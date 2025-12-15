聚焦和平方案 澤倫斯基柏林會晤美國談判代表

日前在韓國舉行的LV體驗展「Visionary Journeys Seoul」開幕活動，邀來強勁「人間LV」陣容，包括Lisa、Felix、J-Hope、全智賢、申敏兒、鄭浩妍以及孔劉。孔劉在IG Story分享LV活動照時，公開了眾星MBTI之餘，也可愛地把自己的臉遮上emoji，原來孔劉是位「大I人」，站在一眾的「E人」明星陣容裡，只好默默地站在最邊位才自在，這小舉動跟他的型佬形象太反差了！

Yahoo Style HK ・ 12 小時前