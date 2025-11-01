聯合國安理會通過決議 挺摩洛哥西撒哈拉自治計畫

（法新社紐約聯合國總部31日電） 聯合國安全理事會今天表決通過決議，支持摩洛哥的西撒哈拉（Western Sahara）自治計畫，稱是這個具主權爭議地區「最可行」方案，但引發阿爾及利亞不滿。

西撒哈拉是蘊藏豐富礦產的前西班牙殖民地，目前大部分由摩洛哥控制，但「波利薩里歐陣線」（Polisario Front）長年聲索主權。爭取獨立的波利薩里歐陣線獲得阿爾及利亞支持。

安理會先前曾敦促摩洛哥、波利薩里歐陣線、阿爾及利亞及茅利塔尼亞重啟談判，尋求達成廣泛協議。不過在美國總統川普政府推動下，安理會轉而支持摩洛哥最初於2007年提出的計畫，即賦予西撒哈拉自治權，但主權僅歸屬於摩洛哥。

這項決議以11票贊成、0票反對、3票棄權、阿爾及利亞拒絕參與的表決結果通過。決議內容指出，在摩洛哥主權下賦予西撒哈拉自治，可能成為未來談判解決長達50年衝突的基礎；聯合國在西撒哈拉的維和任務也延長1年。

決議說：「在摩洛哥主權下實現真正的自治可能是最可行的解決方案。」

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）讚揚這是「歷史性」表決，稱「我們將開啟勝利新篇章，進一步鞏固西撒哈拉的摩洛哥屬性」。

摩洛哥首都拉巴特（Rabat）數以千計民眾歡慶決議通過，群眾高呼「西撒哈拉是摩洛哥的，一直都是」。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）則批評決議文「未能忠實或充分反映聯合國非殖民化原則」，而且「未達西撒哈拉人民的期望和正當訴求，代表西撒哈拉人民的波利薩里歐陣線50多年來一直在抗爭，希望成為唯一對自身命運有發言權的一方」。