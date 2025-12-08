聯合國呼籲塔利班 撤銷女性不得進UN辦公室禁令

（法新社喀布爾8日電） 聯合國7日呼籲塔利班當局解除阿富汗女性不得在聯合國辦公室工作的禁令，表示這項限制措施將危及「救命服務」。

自從塔利班於2021年重新掌權以來，阿富汗女性被禁止從事多數工作、前往公園和美容院，以及年滿12歲後繼續就學。

從今年9月起，塔利班當局開始禁止女性職員進入聯合國辦公室。

聯合國婦女署（UN Women）阿富汗特別代表佛格森（Susan Ferguson）在聲明中說：「我們呼籲撤銷阿富汗女性職員及承包商不得進入聯合國辦公場域的禁令，並確保她們能安全進出辦公室及外勤處、站。」

佛格森指「這些限制維持的時間越長，對救命服務造成的風險就越大」，並強調相關作法違反聯合國的人權與平等原則。

聲明並未具體說明受衝擊的人數，但聯合國消息人士透露，有數百名女性受禁令制約。

佛格森表示，過去3個月她們的女性職員們一直以遠端方式工作，特別是協助地震罹難者及自鄰國巴基斯坦和伊朗被遣返的阿富汗移民。

她形容這些工作「不可或缺」，並說只有透過女性職員參與，婦女署才能安全接觸阿富汗的女性婦幼，並提供符合文化需求的協助。