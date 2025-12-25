聖誕2025｜西九聖誕小鎮實施人潮管制 盡量使用公共交通工具

西九聖誕小鎮。(西九文化區fb)

在西九文化舉設置的聖誕小鎮，因為人流過多，警方在當地實施交通管制措施，並只准公共交通進入。

西九文化區管理局呼籲，要前往西九聖誕森林的公眾人士，應由香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並指需要輪候較長時間。而西九附近道路，包括博物館道現時非常繁忙，西九區內所有停車場現已泊滿。該局建議公眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往西九。

管理局又表示，訪客離開時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。

