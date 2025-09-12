聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以批可恥

（法新社紐約聯合國總部/耶路撒冷12日電） 聯合國大會今天通過一項決議，支持推動以色列與巴勒斯坦「兩國方案」，但排除哈瑪斯參與，以色列批評將鼓勵這個巴勒斯坦武裝組織繼續戰爭。

聯合國大會（General Assembly）這項決議以142票贊成、以色列和美國等10票反對，以及12票棄權獲得通過。

這項決議明確譴責哈瑪斯（Hamas），並要求這個武裝組織交出武器。

決議正式名稱為「關於和平解決巴勒斯坦問題及落實兩國方案的紐約宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution），明確表示「哈瑪斯必須釋放所有人質」，以及聯合國大會譴責「哈瑪斯在2023年10月7日對平民發動的襲擊」。

決議還呼籲「集體行動，結束加薩戰爭，實現以兩國方案為基礎的公正、和平且持久地解決以巴衝突」。

巴勒斯坦自治政府副主席謝赫（Hussein al-Sheikh）對此表示歡迎，稱「展現了國際社會支持我們人民權利的意願，並構成結束占領、實現獨立建國的重要一步」。

以色列則批評，聯合國大會表決支持建立一個「沒有哈瑪斯的巴勒斯坦國」是可恥之舉，將鼓勵這個武裝組織繼續戰爭。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X發文指出：「這項決議並沒有推動和平解決方案，相反地，它鼓勵哈瑪斯繼續戰爭。以色列感謝所有沒有在大會中支持這項可恥決定的國家。」（編譯：徐睿承）