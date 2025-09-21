聯合國報告指俄人權惡化 譴責酷刑並點名醫護涉入

（法新社日內瓦20日電） 聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃最新報告指出，自擴大在烏克蘭的戰爭以來，俄羅斯人權情況大幅惡化，報告並譴責俄國存在普遍性的酷刑行為，並有醫療專業人員參與其中。

卡札羅娃（Mariana Katzarova）在報告中表示，莫斯科當局自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，便對批評人士發動系統性鎮壓。

她在報告總結中說，俄國「人權狀況持續惡化，達到劇烈下滑的地步」。這份報告已於上星期發布，並將於22日呈報聯合國人權委員會。

報告指出，過去3年半來，「俄羅斯有關當局加強運用刑事起訴、長期監禁、恐嚇、酷刑和不當對待方式來消除反戰的聲音」。

卡札羅娃警告，俄國官方論述將正當的人權訴求重新定調為「生存安全威脅」，並將相關人士貼上「全民公敵」標籤。

她說，俄國有關當局已「瓦解機構獨立性」，將司法、立法及執法體系全面置於政治權力的直接控制之下。

「這種系統性掌控，使公共機構轉變為鎮壓與戰爭的工具。」

報告特別譴責「俄羅斯執法人員、安全部隊、監獄機構及軍方持續全面性、系統性地發動酷刑和虐待」。

同時，報告強烈批評「醫療人員參與及縱容極端殘忍酷刑的明顯模式，尤其針對被拘押的烏克蘭人」。

卡札羅娃表示，根據經獨立證實的受害者證詞，若干情況下，醫療人員甚至會指導獄方人員「如何施加電擊以造成更大痛苦」。

她呼籲俄國「依法究辦所有參與、縱容，或未通報酷刑與虐待的醫護人員」。