聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
聖誕Staycation 2025｜西貢The Pier Hotel住宿優惠低至64折！住尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐／寵物友善／歎紅酒芝士盤套餐
今年聖誕想避開人山人海的打卡位，但又想過一個有浪漫氣氛的節日？不如走入有「香港後花園」之稱的西貢，在白沙灣海景旁渡過兩日一夜的浪漫聖誕！KKday最近推出The Pier Hotel聖誕Staycation住宿優惠，兩人於平安夜或聖誕節入住尊貴海景房，有機會免費升級尊貴海景露台房之餘，還包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐，適合情侶度過甜蜜一宵；另外酒店還有推出寵物友善住宿及「芝」味紅酒套餐package優惠，低至64折，人均只需$675起，快把握優惠與家人或另一半過一個難忘聖誕！
西貢白沙灣海景度假小天堂
位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel ，周邊被蔚藍海水和船隻包圍，真正可以做到「瞓醒即見海景」那種度假感覺。酒店全部客房都設有露台，當中「豪華露台房」和「海景露台房」擁有私人露台，可以望到碼頭景甚至無敵海景。房間走簡約度假風，配上特大床、獨立淋浴間等設備，而酒店的天台亦是一大賣點，擁有270度海景Rooftop Garden，同朋友、伴侶歎住紅酒吹海風、影日落打卡都好chill，住起上來相當寫意！
限定聖誕住宿優惠：尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐
說到今個聖誕重頭戲，一定是今年The Pier Hotel為12月24及25日推出的限定「聖誕節住宿方案」，可入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房，包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐，KKday 73折後價，人均$1,262.5起。如果你是重視「窗外美景」多於「城景燈飾」的人，這個海景聖誕套餐會比市區酒店更貼近你心目中的度假畫面。情侶想渡過溫馨浪漫聖誕，十分合適！
【聖誕住宿優惠2025】「尊貴海景房連聖誕半自助晚餐」住宿套餐｜2人入住
價錢：每晚$2,525/2人
（原價：$3,500），人均$1,262.5
收費已包括住宿房價、10%的服務費及3%酒店房租税
方案已包含雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐。
按情況安排入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房，不設指定房型。
「萌寵樂．住．游」住宿套餐：帶狗狗一起過節
做「狗家長」最怕假期去staycation要將毛孩寄養。The Pier Hotel的「萌寵樂．住．游」正正是專為毛孩而設的寵物友善住宿，可容納兩名成人連一隻已完成疫苗接種、30公斤或以下的狗狗入住一晚優越露台房或豪華露台房，房內設有寵物床、飲水碗、尿墊等寵物設施；另Package包免費雙人早餐及不含酒精飲品的迷你酒吧。現KKday有做緊64折優惠，人均只需$650起，狗狗可免費使用天台花園內的狗狗游泳池暢玩，這 package對寵物家庭來說夠晒貼心！
「萌寵樂．住．游」住宿套餐｜2人入住
價錢：$1,350/2人1寵
（原價：$2,128），人均$675
歡迎已完全接種疫苗的寵物犬一隻(限30公斤或以下)入住
免費雙人早餐一套(限於指定室外區域用餐或房間內享用)
免費客房寵物設施 (寵物睡床、飲水碗及狗狗尿墊)
免費使用天台花園內的狗狗游泳池
免費提供1個私家車停車位
免費贈送首次迷你酒吧 (不含酒類)
「芝」味旅程住宿套餐：紅酒＋芝士盤，最啱情侶/閨蜜！
如果你心目中理想的聖誕是「躲在房內慢慢傾偈＋飲酒」，「芝」味旅程很適合你！Package包一晚住宿連翌日早餐2份、雙人芝士、乾果、堅果拼盤一份、精選紅酒或白酒1支，以及免費私家車泊車位1個，人均$840起。不用搵餐廳，只需留在房內開瓶、播歌，與你最熟悉的人傾偈飲酒，這種低調版聖誕其實更有儀式感！
芝」味旅程住宿套餐｜2人入住
價錢：$1,680/2人，人均$840
（原價：$2,128）
入住翌日享用早餐套餐2份
雙人芝士拼盤一份(多款芝士口味搭配乾 果和堅果)
贈送精選紅酒 / 白酒一支
免費私家車泊車位1個
The Pier Hotel
地點：香港西貢白沙灣街9號（地圖）
入住時間：3pm
退房時間：12pm
交通：從港鐵鑽石山站可搭乘92號巴士，在白沙灣站下車；或從港鐵調景嶺站可搭乘792M巴士，在白沙灣站下車。
