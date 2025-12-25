香港國際機場上月錄得519萬人次旅客。(資料圖片／周令知攝)

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，估計在今年冬至以後，有至少100萬香港人出外旅遊。他在接受電台節目上表示，除了有港人外出之外，亦有來自內地以及國際旅客訪港，至上周末的入境人數直迫十一黃金周，相信今年的國際旅客，特別是東南亞地區會有顯著增長。

崔定邦今早（25日）接受香港電台節目訪問，他表示在今年聖誕假期間，本地大型酒店的入住率逾9成，昨日平安夜維港兩岸以及尖沙嘴一帶的酒店更加爆滿。他表示，近日的酒店房價，比日常上升1成至1成半。崔又表示，以他自己經營的小型酒店為例，大部份旅客來自內地，而其餘多數來自東南亞，一般入住3至4晚。

崔定邦認為，來港的旅客是為感受聖誕節日的氣氛，不少旅客對中環或西九的聖誕小鎮都讚不絕口，他覺得取消除夕煙花匯演不會對旅客訪港意欲有很大影響。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/聖誕2025-旅遊業料國際訪港旅客多-入境人數直迫十一黃金周/631056?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral