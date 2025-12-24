聖誕2025｜旅議會指約1500旅行團離港 六成屬內地高鐵團

WhatsApp Image 2025-06-03 at 16.36.52.jpeg

聖誕及元旦假期將至，不少市民和旅客出入境香港。旅遊業議會總幹事楊淑芬今早(24日)在電台節目表示，今年聖誕節假期有約1,500個旅行團離港，與往年相若，當中6成是前往內地的高鐵團。整體以短途為主，前往北歐等長線旅行團只佔少數，北亞目的地中韓國較受歡迎，日本團則因熊襲及地震，稍微下跌，而整體東南亞地區團數亦下跌近兩成。

楊淑芬相信，本地天氣及節日氣氛會吸引旅客入境，預料假期期間的海外旅客比例較平日略高。她又指，由於旺季酒店房價較貴，預計來港內地團將由上月逾6,000團減至本月逾4,000團，而內地旅客之中，有一半以上即日來回。

