

香港麗思卡爾頓酒店的天台酒吧OZONE，位於118樓，是於全球最高空中酒吧。（相片來源：Klook）

聖誕/除夕派對活動 5. 銅鑼灣露天空中花園 2小時任飲紅白酒+啤酒

銅鑼灣柏寧酒店28樓的露天空中花園靠近銅鑼灣海傍，能高空盡覽維港全景。酒店今年繼續舉行除夕派對，安排駐場DJ表演及舞蹈表演助興，派對期間可享受美味小食，並在2小時內無限量享用汽水、啤酒和葡萄酒，自問酒量不錯的話，不要錯過！原價每位$850，於即日起至12月20日報名可享早鳥優惠，折後每位只需$750，只限企位。

【Klook 獨家 - 早鳥優惠】柏寧酒店空中花園 | 除夕倒數派對

價錢：每位$850，12月20日或之前報名每位$750

地點：香港柏寧酒店28樓維港及溫莎廳及露天空中花園（地圖按此）

日期：2025年12月31日

時間：10:30pm-12:30am

按此經Klook預訂

銅鑼灣柏寧酒店28樓的露天空中花園靠近銅鑼灣海傍，能高空盡覽維港全景（相片來源：Klook）

聖誕/除夕派對活動 6. 270度維港絕佳視野 送法國凱歌香檳

坐擁270維港絕佳視野的香港嘉里酒店Red Sugar，將於12月31日舉行除夕倒數派對，從晚上9點開始一直至凌晨1點，有現場DJ帶動氣氛，氣氛熱鬧。站立門票折後每位$977，包一杯法國凱歌香檳，影相打卡滿有儀式感，能奢華地迎接新一年。

除夕倒數派對

價錢：站立門票每位$977

地點：香港嘉里酒店Red Sugar（地圖按此）

日期：2025年12月31日

時間：9pm-1am

按此經Klook預訂

有現場DJ帶動氣氛，氣氛熱鬧（相片來源：Klook）

站立門票包一杯法國凱歌香檳，影相打卡滿有儀式感。（相片來源：Klook）

