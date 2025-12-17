精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕2025｜聖誕大餐提案 米芝蓮三星法國菜/藝術館海景餐廳/酒店戶外燒烤Party
一年最溫馨嘅節日又嚟啦！無論你係想同另一半慶祝、約好朋友交換禮物定係一家大細輕鬆食聖誕大餐，都會喺呢度搵到啱心水嘅地方，等你輕鬆plan好行程開心迎接聖誕～
坐擁維多利亞港景嘆威靈頓火雞 Wooloomooloo Steakhouse
今年聖誕兩間分店都準備咗滿滿節日氣氛嘅大餐～灣仔分店坐擁維港景同開揚落地玻璃，氣氛真係一流。聖誕晚餐以精緻西式料理為主，包括以香茴紅菜頭醃製嘅帝王三文魚作為開場，之後再到招牌威靈頓火雞，酥皮包住嫩滑火雞肉，香氣十足。尖東分店一樣望住維港夜景，四道菜聖誕晚餐都非常有心思，由香煎鵝肝、鴨胸到節日甜品，每道菜都好有層次，完全係節日聚餐嘅理想選擇。
聖誕晚餐價錢：灣仔店(設首輪/次輪)HK$898｜尖沙咀店HK$888
供應日期：2025年12月24至26日
米芝蓮三星法國菜 Amber
今年嘅節日菜譜一樣咁有驚喜，主廚Richard Ekkebus特別為冬日節慶設計咗一系列細膩嘅時令菜式，食材配搭依然玩味十足。重點推介包括用蕎麥撻襯托紫海膽同白松露嘅前菜，一開場已經超香；乳鴿就好特別用咗黑朱古力醬、車厘子同香料，呢種新鮮感好有記憶點。仲有用藍龍蝦、榛子牛油同黃酒煮成嘅冬日麵飯，香氣撲鼻，由頭到尾都係滿滿節慶儀式感啊。
聖誕晚餐價錢：12月24及31日：HK$4,098+(八道菜)｜12月25日：HK$2,998+(八道菜)
供應日期：2025年12月24、25及31日
四道菜聖誕晚餐 Feather & Bone
餐單走經典西式溫暖路線，前菜有拼盤開場，一次過試到冷肉、芝士、煙燻三文魚等開胃之選。主菜方面就更吸引，包括傳統烤火雞（配煙肉腸卷同蔓越莓醬）、香煎三文魚同埋升級版澳洲草飼牛柳。素食者都可以享用滿足嘅聖誕大餐，好似呢道南瓜意大利飯，濃郁南瓜香好有冬日氣氛。最後就以聖誕甜品拼盤作結，布甸、百果餡餅到朱古力慕斯一應俱全，甜甜地為節日畫上完美句號。
聖誕晚餐價錢：HK$638(四道菜)
供應日期：2025年12月1日至28日期間，需於3天前預訂(12月23日至28日期間除外)
藝術館海景餐廳 MoA Dining
位於尖沙咀藝術館入面嘅海景餐廳，今年聖誕推出限定三道菜聖誕晚餐，喺維港海景陪伴下食節日大餐零舍開心。晚餐由自家製麵包打頭陣，前菜可揀清新嘅法國生蠔配魚子醬，或者暖笠笠南瓜濃湯。主菜方面選擇多元，包括慢煮火雞胸肉、香嫩M5+和牛肋眼，或者奢華嘅龍蝦焗芝士通心粉，每款都好有節日氣氛。甜品就有經典鬆糕或者聖誕樹幹蛋糕，節日感滿滿～
聖誕晚餐價錢：HK$880
供應日期：2025年12月24及25日
星空燒烤盛會 The Garage Bar
今個聖誕想過得特別啲？呢個戶外星空燒烤盛會真係幾有氣氛！喺酒店露天空間邊食邊Chill，望住星空享受暖暖燒烤，非常浪漫。前菜有紐西蘭冰鎮生蠔同香辣蝦湯，夠晒醒胃。之後就直落重磅雙人燒烤拼盤，羊扒、照燒三文魚柳、大蝦全部都係高質之選，款款都啱做節日主角。最後以火焰雪山作Ending，配上時令莓果同熱朱古力冧酒，成餐都好滿足～
聖誕晚餐價錢：HK$698(兩位用)
供應日期：2025年12月24、25及31日
文：Yanica
編：Kate
