聯合國大會將表決紐約宣言 盼落實巴以兩國方案

（法新社紐約聯合國總部12日電） 聯合國大會今天預計就是否支持「紐約宣言」進行表決，這項決議尋求為以色列和巴勒斯坦「兩國方案」注入新的生機，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯則不會參與其中。

這份宣言正式名稱為「關於和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案的紐約宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution）。

儘管以色列近兩年來一直批評聯合國機構沒能譴責哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以國，但這份法國和沙烏地阿拉伯提出的宣言卻明確提及。

宣言內文指出「哈瑪斯必須釋放所有人質」，並提到聯合國大會（UN General Assembly）譴責「哈瑪斯於10月7日對平民發動的襲擊」。

宣言也呼籲「採取集體行動結束加薩戰爭，在有效落實兩國方案的基礎上，實現以巴衝突的公正、和平、持久解決」。

這項宣言已經獲得阿拉伯聯盟（Arab League）認可，且有數個阿拉伯國家在內的10多個聯合國成員於7月共同簽署。

宣言還寫道：「在結束加薩戰爭的背景下，哈瑪斯必須結束在加薩的統治，並於國際社會參與及支持下，本著建立一個主權、獨立巴勒斯坦國（Palestinian State）的目標，向巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）移交武器。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前表示，要在9月聯合國大會上正式宣布承認巴勒斯坦國，除了馬克宏，部分國家領袖也打算於聯合國大會期間正式承認巴勒斯坦國。

這些國家的行動被視為向以色列施予更大壓力，期盼以國結束在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。

但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天則說：「我們會履行我方承諾，不會有巴勒斯坦國的。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）可能無法前往紐約參加聯合國大會，因為美國當局先前表態拒絕向他核發簽證。