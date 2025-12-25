專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
聖誕節「神組合」馬東石與G-Dragon同框，可愛賣萌令網民留言：Hello Kitty愛好者終於相遇
聖誕節不少明星都送上聖誕祝福，當中一對超難得相遇同框的「神組合」，馬東石與G-Dragon竟然來個世紀合照。二人更發揮「賣萌攻勢」，頭頂可愛聖誕帽爆笑影相，反差畫面瞬間引爆韓網。網民更留言指不相信自己的眼睛，指合照：「這是AI吧？」、「馬東石跟GD怎麼會同框！」
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
馬東石粗獷外型也是出名擁有一顆少女心，他周不時都會曬出他的Hello Kitty珍藏，一見到Hello Kitty就會忍不住要賣萌。來到聖誕節，馬東石就與同為Hello Kitty迷的G-Dragon同框，並戴著聖誕老人、聖誕樹帽在鏡頭面前瘋狂賣萌。
看著馬東石與GD擺出撒嬌手勢，又笑到模糊的樣子，感受到他們的聖誕歡樂氣氛！網友指：「Hello Kitty愛好者終於相遇」、「聖誕奇蹟發生」、「GD對哥哥撒嬌拉滿」等，熱議不斷。目前馬東石忙拍Netflix《TYGO》及綜藝《我是拳手》，GD剛結束巡演休假，這波聖誕互動讓粉絲敲碗合作MV或動作片，期待度爆標。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
CORTIS已經有師弟了？HYBE新拉丁男團Santos Bravos出道，認識5位成員：「忙內」墨西哥籍成員只得16歲
其他人也在看
安拿拿談土耳其生活：非常開心
【Now Sports】大有機會季後離開曼聯的門將安拿拿，日前談及自己效力土耳其球會特拉布宗的生活及感受。以借將身份加盟特拉布宗的曼聯門將安拿拿 （Andre Onana）提及至今在土耳其的生活：「我非常開心，請相信我。我正過着我人生中最好的一段日子。我沒有任何抱怨，我在這裡真的很開心。」「有時當我駕車的時候，會有人走在我的車前面阻止我開車，並說：『安拿拿停車，想與你合照。』當下雖然我認為他們可以用另一種方法找我合照，但當見到他們看到自己時非常高興的樣子，我就很開心，一開始適應上雖然有困難，但現在一切都已明白了。」「他們是我的球迷，我愛他們，亦很愛這種感覺。他們很熱情，這件事很美好，非置身於此很難形容這種感覺。在土耳其效力的時間對我來說非常完美，我很開心可以來到這裡。雖生活方式有所不同，但感覺很好，實在是難以置信，很精彩。」安拿拿續說。安拿拿本季在曼聯頭4場英超比賽只曾上陣1次，其餘時間領隊阿摩廉都用上比恩迪殊把守最後一關；當曼聯簽入拉文斯後，安拿拿更淪為紅魔3號門將，逼使他9月離隊，以外借身份加盟特拉布宗，直至季尾。now.com 體育 ・ 10 小時前
「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？
有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？Yahoo Style HK ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彭于晏緋聞舊愛疑婚變 傳另結新歡
【on.cc東網專訊】台灣女星林珈安曾與彭于晏傳緋聞，不過雙方當時都表示只是好朋友關係，2018年林珈安跟設計師工作夥伴Freddy結婚，這段緋聞也隨之不了了之。林珈安跟老公結婚後育有2子，不過近日有消息指二人疑似低調離婚，而林珈安更疑另結新歡。據悉，今年年中有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《新聞女王2》黃宗澤「嘴賤」角色深入民心 角逐視帝獲半個電視圈力撐
演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
《復仇者聯盟 5》第2輯預告片網上外洩 雷神登場
【on.cc東網專訊】漫威超級英雄片重頭戲《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於明年12月18日全球公映，繼早前首條預告片於網上外洩「美國隊長」宣布回歸後，第2輯預告片近日亦已於網上出現，今次輪到「雷神」登場！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
害羞姐妹看過來～TOP7「老司機網站」推薦！趕緊收藏，自己體驗刺激完全ok啦～
害羞的SIS照過來！小編要來給各位姐妹超優質福利囉（笑）一定有人跟小編一樣想看片卻不知道該去哪裡看吧！而且怎麼可能跟男友伸手要呢～所以今天小編要來推薦10個網上免費的成人片平台！讓你的性慾日日夜夜都能被滿足～ #女性向av蜜桃堂 首先要先給各位SIS們不一樣的A片！這網站是專屬給女孩看的女性向AV，特別為了滿足我們女孩的浪漫性幻想，找來年輕可口的小鮮肉！！還用溫柔的肢體與聲音融化大家的深、心、靈（尖叫） #forhertube 同樣是專為女生設計的網站，裡面的影片大多是較符合女生口味的類型～畢竟一般網站的片有時候太過「大男人主義」真的會讓女孩們不舒服TˇT，所以這網站就跟上面蜜桃堂差不多，是為了能讓女生也能舒適開心的看片片而設計的啦～ #Pornhub Pornhub可別說你沒聽過！男生大該天天都來這裡報到吧XD不過小編實際去探訪後發現，Pornhub內容比較國際化，而且到了年底他們都會公告一整年的流量回顧報告，可以一虧各國有趣的性癖好唷～ #Xvideo 這是小編接觸片片的第一個網站！因為運作模式很像Youtube，而且也有中文介面，種類很廣，包含日亞、歐美等長短片均有喔！ #avg女生集合Tagsis.com ・ 18 小時前
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
福原愛認「2020年就想離婚」！曝真正交往時間點 向現任夫家道歉：帶來很多困擾
日本桌球名將福原愛近日向日媒證實再婚，且目前正懷孕中，對象正是過去曾被拍到互動密切的「橫濱男」。她在接受專訪時，詳細說明了與「橫濱男」的交往歷程，並透露是男方家人的溫暖接納，成為她決定再婚的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！
說起她的起點，絕對要提2013年那張超神照片！當時她才國三，在Rev. from DVL表演跳舞，被人隨手拍了一張～結果那個瞬間的表情太完美Japhub日本集合 ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 21 小時前