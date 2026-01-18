聯合國公海保護條約生效 華申請承辦秘書處

【on.cc東網專訊】美國尋求退出66個全球組織和條約之際，聯合國公海保護條約上周六（1月17日）正式生效，中國申請承辦該條約秘書處，凸顯北京希望在全球環境治理上發揮更大影響力。

《海洋生物多樣性協定》是全球首部具法律約束力的公海生物多樣性保護國際公約，截至上周五（16日）已有83個國家批准，包括近期加入的中國、日本等主要海洋國家。根據法媒取得的文件顯示，中國常駐聯合國代表團上周五致函聯合國秘書長古特雷斯，正式提出由福建省廈門市作為該公約秘書處的所在地。

除了中國，比利時和智利也積極爭取成為該公約秘書處的所在地，預計今年稍後決定。亞洲社會政策研究所（ASPI）中國氣候中心主任李碩指出，爭取設在廈門展現中國希望參與制定全球規則的意圖，是相當值得關注的一步。

