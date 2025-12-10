聖誕Staycation 2025｜西貢The Pier Hotel住宿優惠低至64折！住尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐／寵物友善／歎紅酒芝士盤套餐

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕Staycation 2025｜西貢 The Pier Hotel住宿優惠低至64折！住尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐／寵物友善／歎紅酒芝士盤套餐

今年聖誕想避開人山人海的打卡位，但又想過一個有浪漫氣氛的節日？不如走入有「香港後花園」之稱的西貢，在白沙灣海景旁渡過兩日一夜的浪漫聖誕！KKday最近推出The Pier Hotel聖誕Staycation住宿優惠，兩人於平安夜或聖誕節入住尊貴海景房，有機會免費升級尊貴海景露台房之餘，還包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐，適合情侶度過甜蜜一宵；另外酒店還有推出寵物友善住宿及「芝」味紅酒套餐package優惠，低至64折，人均只需$675起，快把握優惠與家人或另一半過一個難忘聖誕！

西貢白沙灣海景度假小天堂

位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel ，周邊被蔚藍海水和船隻包圍，真正可以做到「瞓醒即見海景」那種度假感覺。酒店全部客房都設有露台，當中「豪華露台房」和「海景露台房」擁有私人露台，可以望到碼頭景甚至無敵海景。房間走簡約度假風，配上特大床、獨立淋浴間等設備，而酒店的天台亦是一大賣點，擁有270度海景Rooftop Garden，同朋友、伴侶歎住紅酒吹海風、影日落打卡都好chill，住起上來相當寫意！

位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel ，周邊被蔚藍海水和船隻包圍，有「香港後花園」之稱！（圖片：KKday）

酒店的天台擁有270度海景Rooftop Garden。（圖片：KKday）

限定聖誕住宿優惠：尊貴海景房＋聖誕半自助晚餐

說到今個聖誕重頭戲，一定是今年The Pier Hotel為12月24及25日推出的限定「聖誕節住宿方案」，可入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房，包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐，KKday 73折後價，人均$1,262.5起。如果你是重視「窗外美景」多於「城景燈飾」的人，這個海景聖誕套餐會比市區酒店更貼近你心目中的度假畫面。情侶想渡過溫馨浪漫聖誕，十分合適！

【聖誕住宿優惠2025】「尊貴海景房連聖誕半自助晚餐」住宿套餐｜2人入住

價錢：每晚$2,525/2人 （原價：$3,500） ，人均$1,262.5

收費已包括住宿房價、10%的服務費及3%酒店房租税

方案已包含雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐。

按情況安排入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房，不設指定房型。

「聖誕節住宿方案」可入住尊貴海景房或免費升級尊貴海景露台房。（圖片：KKday）

包食雙人英式早餐及聖誕半自助晚餐。（圖片：KKday）

「萌寵樂．住．游」住宿套餐：帶狗狗一起過節

做「狗家長」最怕假期去staycation要將毛孩寄養。The Pier Hotel的「萌寵樂．住．游」正正是專為毛孩而設的寵物友善住宿，可容納兩名成人連一隻已完成疫苗接種、30公斤或以下的狗狗入住一晚優越露台房或豪華露台房，房內設有寵物床、飲水碗、尿墊等寵物設施；另Package包免費雙人早餐及不含酒精飲品的迷你酒吧。現KKday有做緊64折優惠，人均只需$650起，狗狗可免費使用天台花園內的狗狗游泳池暢玩，這 package對寵物家庭來說夠晒貼心！

「萌寵樂．住．游」住宿套餐｜2人入住

價錢：$1,350/2人1寵 （原價：$2,128） ，人均$675

歡迎已完全接種疫苗的寵物犬一隻(限30公斤或以下)入住

免費雙人早餐一套(限於指定室外區域用餐或房間內享用)

免費客房寵物設施 (寵物睡床、飲水碗及狗狗尿墊)

免費使用天台花園內的狗狗游泳池

免費提供1個私家車停車位

免費贈送首次迷你酒吧 (不含酒類)

「芝」味旅程住宿套餐：紅酒＋芝士盤，最啱情侶/閨蜜！

如果你心目中理想的聖誕是「躲在房內慢慢傾偈＋飲酒」，「芝」味旅程很適合你！Package包一晚住宿連翌日早餐2份、雙人芝士、乾果、堅果拼盤一份、精選紅酒或白酒1支，以及免費私家車泊車位1個，人均$840起。不用搵餐廳，只需留在房內開瓶、播歌，與你最熟悉的人傾偈飲酒，這種低調版聖誕其實更有儀式感！

芝」味旅程住宿套餐｜2人入住

價錢：$1,680/2人，人均$840 （原價：$2,128）

入住翌日享用早餐套餐2份

雙人芝士拼盤一份(多款芝士口味搭配乾 果和堅果)

贈送精選紅酒 / 白酒一支

免費私家車泊車位1個

Package包 一晚住宿連翌日早餐 2 份、雙人芝士、乾果、堅果拼盤一份、精選紅酒或白酒 1 支，以及免費私家車泊車位 1 個，人均$840起。（圖片：KKday）

The Pier Hotel

地點：香港西貢白沙灣街9號（地圖）

入住時間：3pm

退房時間：12pm

交通：從港鐵鑽石山站可搭乘92號巴士，在白沙灣站下車；或從港鐵調景嶺站可搭乘792M巴士，在白沙灣站下車。

