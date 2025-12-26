聖誕2025｜教宗良十四世首度主持聖誕彌撒 籲全球停戰

教宗良十四世按傳統在聖誕當日於梵蒂岡聖伯多祿廣場主持上任後首個聖誕彌撒，數千信眾出席(路透社)

教宗良十四世按傳統在聖誕當日於梵蒂岡聖伯多祿廣場主持上任後首個聖誕彌撒，數千信眾出席；作為首位美國籍的教宗，良十四世表示，世界上眾多衝突只能透過對話來平息。 良十四世之後乘坐教宗專屬的開篷車繞行聖伯多祿廣場向信眾揮手致意，又為一名嬰兒降福。



良十四世講道時說手無寸鐵的脆弱民眾飽受那些持續或已結束的戰爭蹂躪，戰火留下的只有滿目瘡痍及未癒合的創傷。他提到加沙地帶的巴勒斯坦人，指他們棲身的帳篷長期暴露在風雨及嚴寒當中，反問「怎可能對他們的處境漠不關心」。良十四世呼籲俄羅斯與烏克蘭尋找直接對話的勇氣，指烏克蘭人民飽受暴力折磨，俄羅斯軍隊正威脅烏東關鍵城市，祝願武器的嘈吵聲停止，相關方在國際社會的支持與承諾下，找到勇氣進行真誠、直接和相互尊重的對話。

對於泰柬持續3個星期的邊境衝突，良十四世促請兩國恢復傳統友誼，努力實現和解與和平。

