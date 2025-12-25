聖誕節「神組合」馬東石與G-Dragon同框，可愛賣萌令網民留言：Hello Kitty愛好者終於相遇

聖誕節「神組合」馬東石與G-Dragon同框，可愛賣萌令網民留言： Hello Kitty 愛好者終於相遇

聖誕節不少明星都送上聖誕祝福，當中一對超難得相遇同框的「神組合」，馬東石與G-Dragon竟然來個世紀合照。二人更發揮「賣萌攻勢」，頭頂可愛聖誕帽爆笑影相，反差畫面瞬間引爆韓網。網民更留言指不相信自己的眼睛，指合照：「這是AI吧？」、「馬東石跟GD怎麼會同框！」

馬東石粗獷外型也是出名擁有一顆少女心，他周不時都會曬出他的Hello Kitty珍藏，一見到Hello Kitty就會忍不住要賣萌。來到聖誕節，馬東石就與同為Hello Kitty迷的G-Dragon同框，並戴著聖誕老人、聖誕樹帽在鏡頭面前瘋狂賣萌。

（IG@donlee）

（IG@donlee）

看著馬東石與GD擺出撒嬌手勢，又笑到模糊的樣子，感受到他們的聖誕歡樂氣氛！網友指：「Hello Kitty愛好者終於相遇」、「聖誕奇蹟發生」、「GD對哥哥撒嬌拉滿」等，熱議不斷。目前馬東石忙拍Netflix《TYGO》及綜藝《我是拳手》，GD剛結束巡演休假，這波聖誕互動讓粉絲敲碗合作MV或動作片，期待度爆標。

（IG@donlee）

（IG@donlee）

（IG@donlee）

