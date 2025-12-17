聖誕2025｜店員罐裝飲品陣砌「微笑雪人」 AEON：希望港人開心過聖誕

連鎖超市AEON荃灣有員工「大展身手」，以罐裝飲品砌出「微笑雪人」及聖誕樹，創意設計引發社交平台熱議，AEON官方社交平台並轉載照片。(Threads)

聖誕將近，各大商場及店舖換上節日裝飾，近日，有網民發現連鎖超市AEON有員工「大展身手」，以罐裝飲品砌出「微笑雪人」及聖誕樹，創意設計引發社交平台熱議，AEON官方社交平台並轉載照片。

社交平台Threads近日有網民發帖稱，「呢間AEON嘅雪人係我見過擺得最出色！」，指該分店位於荃灣。上傳的相片可見，店舖一處排列一箱箱的罐裝飲品陣，中間以白色「小雪人」，可見面帶微笑、帶着紅色帽子和紅色圍巾。雪人旁邊則是「聖誕樹」，造型栩栩如生。

帖文吸引眾多網民留言大讚創意十足，「有heart」、「犀利」、「擺到咁靚，會唔敢買」、「見到都鍾意。感謝AEON員工的心思，讓香港人（嘅）聖誕節開心多了少少」、「快啲寫張紙仔去讚賞吓啦！」、「嗰個staff一定很可愛」、「好Q！！真係有諗過先整......」、「呢個職員應該砌Lego好叻」。

AEON香港facebook官方專頁亦轉載照片稱，「網友們已經好快留意到AEON STYLE荃灣已經有位雪人哥哥出現，旁邊仲有聖誕樹同聖誕禮物陪佢，我地希望為香港人打打氣同大家可以開開心心過聖誕」，顧客經過可以打卡。

