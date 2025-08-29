聯合國大會將登場 美國拒絕向巴勒斯坦官員核發簽證

（法新社華盛頓29日電） 美國今天表示，將拒絕向出席9月聯合國大會的巴勒斯坦自治政府成員核發簽證。法國正在帶頭推動承認巴勒斯坦國。

這個不尋常的舉措讓川普政府更進一步與以色列政府站在同一陣線。以色列政府堅決反對巴勒斯坦建國，並試圖將位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）與加薩的敵對組織哈瑪斯（Hamas）混為一談。

美國國務院發表聲明表示：「在聯合國大會召開前夕，國務卿盧比歐（Marco Rubio）拒絕核發並撤銷巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）與巴勒斯坦自治政府成員的簽證。」

國務院表示：「川普政府已表明，讓巴勒斯坦解放組織與巴勒斯坦自治政府對未履行承諾和破壞和平前景的行為負責，這符合我們的國家安全利益。」

川普在卸任後遭遇法律麻煩時，常用「法律戰」（lawfare）一詞嘲諷自己的處境，國務院現在套用這個說法，指責巴勒斯坦透過向國際刑事法院（International Criminal Court）與國際法院（International Court of Justice）對以色列提出申訴，就是在打法律戰。

國務院呼籲巴勒斯坦自治政府，放棄「讓臆想中的巴勒斯坦國獲得單方面承認的做法」。