聯合國大會明開議 林佳龍籲承認台灣

【on.cc東網專訊】聯合國大會第80屆會議一般性辯論周二（23日）起在美國紐約舉行，台灣外事部門首長林佳龍在美國總統特朗普支持的媒體Newsmax撰文，於周日（21日）刊出。當中聲稱「現在是聯合國承認台灣的時候」，他又以雙關語「chip in」，呼籲各國正視台灣在半導體等領域的貢獻。

林佳龍在文中稱，台灣在全球作出重大貢獻，但國際社會基本上未予承認，台灣也無法參與聯合國體系，令人遺憾。他又稱，台灣被無理排除在外，源自於中國大陸蓄意扭曲聯合國大會第2758號決議，被錯誤地與「一中原則」掛鈎，並持續被當作阻礙台灣參與的武器，強調該決議根本沒提到台灣。他早前低調訪問日本、菲律賓等印太國家後再開展歐洲之行，共走訪5國，包括捷克、意大利、梵蒂岡、奧地利等。

另外，台灣政治大學周日（21日）舉行「安倍晉三研究中心」成立大會時，台灣地區領導人賴清德與會，並當眾宣稱台灣能享受和平要歸功於「安倍晉三的高瞻遠矚」。大陸媒體批評，這番瘋言瘋語徹底暴露他刻在骨子的「日本基因認同」，為攀附日本而篡改歷史、背叛父輩，不惜打碎自己的骨頭，切斷自己的血脈，「媚日」無下限又一次刷新了人們的三觀。

