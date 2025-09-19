聯合國安理會表決要求加薩立即停火 美再度否決

（法新社紐約聯合國總部18日電） 美國今天再度在聯合國安全理事會（UNSC）動用否決權，擋下要求加薩走廊立即無條件永久停火及哈瑪斯（Hamas）釋放人質的決議案。

法新社取得的決議文顯示，內容要求加薩走廊（Gaza Strip）有關各方立即無條件永久停火，同時要求立即無條件釋放所有人質。

除了美國以外，安理會其他14個理事國都投下贊成票。

美國已多次否決相關決議案，上次是在6月，延續過去立場支持以色列。

美國資深政策顧問歐塔加斯（Morgan Ortagus）在表決前說：「美國反對這項決議案並不令人意外，因為決議內容未能譴責哈瑪斯，也沒有承認以色列自衛權利，並且不當地將對哈瑪斯有利的虛假敘事合理化，這些論調不幸地在安理會廣為流傳。」