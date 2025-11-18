聯合國安理會支持川普加薩計畫 以色列：將帶來和平繁榮

（法新社耶路撒冷18日電） 聯合國安全理事會表決支持美國總統川普的加薩和平計畫後，以色列今天讚揚計畫將帶來「和平與繁榮」。

聯合國安理會昨天表決通過一項由美國起草、強化川普（Donald Trump）所提加薩和平計畫的決議案。正是這項計畫讓以色列、巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）得以自10月10日起實現脆弱的停火。

這項和平計畫特別授權建立一支國際部隊，將與以色列、埃及和新受訓的巴勒斯坦警方合作，協助維持邊境地區安全，以及落實加薩走廊（Gaza Strip）非軍事化。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天在社群媒體X平台發文寫道，川普的計畫「將帶來和平與繁榮，因為計畫堅持落實加薩全面非軍事化、解除武裝及去極端化」。

尼坦雅胡的辦公室貼文還指出，這項計畫也將「促進以色列與鄰國進一步合作，並拓展亞伯拉罕協議（Abraham Accords）」。一些阿拉伯國家已透過該協議與以色列實現關係正常化。