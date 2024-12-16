關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

聖誕大餐食譜│南瓜栗子濃湯 要味更甜只需加一種材料？

聖誕大餐一個熱辣辣的濃湯總少不了，應節又有氣氛的南瓜栗子濃湯是不錯的選擇

煮得聖誕大餐，一個熱辣辣的濃湯總少不了，應節又有氣氛的南瓜栗子濃湯是不錯的選擇。南瓜和栗子先蒸或烤熟後再去煮湯，可以縮短時間，煮起來也更香，把材料打成茸後再加無糖豆漿去再煮，喝起來一樣濃滑，但又比加忌廉和牛奶清爽，即睇Yahoo Food如何製作南瓜栗子濃湯：

南瓜栗子濃湯（4人份量）

烹煮時間：45分鐘

材料

南瓜250g

栗子250克

洋蔥半個

清湯750毫升

無糖豆糖150毫升

鹽少許

黑胡椒少許

月桂葉2片

忌廉少許（可不加）

做法

1. 栗子和南瓜蒸約20分鐘至熟，粗略剁碎。洋葱切碎。

2. 燒熱油，爆香洋葱，加入栗子和南瓜碎略炒，加清湯和月桂葉，水滾後收中細火煮20分鐘。

3. 月桂葉不要，將湯連渣用攪拌器打碎倒回湯鍋內，加入豆漿，細火再次煮滾，加黑椒和鹽調味。上碗後加少許忌廉裝飾。

更多聖誕大餐食譜

聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕

聖誕小食食譜│15款快手易整小食！聖誕樹牛油果小多士、小食拼盤、蘋果肉桂鬆餅

【聖誕大餐食譜】煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 急凍牛扒都煎出餐廳水準

【聖誕大餐食譜】急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤：用水/微波爐/室溫

【聖誕大餐食譜】酸辣海鮮湯！自製蝦湯底濃郁鮮甜2大貼士

【聖誕大餐食譜】平底鑊煎春雞 要外脆內嫩只需加一種醃料

【聖誕大餐食譜】聖誕甜品零失敗免焗杯杯布甸 不用打蛋器也能落手做？

【聖誕大餐食譜】南瓜栗子濃湯 要味更甜只需加一種材料？

【聖誕大餐食譜】聖誕樹牛油果小多士 三樣材料即可快手做的餐前小吃？

